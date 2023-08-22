繁荣落幕？胡锡进：中国经济不容唱衰

（德国之声中文网）美国总统拜登在8月中旬的一场筹款活动中，将中国的经济问题称作是一枚“滴答作响的定时炸弹”。中国官媒新华社就此发表评论文章称，拜登政府似乎把唱衰中国当成拯救美国经济的政策选项。评论还称，尽管面临一些挑战，中国今年的经济复苏依然稳健。

然而，接下来中国官方公布的一系列经济数据显示，7月份各项指标全线下行。国际主流媒体纷纷开始讨论中国经济目前遇到的问题和挑战。

《华尔街日报》8月22日发表题为“中国40年经济繁荣落幕，接下来会怎样？”的长篇分析文章，指出帮助中国摆脱贫困并成就其大国地位的经济模式已难以为继。“这与其说只是一段经济疲软期，不如说可能是一个漫长时代的落幕”。文章还引述纽约哥伦比亚大学专门研究经济危机的历史学教授Adam Tooze说：“我们正见证经济史上最大幅度的换挡。”

国际货币基金组织(IMF)预计，中国未来几年的GDP增长率将低于4%。《华尔街日报》分析指出，按照这样的速度，中国将难以实现国家主席习近平在2020年提出的到2035年GDP翻一番的目标。这将使中国更难脱离中等收入新兴市场的行列，并且意味着中国长期以来欲超越美国成为世界最大经济体的雄心恐怕永难成真。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

同一天，《纽约时报》刊登诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman) 的专栏文章“中国的经济危机有多可怕”。克鲁格曼认为，中国目前面临的挑战包括房地产市场泡沫以及与之相关的影子银行业问题、地方政府的巨额债务。“国政府是否有足够的能力来管理其经济所需的那种金融重组？官员们是否有足够的决心或清醒的头脑去做需要做的事情？我特别担心最后一点。”

他认为，中国需要用更高的消费需求取代不可持续的房地产投资。但中国官员正在通过推动银行增加放贷来应对潜在的危机，“这基本上是在延续让中国走到今天这一步的老路，这一点也令人不安”。

克鲁格曼认为，如果中国真的出现2008年那样的危机，也不会严重蔓延到世界其他地区，尤其是美国。因为尽管中国经济规模庞大，但美国在金融或贸易方面受到中国问题的影响却非常小。

即便是被视为一贯看好中国市场的投资人达利欧（Ray Dalio）也表示，为摆脱目前困境，中国需要尽早重组债务。达利欧上周在领英(LinkedIn)上写道:“中国显然需要一场大规模的债务重组，就像朱镕基在上世纪90年代末策划的那样，只是规模要大得多。”达利欧是桥水基金(Bridgewater)创始人，在中国企业投资了数十亿美元。有报道称，桥水基金自去年以来开始减持在中国企业的投资。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



“根子在政治”

面对来自西方的各种担忧，中国官媒《环球时报》前主编胡锡进在微博上发文批评这是“唱衰”中国经济。他写道：“必须击溃这股甚嚣尘上的唱衰风，给中国社会注入强大信心。而实现这个目标的根本和唯一途径就是把中国的经济增长实实在在抬起来，用事实对美西方的唱衰直接打脸，鼓舞国内信心不足的民众。“

胡锡进表示，中国的各级官员应该把注意力转移到经济建设上来，尤其是各地都需要大规模促进对内和对外开放。“我们的社会需要迅速宽松起来，方方面面至少要比2019年更宽松，更自由。”

如果说这是一种隐晦的旁敲侧击，那么新加坡《联合早报》8月21日发表的一篇评论“问题在经济 根子在政治”则非常直接。作者香港企业家刘梦熊在这篇评论中说，“改革开放头30多年是稳步上升轨，近年来却陷入螺旋式下降轨，透过现象看本质，令经济逆转最根本原因在政治。”“中国是当今世上经济被政治捆绑得最厉害的国家，没有之一！”

刘梦熊认为，阻碍中国经济的主因，一是政治上强化意识形态，滥用国家安全、反间谍概念，对投资者和专业人士造成心理威胁，让他们对中国裹足不前；二是“国进民退”；三是宣扬“定于一尊，一锤定音”，把个人崇拜推向新的高峰；四是推行战狼外交，令中国重回闭关锁国。

作者指出，政治造成的经济逆境，必须在政治上对症下药。他认为越南是一个可借鉴的例子：“政治上从党内民主扩展到社会民主，带动经济健康蓬勃发展”。

（综合报道）

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