 红十字会当"侦探"助失散亲人团聚

（德国之声中文网）母亲在肯尼亚，未成年女儿在德国，但是双方谁也不知道对方在哪里 -这个索马里家庭的成员在战争中走散。但母亲并没有放弃寻找亲人。她也想念可能在瑞士的嫂子。这位母亲到难民营打听亲人的下落，并给红十字会寻亲搜索平台发了两则寻亲启事，她希望能够联系到她的亲人。

寻亲启事是通过全球寻亲服务网站转交给收件人的公开信件。因此，肯尼亚国际红十字会便将这位索马里母亲的寻亲启事转发给了瑞士红十字会。在很短的时间内她便得到生活在瑞士的嫂嫂的回音。嫂嫂又告诉她，失踪的女儿生活在德国巴登符腾堡州的一个寄养家庭中。现在她的女儿已经长大成人，并与其生活在索马里的母亲保持着书信联系。

没有红十字会的寻亲服务就不可能有这样的结局。该搜索平台由国际红十字委员会和189个国家的红十字会和红半月组织创办。71年来，他们帮助失散的家庭成员跨界寻找其亲人，并且屡获成功。

一半失踪人员得到帮助

仅在2017年，德国红十字会（DRK）的寻亲搜索平台就收到2744个寻亲启事。其中大多数是由于战争或逃亡和迁移而走散的家庭成员。去年寻找和被寻找的人原籍国主要是阿富汗，叙利亚，索马里和厄立特里亚。近50％的案例寻亲搜索服务能够提供帮助。

在逃亡途中与母亲和妹妹走散的阿富汗男孩阿里雷萨（Alireza）也是其中的一个例子。他们最后一次在一起是在土耳其。德国红十字会发言人波尔（Susanne Pohl）说，这个案例是红十字会搜索服务遇到的一个最困难的寻亲任务。 他说："大多数人都是自己已经尝试在网上或通过电话寻找家人。我们尝试根据他的逃生路线在所有搜索平台打听其亲人的下落。为了引起亲人的注意，寻亲者在网络平台刊登自己照片的方式也日益普及。"

红十字会网站的搜索平台

阿里雷萨就是这么做的。他公布了自己的照片并配文"寻找母亲和妹妹。"在这个搜索平台上无法看到关于他的更多信息，以免当事人受到伤害或者被不应知道其下落的人发现，例如那些想对逃亡者进行政治迫害或者将其招募入伍的人找到。德国红十字会在几个月后为阿里雷萨找到了他生活在伦敦的母亲和妹妹。

寻亲变得越来越难

据红十字会报道，自1945年以来，目前失踪的人数比以往任何时候都多。全球总共有10万人走失。2015年的大逃亡高潮是原因之一。仅在今年上半年，寻亲服务平台就收到1160个寻求启事，去年共有2700个。波尔说："我们估计今年会再次达到这么高的水平。虽然现在到达德国的难民人数减少，但仍有许多悬而未决的问题"。寻亲启事数量很多，对红十字会寻亲搜索服务来说是一大挑战，而且在战争地区找到其失踪的家庭成员也很困难。

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对于许多的寻亲启事，红十字会的援助人员都是沿着当事人的逃生路线寻找线索。为此常常需要很多的时间并且非常困难，尤其是像叙利亚这样的战争地区。因此红十字会几年前又开辟了互联网门户网站"脸部跟踪"。但是在没有互联网的战争地区，许多人也无法使用这个网站。德国红十字会的工作人员波尔说："我们的任务就是建立联系"。

尽管有存储数据提供的便利，但是寻找失踪人员仍有很多困难。 例如缺乏准确的出生日期或者用其他语言翻译的名字不统一，例如阿拉伯语。数千名无人陪伴的未成年难民也是因为这些原因下落不明。

孙子寻找祖父母

早在第二次世界大战中，也有许多人失踪，至今仍然有130万德国人的命运不详。这是自二战以来红十字会寻人服务的第二个工作领域。直到今天，红十字会还再坚持不懈地进行调查，试图澄清这些失踪案。波尔说："令人惊讶的是，这类寻人启事的数量一直在增加，受政府委托，我们尝试帮助他们找到亲人。"。

今年上半年，总共有4800个寻找在世界大战中失踪者的寻人启事。很多孙子辈的人想知道他们的祖父母死在哪里或者安葬在哪里。经过对大量档案的研究，经常可以找到一些线索，给寻亲家庭作出一些答复。波尔说："自90年代以来，我们有了查阅前苏联战俘档案的可能性，因此弄清楚了25万名失踪者的命运。""这就是说，寻亲者终于能够知道他们的爷爷是怎么死的或者其坟墓在哪里。这对寻亲者了结其心愿很重要。"