維族學生赴港疑遭拘留 港府：無入境紀錄

（德國之聲中文網）國際特赦組織（Amnesty International）週五（5月26日）稱，本月10日，1名維吾爾族學生自韓國飛往香港後隨即失聯至今，恐在香港機場遭中國警方帶走、非法引渡至中國大陸拘留。

香港《明報》報導，港府發言人27日回應，政府紀錄顯示該生不曾入境或被拒絕入境香港，國際特赦組織在未查核事實的情況下，肆意攻擊港府、詆毀香港人權狀況，做出毫無根據、無中生有的指控，「其歹毒之心顯而易見」。港府發言人強烈譴責並要求該組織對其抹黑、不實言論道歉。

國際特赦組織26日發布的聲明稱，該維吾爾族學生名叫阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman），出生於新疆克拉瑪依市，過去7年在韓國首爾攻讀博士學位，因其海外經驗而被中國列入「觀察名單」。

該組織稱，該生搭乘的是國泰航空自首爾起飛、原定於10日晚間11點降落香港的航班。國泰航空並未回應他是否曾經登機。

阿布都雷赫曼的同行友人27日告訴法新社，該生10日在香港機場傳了一則簡訊後即失聯，至今下落不明。他在最後的簡訊中，自稱正遭中國警察調查與盤問，可能需要一些時間，請朋友不需等他一同離開。

法新社報導，該名友人稱，由於阿布都雷赫曼去中國旅行時，曾有被「扣留問話」的紀錄，因此他當時並未多想，然而次日，這位朋友聯繫了香港出入境管理部門，仍無法獲得更多訊息。基於對該生安危的擔憂，友人選擇公開事件。

這名友人說，他曾對阿布都雷赫曼此行抱持懷疑態度，但阿布都雷赫曼仍執意訪港：「他失算了⋯⋯他不知道後果會多嚴重。」

國際特赦組織中國研究員阿卡德（Alkan Akad）稱，該生似乎在抵港時就被拘留和審訊，「令人質疑港府是否與中國政府共謀，侵犯維吾爾人的人權。」

駐瑞典的獨立維吾爾族研究員尼埃利瑪（Nyrola Elima）向美聯社表示，該生若從韓國飛往香港，就會有登機紀錄，「儘管港府努力否認或隱瞞北京和新疆政府對維吾爾人的暴行，但這名維族博士生在香港機場失蹤的事實仍然存在」。

駐華盛頓特區的維吾爾族學者、《維吾爾時報》創始人伊敏（Tahir Imin）則告訴美聯社，若該生並未進入香港，過去兩週間應會讓他的朋友知道行蹤。他說：「香港當局的聲明是個公然的謊言，試圖避免國際批評，並掩蓋其可能與中國共產黨在全球範圍內追捕維吾爾人的同謀。」

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（國際特赦組織、法新社、美聯社）

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