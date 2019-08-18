纠结于“您”和“你”之间的德国人

(德国之声中文网) 德语词典、语法指南、教科书上，有关"您""你"的使用规则依然是：陌生人之间、上下级之间原则上用"您"，只有面对孩子、或者亲友之间等少数场合，才能用更加亲近的"你"；原先用"您"互称的两名熟人之间，级别较高或年龄较长者才有资格提议改称"你"。

然而，在德国、奥地利、瑞士等德语区国家的日常交际中，"您"和"你"的使用早已脱离了上述教条。不少餐馆服务员、公交车司机普遍以"你"称呼顾客；2016年，Otto、Lidl等多家德国大型企业的老总发布内部指示，要求全体员工不再以"您"称呼企业老总；但是，员工与顶头上司、中层领导之间依然可以视情况使用敬称"您"。在德国政坛，德国社民党内部长期以来只用"你"互称，因为党员之间皆是"同志"(Genossen)。与此同时，也有媒体爆料，默克尔总理只对极少数几名内阁同僚以"你"相称，不少曾与她合作多年的政坛人物依然得用"您"来称呼默克尔。

这种混乱不堪的局面，体现了敬称"您"越来越少使用的整体趋势：在二战前，孩子甚至得用"您"称呼父母，否则就是失敬。

来自中世纪的敬称

德语中的敬称，起源于9世纪前后：受到拉丁语的影响，当时(古)德语的使用者开始用第二人称复数来表示向对方的尊敬。比如，集市上的商贩会用"你们好！"(Seid gegrüßt)来和顾客打招呼，不论顾客是一个人还是多个人。使用复数称呼，能够让被称呼者感觉没有被直呼其名，而只是一群人里面的一份子，从而形成一种距离感。柏林自由大学的语言学家西蒙(Horst J. Simon)就在其著作中指出，在人际交往中，越是间接、越是有距离感，就越能显得礼貌。

用"你们"作为"你"的敬称，这种表达形式在今天的法语中依然能够看到，而在德语中，这样的说法如今只能在古装剧中听到。

西蒙教授指出，这是因为敬称"你们"在中世纪逐渐被用滥了。起初，这种敬称只是用来称呼地位较高的人(比如Eure Hoheit，Eure Majestät)，后来，连大学生之间都用"你们"相称。于是，到了17世纪前后，德语区的敬称又有了一种"新玩法"：用第三人称单数。衣冠楚楚的两个人打招呼，场面会是这样的：两人互致"他好！"，表达的意思其实是"你好"。这种敬称背后的逻辑同样也是用距离感来塑造礼貌感：问候"他/她好吗"，就仿佛被问候者不在场一样。

格林兄弟对异常繁琐的敬称相当反感

各种敬称满天飞

随着时间的推移，"你们"和"他/她"两种敬称，出现了相互融合的迹象："牧师他们睡得都好吗？(Haben Hochwürden gut geschlafen?)"其实说的是："牧师，您睡得好吗？"第三人称复数这种敬称形式，开始越来越普遍地被使用。

德国著名语言学家格林(Jacob Grimm，曾与弟弟共同编撰《格林童话》)就曾经在19世纪早期抱怨说，德国人民"怎么就陷入了最不自然、最古怪的称呼表达方式"，"整个欧洲都弥漫着礼貌用语的闷热空气，我们德国人更进一步，非但在第二人称上面作文章，还搞进来了第三人称，还搞出了第三人称复数。"

当时，根据礼貌程度、谈话对象的不同，"你"(Du)已经出现了至少4种敬称形式："你们"(Ihr)、"他/她"(er/sie)、"他们"(sie)、"同样的人们"(Dieselben)。格林一针见血地指出，这种难以满足的、层层加码的礼貌用语，绝不是来自于人民的需求，而是来自于上流贵族社会。

到了19世纪后期，随着资产阶级力量逐渐增强，贵族的权威不断被挑战，德语中繁琐的敬称也随之重新开始简化，确定在"他们(Sie)"这一种形式上，它体现了新兴资本主义社会中的平等思潮。随着时间的推移，"Sie"这种表达，也不再是指"多个人"，而是也可以指"一个人"，只是在语法上，依然按照复数规则使用。在拼写上，为了与第三人称复数(sie)作区分，用作第二人称敬称时，Sie也开始大写，即为现代德语中"您"的形式。

平等与自由

如今德语中"你"越来越多地取代"您"这一趋势，1968年西欧学生运动功不可没。"您"被当作是等级社会的遗存，"你"则成为了平等与自由的象征，就像一个世纪前"您"取代"他们""他/她"时一样。许多欧洲语言都在那一时期开始显著减少"您"的使用，比如，瑞典卫生局在70年代决定，在全部通信中一律用"你"。这一决定产生了极其深远的影响：今天，瑞典语里的"您"只用在称呼皇室成员时。

在德国，"您"的使用范围虽然也大大缩减，但是远没有达到消失的程度。在法庭等严肃场合，"您"依然不可或缺；在新闻业，不少记者即便与采访对象相识、平时早已以"你"互称，但是一旦开启了话筒，立刻切换为"您"，以塑造一种职业化的距离感，尤其是采访对象来自政界时。现行德国刑法中的"侮辱警察或公务人员罪"，甚至还包括用"你"称呼一名穿着制服、执行公务的警察，违者可能面临数百欧元的罚款。

即便是Otto、Lidl等德国大型企业老总发布内部指示要求员工不再以"您"称呼自己，外界也有许多批评声音。《世界报》就曾经刊发评论指出，这种自上而下的命令式"你"，绝非什么象征平等的文化变迁，而依然体现出了森严的等级制度；评论作者不无揶揄地说："我说什么，你就做什么"听起来并不比"我说什么，您就做什么"好多少。