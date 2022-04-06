網傳烏克蘭士兵射殺俄戰俘 烏方展開調查

（德國之聲中文網）《紐約時報》、《衛報》、BBC與CNN等媒體週四（4月7日）報導，社交軟體Telegram上流傳一段疑為烏克蘭士兵射殺俄羅斯戰俘的影片。

《紐約時報》稱已經核實這段影片。BBC則表示，事件發生在烏克蘭北部的德米特里夫卡鎮（Dmytrivka），距離發生俄軍殺戮平民事件的布查鎮（Bucha）西南約11公里，位於連結布查鎮與伊爾平（Irpin）的道路上。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日表示，知道這段影片，並且「肯定會進行調查」。

報導提到，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，他沒有看到這段v，但表明「每一份關於可能違反國際法的報告都應該被關注或調查，任何違反國際法的行為和任何戰爭罪都是不可接受的」。

影片內容血腥

在影片中，可以看到地上至少有四名身穿軍裝的男子躺在地上，其中一名頭部受傷，雙手被綁在背後，死在第四名男子旁邊。第四名男子則用夾克蓋住頭部，呼吸急促。

影片中一名男子操俄語說：「他還活著。拍攝這些掠奪者。看，他還活著。他喘不過氣來。」俄語在烏克蘭是廣泛使用的語言。

一名軍人隨後向第四名男子頭部開了兩槍，他繼續移動，士兵再次開槍，直到地上的士兵一動也不動，出現大量血跡。

接著可以聽到一名士兵高喊「榮耀歸於烏克蘭」，另一個男人則回應說：「榮耀歸於英雄。」結尾可以聽到一位男子說：「不要來我們的土地。」

目前影片中的人物到底來自什麼國家還有爭議，需要進一步核實。

在影片中，一名士兵對地上的屍體上說：「他們在這裡，是俄羅斯軍隊的保衛者」。地上有兩人戴著白色的臂章，BBC表示，在烏克蘭一些地方，俄羅斯士兵用這種臂章作為標識，紅色和橙色的臂章也被使用過。但也有報導稱，在一些地區鼓勵平民佩戴白色臂章。

影片中部分站著的士兵，其軍裝可以看到藍色臂章和烏克蘭國旗的補丁，這是烏克蘭部隊典型的識別標誌，但這仍不能百分之百證明他們就是烏克蘭士兵。

BBC調查人員透過臉部進行生物識別一名面對鏡頭，留著獨特鬍鬚的男子，發現與一名與烏克蘭有密切聯繫的格魯吉亞男子相匹配，但尚未確認其身份。BBC也提到影片中可以聽到「Gruziny」一詞，其俄語意思為「格魯吉亞人」。

此外，在離屍體不遠處有一輛車側畫有一個V字，疑為俄羅斯空降部隊使用的BMD-2步兵戰車。BBC表示，在3月31日拍攝的同一條道路的衛星圖像中，可以看到地面上似乎有血跡，裝甲車也在影片中出現。

圖為4月5日，烏克蘭基輔郊外，烏克蘭和俄羅斯軍隊在馬卡里夫周圍發生衝突後，一輛帶有 V 標誌的俄羅斯被摧毀的坦克。

俄調查戰俘遭虐事件

路透社報導，俄羅斯7日表示，已經對一名俄羅斯士兵的指控展開了刑事調查。他宣稱自己作為戰俘被關押在烏克蘭期間遭到毆打並收到死亡威脅。

俄羅斯調查委員會說，這名代號為E的二等兵在3月2日一場戰鬥後受重傷被俘，在4月1日的戰俘交換後被送回俄羅斯。

該委員會稱，E在被俘期間多次受到軍事人員和頭戴面具的便衣人員審問，並多次被人用拳頭、磚頭和手槍打傷頭部。

該委員會表示，該士兵的待遇違反了禁止虐待戰俘的《日內瓦公約》，對「身份不明的人」進行了刑事立案。

目前還不清楚俄方打算如何追踪涉案人員或追究其責任，不過在其網站上的一份聲明中，該委員會沒有提供任何證據，無法獨立核實所描述的事件。

烏克蘭表示，將檢視所有關於戰俘處遇的狀況，並調查任何違法行為，並採取適當的法律行動。

（綜合報導）

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