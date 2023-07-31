維權律師盧思位寮國被捕 倡議者籲國際關注

（德國之聲中文網）據美聯社報導，中國維權律師盧思位上週五（7月28日）上午在東南亞國家寮國遭警察逮捕，很可能被遣返回中國，面臨被關押的命運。他被捕時正準備搭乘火車前往泰國，並從曼谷搭飛機赴美國與妻女團聚。消息見報至今，外界仍不清楚盧思位下落。

流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯29日在推特上表示：「我們不能什麼都不做，就這樣讓這件事過去——如果不對寮國和中國的獨裁政權發聲批評，那就太可恥了。讓我們盡一切努力營救他出來。」

聯合國人權捍衛者處境問題特別報告員勞勒（Mary Lawlor）2也透過推特關注此事，呼籲寮國政府立即公布盧思位的下落，並且釋放他。

盧思位接手過許多維權案件。2015年「709大抓捕」之後，他曾公開發聲，此後亦曾替維權律師余文生、王全璋等人辯護。2016年四川成都居民自製「八酒六四」的酒標而遭逮捕，盧思位也曾協助此案。

2021年，盧思位遭四川省司法廳吊銷律師執業證書；當時他告訴DW，這應與他參與「12港人」的案件有關；2020年8月，有12位香港人嘗試搭船偷渡至台灣，盧思位是其中一位辯護人。

盧思位曾向DW指出，他2021年初曾嘗試赴美，但在他要前往北京辦簽證前，就遭國保約談，對方稱不會解除對他的邊境控制，因此「去辦簽證也沒意義」。

他當時還透露：「原來有個內部的說法是，中國當局要在2年內把所有的人權律師搞掉，但這個搞掉的概念其實很簡單，便是要求我們不代理敏感案件。如果維權律師硬要代理敏感案件，他們可能就把這些律師的執照吊銷。如果他們還採取別的行動，當局便會控制這些律師，甚至讓他們進監獄。」

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王全璋——“709案最后一人” 2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “709”系列案 “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 锋锐律师事务所 中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王宇“电视认罪” 女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 周世锋 “颠覆国家政权罪” 维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 江天勇被判两年监禁 中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 谢燕益 在监控下生活 北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案最重量刑 网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “他看上去老了20多岁” 去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 辩护人也受到牵连 被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案律师妻子集体剃发抗议 "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。 作者: 德国之声 中文网



盧思位發生什麼事？

上週五，盧思位的妻子張春曉透過簡訊告訴美聯社：「我非常擔心他的安危…他如果被送回中國，一定會坐牢。」

張春曉接受美國之音電話採訪時說，她推測可能是中國「跟寮國有什麼聯繫」，但她無法確定。她表示希望美國協助營救盧思位，並呼籲寮國政府「本著人道主義」釋放他，「因為盧思位並沒有做任何不該做的事情。」

據美聯社28日報導，盧思位的家屬曾於2週前向總部位於美國德州的「對華援助協會」（ChinaAid）請求協助盧思位離開中國；他在寮國被抓時，協會有2位倡議人士也與他同行。該協會的創辦人傅希秋向自由亞洲電台表示，盧思位在東南亞被抓是北京對異議人士常用的「長臂管轄」手段。

中國外交部、寮國外交部尚未公開回應盧思位被捕一事。

在盧思位被吊銷律師執照時，擔任過其代理人的維權律師謝燕益2021年曾接受DW專訪。謝燕益說：「我認為如果一旦中國政府施加的壓力過大，想把維權律師剿滅掉，難道這樣他們便不能說話了嗎？難道他們就不能仗義執言，為弱勢群體跟自己的權益跟尊嚴發聲嗎？」

中国维权律师：不愿“被消失”的声音

（綜合報導）

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