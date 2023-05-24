維族學生下落查明 港府籲國際特赦組織道歉

（德國之聲中文網）國際特赦組織（Amnesty International）日前指出，1名維吾爾族學生赴港後失聯，該組織週二（5月30日）發布更正聲明，稱已查明該生並未前往香港。

國際特赦組織26日稱，本月10日，1名維吾爾族學生自韓國飛往香港後隨即失聯，恐在香港機場遭中國警方帶走、非法引渡至中國大陸拘留。港府否認後不久，有韓媒引述該名學生在韓的指導教授說法報導，該名學生目前人仍在韓國。

30日，該組織改稱已經聯繫上該生，他並未前往香港，「與之前收到的訊息相反」。國際特赦組織表示，他們很高興獲知該生下落，將繼續監測中國、海外維吾爾人以及香港的人權狀況，並「繼續努力為因自己或所愛之人受到人權侵害，而向我們求援的人提供支持。」

香港政府30日深夜針對此事表示憤慨與鄙視。港府聲明稱，國際特赦組織「不但不肯承認錯誤」，還妄稱將藉「繼續監察香港和內地人權狀況」為其「詆毀香港和內地的歹毒言論」文過飾非，希望該組織能負起責任、為此鄭重道歉。

國際特赦組織並未針對此事提供更多細節，也未立即回覆美聯社的置評請求。

維族學生「失蹤」事件

根據該組織發布的聲明，該維吾爾族學生名叫阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman），出生於新疆克拉瑪依市，過去7年在韓國首爾攻讀博士學位，因其海外經驗而被中國列入「觀察名單」。

韓聯社29日報導，阿布都雷赫曼的指導教授、南韓國民大學體育學院院長趙旭淵（Cho Wook-yeon，音譯）表示，阿布都雷赫曼為攻讀博士學位，兩人「每天都有保持聯絡」，強調該生人「確實在韓國」，沒去香港。

趙旭淵透過電話向韓聯社表示，他不知道為什麼國際特赦組織指阿布都雷赫曼在香港失蹤，計畫聯繫國際特赦組織糾正事實。

美聯社30日報導，國際特赦組織表示正試圖獨立確認該名學生的下落與安全，若獲得更多訊息將進一步回應。

美聯社則試圖直接聯繫該名學生，但韓國校方以隱私為由拒絕提供詳細聯繫方式。校方表示，趙旭淵教授與學生進行了溝通，確認他人在韓國，但趙旭淵教授並沒有回應美聯社的電話查詢。

中國外交部發言人毛寧在29日的例行記者會被問及此事時，則是僅回覆：「我不掌握有關情況。」

香港政府已經否認了該生在香港失聯的說法。香港《明報》報導，港府發言人27日回應，政府紀錄顯示該生不曾入境或被拒絕入境香港，國際特赦組織在未查核事實的情況下，肆意攻擊港府、詆毀香港人權狀況，做出毫無根據、無中生有的指控，「其歹毒之心顯而易見」。港府發言人強烈譴責並要求該組織對其抹黑、不實言論道歉。

國際特赦組織上週發布的聲明指，該生赴港後失聯，其搭乘的是國泰航空自首爾起飛、原定於10日晚間11點降落香港的航班。國泰航空並未回應他是否曾經登機。

阿布都雷赫曼的同行友人27日告訴法新社，該生10日在香港機場傳了一則簡訊後即失聯，至今下落不明。他在最後的簡訊中，自稱正遭中國警察調查與盤問，可能需要一些時間，請朋友不需等他一同離開。

法新社報導，該名友人稱，由於阿布都雷赫曼去中國旅行時，曾有被「扣留問話」的紀錄，因此他當時並未多想，然而次日，這位朋友聯繫了香港出入境管理部門，仍無法獲得更多訊息。基於對該生安危的擔憂，友人選擇公開事件。

這名友人說，他曾對阿布都雷赫曼此行抱持懷疑態度，但阿布都雷赫曼仍執意訪港：「他失算了⋯⋯他不知道後果會多嚴重。」

國際特赦組織中國研究員阿卡德（Alkan Akad）稱，該生似乎在抵港時就被拘留和審訊，「令人質疑港府是否與中國政府共謀，侵犯維吾爾人的人權。」

駐瑞典的獨立維吾爾族研究員尼埃利瑪（Nyrola Elima）向美聯社表示，該生若從韓國飛往香港，就會有登機紀錄，「儘管港府努力否認或隱瞞北京和新疆政府對維吾爾人的暴行，但這名維族博士生在香港機場失蹤的事實仍然存在」。

駐華盛頓特區的維吾爾族學者、《維吾爾時報》創始人伊敏（Tahir Imin）則告訴美聯社，若該生並未進入香港，過去兩週間應會讓他的朋友知道行蹤。他說：「香港當局的聲明是個公然的謊言，試圖避免國際批評，並掩蓋其可能與中國共產黨在全球範圍內追捕維吾爾人的同謀。」

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（綜合報導）

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