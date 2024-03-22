網飛版《三體》重演文革 牆內外評價兩極

（德國之聲中文網）《三體》網飛（Netflix）版於週四（3月21日）上架播出，引發中國網友正反兩極評價。首集一開頭便重現中國文革時期的批鬥畫面，主角葉文潔的父親為物理學家，因堅持愛因斯坦相對論等理論，遭紅衛兵毆打致死。

在豆瓣上，許多人將此劇評為一星。微博上有網友表示，網飛版的劇情遭到「魔改」，「拍這個就是想黑中國......為啥原著是中國為中心，網飛變成全程西方中心？」也有網友質疑，網飛的《三體》就是為了提到文革，「為了這碟醋，包的這頓餃子」。

除此之外，有網友認為雖然劇情推進很快，但「像是AI寫出來的劇本，缺少很多細節鋪墊」，並吐槽特效不佳，「要劇情沒劇情，要特效沒特效」。

不少人也將網飛版《三體》與早前由中國企鵝影視翻拍、騰訊播出的《三體》電視劇比較，有人認為「騰訊版」完勝「網飛版」，「三體是一部中國人寫的人類歷史，網飛拍不出『中國』，騰訊欠缺了展現『歷史』」。

不過也有微博網友指出，網飛版《三體》的節奏、思路和邏輯都更為清晰緊密，且質感與電影相似，並稱兩個版本的《三體》「完全不是一個量級的製作......三體這個背景世界需要更龐大的世界觀支撐，需要無數不同膚色人種的人來建構這個故事，我覺得沒有任何問題」。

與此同時，Ｘ平台上的討論多著墨於對中國文革歷史的討論，有Ｘ網友認為，不久前中國網友在微博上批評中國作家莫言及農夫山泉的「不愛國網暴」事件宛如當今的文革，與《三體》首幕場景遙呼相應。

看电影 忆文革 芙蓉鎮 影片根据古华所著同名小说改编，于1986年上映，反映中国建国以来多次政治运动中小人物的悲欢离合。2009年，网易将这部影片称作“反思文化大革命伤痛的高峰力作”，并指出：“从很大程度上可以说，谢晋导演用真正艺术家的高度自省责任感拍摄完成的该片，其对文革悲剧进行人性反思和批判的力度是时至今日的中国电影中最为尖锐犀利的！”

看电影 忆文革 霸王别姬 该片改编自李碧华的同名小说，由陈凯歌执导，张国荣、巩俐领衔主演。1993年，《纽约时报》就《霸王别姬》评论指出：“每一部反映文化大革命的影片，不论多客观，都在提醒伤痕累累的中国人：轰轰烈烈的政治运动是共产党领导下的一种生活方式，迄今仍没有健全的法律系统、没有基本的民主和人权来预防这些破坏性的力量再次重现。”当年，该片荣获法国戛纳电影节的金棕榈大奖，成为首部获此殊荣的中国影片，另获美国金球奖最佳外语片奖等多项国际大奖。

看电影 忆文革 活着 读者对余华的同名长篇小说应该并不陌生。这部1994年出品、由张艺谋执导的剧情片以中国内战和新中国成立后历次政治运动为背景，讲述了由葛优和巩俐饰演的福贵一家的坎坷遭遇。在历史的大背景下，影片中的重要章节——文革尤其让人印象深刻。《活着》曾荣获第47届戛纳国际电影节评委会大奖。

看电影 忆文革 阳光灿烂的日子 影片的名字和文革相关的”灰暗和压抑“恰恰相反。确实，这部1993年出品、姜文执导的影片虽然以文革为背景，但是全片除了红旗飘扬和标语遍地的镜头外，基本没有特别明显表现文革的画面。南方周末曾评价写道：”不同于其他表达创伤的电影，至少在表面上看，无论是文革那真切的疼痛瞬间抑或伤感的倾诉，这部作品均不直接去触摸；取而代之，电影声嘶力竭地渲染着另一种氛围——略带诡异，却是不可否认的光芒四射。”

看电影 忆文革 巴尔扎克与小裁缝 影片改编自旅法华人导演戴思杰同名畅销书，讲述了70年代知青的故事。由陈坤和刘烨饰演的一对好朋友在下乡期间得知，被称为“人民公敌”的四眼先生私藏大批禁书，包括雨果和巴尔扎克等人的名作。后来两人不约而同地爱上了周讯饰演的小裁缝。三人对巴尔扎克的作品都非常着迷。因为该片的投资方为法方，所以2002年代表法国片入选了金球奖。

看电影 忆文革 长恨歌 2005年，由关锦鹏执导、郑秀文和吴彦祖主演的《长恨歌》入围威尼斯影展，但在参赛前，据网易和搜狐等中国媒体报道，该片因内容涉及文革，内地电影部门对此相当紧张，要求导演关锦鹏就个别敏感剧情作出删剪，否则影片不准远赴威尼斯参展。“人民网”随后则称：涉及“文革”敏感剧情的《长恨歌》已经通过电影局审查，并未像传言般遭到删减。

看电影 忆文革 山楂树之恋 由张艺谋执导的这部文艺影片根据同名小说改编，讲述了文革时期纯真而受压抑的爱情。影片于2010年9月在中国大陆上映，取得1.6亿票房，打破当时大陆文艺片票房纪录。《山楂树之恋》曾获得中国电影华表奖优秀故事片将，并入围2011年柏林电影节的新世代单元（Generation）。

看电影 忆文革 归来 这又是一部张艺谋执导的涉及文革题材的影片，改编自严歌苓的小说《陆犯焉识》。”凤凰网”2014年在解析这部影片的文章《失忆，文革最大的后遗症》中指出：“那一些张艺谋的同龄人，那些文革的亲历者，想必会在这部电影里看到自己，顺便也看一看那个不易觉察的张艺谋。他们会看到在这场史无前例的浩劫中，幸存下来的女人，其实都是严格意义上的寡妇。” 作者: 安静



《三體》是劉慈欣於2006年在中國雜誌《科幻世界》上開始連載的小說，內容講述一群中國的科學家、警察、軍人試圖阻擋外星物種入侵。

首部《三體》小說在2014年被翻譯為英文出版，並在2015年的世界科幻大會獲得雨果獎最佳長篇小說獎，是首部得到此獎的亞洲小說。美國前總統歐巴馬、臉書創辦人祖克柏等知名人士都曾公開推薦該部小說。

網飛版《三體》對原著內容進行大幅度改編，除了將部分事件背景轉移至英國之外，也修改了多數人物的中國背景。原著作者劉慈欣擔任該劇顧問，對於改編內容亦予以同意。

曾國祥：非意在抹黑

《三體》三體首兩集是由《七月與安生》、《少年的你》導演曾國祥所執導，而他也是該劇中唯一一名華人導演。他在接受香港《明報》專訪時分享，自己並未多考慮議題敏不敏感，「我覺得因為真的發生過，真的經歷過」，影集本身也並非意在抹黑，而是要還原著內容，「所以我沒有太過在意或想太多，我不想讓這件事綁著自己創作」。

網飛版《三體》由知名美劇《權力的遊戲》的編劇貝尼奧夫（David Benioff）與魏斯（D.B. Weiss）共同打造。兩人接受《紐約時報》專訪時曾表示，若決定按照原著把情節保留在中國、把角色保留為中國人的話，那製作出的就會是一部以中國為背景的英語劇集。他們認為，將劇情中努力解決問題的角色看起來像是來自世界各地，「對故事的本質非常重要」。

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