 經濟差求職難 中國破千萬畢業生有何選擇？ | 经济纵横 | DW | 02.06.2022

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经济纵横

經濟差求職難 中國破千萬畢業生有何選擇？

今年中國大學應屆畢業生達1076萬人，比2021年多出167萬人，規模和增幅皆創下歷史新高。他們面對的是受疫情影響的惡劣經濟情勢，青年失業率達到18.2%，究竟未來的路該怎麼走，應屆畢業生與德國之聲分享他們心境。

China Peking | Studenten | Renmin University

2022年中國高校畢業生達1076萬人，比去年增加了167萬人，首次突破千萬人大關。（資料畫面）

DW.COM

中国国务院总理李克强周三召开规模超过十万人的“稳经济大盘”会议，强调要在疫情防控的同时推动经济社会发展。美媒指出，习近平与李克强近日的讲话透露出两人对疫情影响的看法存在分歧。

上海等大中城市实施的封控措施，给中国经济带来了沉重的负担。不过令人惊讶的是，同上个月相比，经济领域的总体氛围已经出现好转趋势。

（德國之聲中文網）左手拿著車票，右手拿手機拍下照片後，傳到社群平台，李艷娜在標題打下「應屆畢業生杭飄第一天」。畢業於中國河南一間藝術設計學院，主修視覺傳達設計系的李艷娜，因為在家鄉設計相關工作機會少，毅然決然離鄉背井，和朋友一同踏上杭州，展開「杭飄之旅」。

但因疫情讓這段求職旅程增添更多不確定性，更遑論中國當前經濟陷入低迷，都讓李艷娜尚未啟程就背負龐大壓力。因為跨省份移動，李艷娜得重複進行核酸檢測，確定健康碼為綠色才能在市區活動。此外，還得租屋找尋落腳處，這也讓時間成本和花費跟著提高。

抵達杭州後，李艷娜四處投遞履歷，累計達上百封，卻只有兩間公司邀請她面試。而在面試結束後，她對工作內容和開出的條件不甚滿意。李艷娜不禁問道，「雙薪6K、雙休、繳納社保這些要求高嗎？」

李艷娜把求職心路歷程發表在社群平台上，吸引不少應屆畢業生留言加油打氣，因為她正在經歷的是全中國上千萬名應屆畢業生的縮影。

China Abschlussfeier der Peking Universität 2020

受到疫情影響，中國多座城市學校線下畢業典禮無法舉行。（資料畫面）

畢業生破千萬

根據中國教育部統計，今年大學應屆畢業生將達1076萬人，比2021年多出167萬人，無論規模還是增幅都是歷史新高。

應屆畢業生包括了專科生、本科生，也涵蓋碩士生和博士生。中國《每日經濟新聞》分析，今年首度出現破千萬名應屆畢業生，主要是1999年政府提高普通高等學校錄取人數，也就是所謂的「擴招」。

眾多畢業生中，不少人選擇繼續讀研究所。根據中國招聘網站「前程無憂」發布的《2022高校畢業生秋招行情》報告，超過半數的大學畢業生打算繼續考研究所，近3成的研究生會考慮攻讀博士學位，畢業後決定深造的人數呈上升趨勢。

扣除考研究所、參加公務員考試和考取事業單位的畢業生，剩下的人將進入勞動市場。但畢業人數創新高，讓原本就競爭激烈的就業市場，情勢變得更險峻，更何況畢業生面臨的是中國經濟陷入衰退的情勢。

經濟走弱

中國國務院在5月25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。李克強在會中表示，「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低」，其中包含就業、工業生產、用電、貨運等指標。李克強稱，困難比2020年初受疫情嚴重衝擊時還大。

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

中國管控新冠疫情的清零作法，卻讓經濟陷入衰退甚至成長停滯的險境。

儘管高度傳播的奧密克戎（Omicron）病毒變種持續影響，當局採取動態清零政策控制疫情，帶來強烈副作用。身為中國金融中心同時也是工業製造重地的上海，因為封城工業生產陷入停擺。

疫情加上國際局勢變化等因素衝擊，中國國家統計局數據顯示，4月份城鎮失業率升至6.1%，16至24歲青年人口失業率更是高達18.2%。這些數據將重塑畢業生對於未來生活的想像。

不得不的選擇：「延畢」

「只能說就業永遠是上一年好，感覺大家也越來越『卷』（意指內部競爭激烈，導致個人努力與收益不成正比），可能跟我在北京有關。」一名北京理工大學的延畢生Echo（化名）告訴德國之聲，從理工科學生的角度來看，畢業生會為了規避風險，傾向選擇相對穩定的大企業。

Echo利用延畢來保留應屆畢業生的身份，主要是因為不少企業會保留名額給剛畢業的學生。另外，她表示「應屆生還有戶口優勢」，多數城市為引進入才，提出應屆生可直接落戶，而戶口牽涉到未來買房、子女教育等問題。

為了降低失業率，中國南方科技大學代理副校長金李接受中新網《中國新觀察》專訪，建議教育部應開放更多學生延畢。

金李談到，教育部應視疫情情況，適當延長今年校招時間，並允許有條件的高校採取更加靈活的學制，開放更多學生延期畢業並保留應屆生身份，「讓這些學生在學校多待上一兩年，繼續提升人力資本。」

另外，金李還建議國家應提供補助增加誘因，在不增加企業成本的前提下，為企業提供大量實習生，降低未來招收畢業生後再培訓的成本。

China - COVID-19 in Shanghai

經過長達2個多月嚴格控管，上海疫情趨緩，6月1號正式解封。當局也祭出方案復甦經濟。

但並非所有人都希望延畢。在廣州一間大學就讀材料科學的陳同學就向德國之聲表示，「身邊有延畢的同學，但主要原因還是學業被迫延期，沒有主動延畢的。」

他認為，延畢不在選項當中，因為「以後趨勢只會越來越『卷』，延畢的話只會更難」。

赴海外進修

另一名主修國際商務的黃同學告訴德國之聲，與其延畢，目前考慮出國讀研究所，「但有好的機會也會考慮先就業後讀研，不會選擇延畢」。

至於，近年來海外留學生掀起回中國就業潮，也有可能衝擊中國國內應屆畢業生的就業。根據國家信息中心大數據發展部統計，2021年回國就業學生首次超過百萬，達到104.9萬人，比去年同期增長35%。

中國求職招聘平台「智聯招聘」發佈的《2021中國海歸就業調查報告》報告指出，受疫情影響，海外留學生回國意願增強已成趨勢，83.1%的海歸認為在國內求職難度提高。

 

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