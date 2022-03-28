經濟下行壓力大 李克強：盡快出台政策穩增長

（德國之聲中文網）中國官媒央視週三（30日）報導，由於經濟下行壓力增加，中國將盡快推出穩定經濟的政策。報導指出，國務院總理李克強29日在主持召開國務院常務會議時稱，當前國際形勢更趨復雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大。

李克強表示，要「咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案。」

國常會上李克強稱，首先要「部署用好政府債券擴大有效投資」，以帶動消費擴大內需、促就業穩增長。他表示，中國今年新增地方政府專項債3.65兆元人民幣（547.3億美元），為了加強週期性調節，去年底已依法提前發行1.46兆元的配額。接下來將抓緊發行剩餘專項債券，優先發給具有強大債務償還能力和大量項目的地區。

第二，要「更好發揮專項債效能」，加大惠民生、補短板等投資，支持新基建等增後勁、上水平項目建設；堅持資金跟著項目走，加快項目開工和建設，盡快形成實物工作量；第三，「用改革的舉措、市場的辦法，發揮專項債四兩撥千斤作用」，吸引社會資本投入，支持民營企業投資。

第四，加強資金管理，嚴禁違規興建樓堂館所、形象工程；第五，統籌把握國債、地方債發行，防範債務風險。同時鼓勵境外資金購買國債，落實好稅收優惠。金融系統要保障國債有序發行，支持項目融資。

李克強強調，在制定今年宏觀政策時「對國內外環境變化已有前瞻考慮」，但仍將為經濟中可能出現的更大的不確定性做好準備。

中國為世界第二大經濟體，其將2022年的經濟增長目標訂為5.5%左右，為數十年來最低目標。

上海疫情衝擊經濟

擁有2600萬人口的上海是中國經濟與金融中心，亦是本波疫情的重災區。上海連日確診病例以數千計，頻頻破紀錄，本週進入「分區封城」狀態後已進入第四天。

彭博報導，根據香港中文大學研究人員估計，光是上海的嚴格封鎖就可能使中國的實際GDP在封鎖期間減少4%。有經濟學家警告稱，如果上海和其他地方的封鎖繼續擴大 ，經濟將進一步放緩。

儘管經濟學家預計，只要上海封鎖時間不要延長太久，對製造業的影響將有限，但已經有些企業開始感受到封鎖帶來的衝擊。彭博報導，有物流公司稱運往上海港口和機場的貨物運輸速度明顯放緩，預計會出現延誤。

路透社也援引熟悉知情人士消息報導，特斯拉的供應商安波福（Aptiv）週二已將上海一家生產工廠的工人遣送回家。安波福發言人拒絕就停產發表評論，僅表示公司遵守政府命令，客戶生產不會受到影響。此前，特斯拉因疫情已將其上海工廠暫停生產延長至週四。

同樣在上海有設廠的台積電，其負責人表示包括智能手機、個人電腦和電視在內的消費電子產品的需求，已經受到中國封鎖的影響。不過其董事長劉德音表示，公司正在維持其在上海的生產，並沒有下調其銷售或資本支出的預測。

观看视频 02:27 封城之后的上海

專家下調經濟增長預估

法新社報導，根據中國國家統計局數據，用來衡量製造業活動的關鍵指標「採購經理人指數」（PMI）已經下滑至49.5。PMI若高於50代表景氣處於擴張期，低於50則表示處於緊縮期。法新社稱，這標誌著5個月以來的首次收縮，也低於彭博經濟學家的預期數字。不只製造業，非製造業的PMI也大幅下降，從51.6降至48.4，其中服務業受到病毒爆發的嚴重打擊。

國家統計局高級統計師趙慶河週四在一份聲明中稱：「最近中國許多地方發生了聚集性的疫情。再加上國際地緣政治不穩定因素顯著增加，中國企業的生產和經營活動受到影響。」

日本野村控股的首席中國經濟學家陸挺預計，由於封城封鎖和社交距離等防疫措施的升級，「中國的PMI指數還會再下滑。」他說，「北京堅決維持清零政策以對抗奧密克戎變種，這很可能對中國經濟造成嚴重打擊。」

法國外貿銀行（Natixis）估計，中國的防疫封控措施將使其第一季度的經濟增長率，降低1.8個百分點；瑞銀集團數據顯示，全國範圍內的長期限制措施，可能將中國今年的國內生產總值增長率下推至4%，遠低於政府5.5%左右的目標。

英國國民西敏集團（NatWest Group）中國經濟學家劉培謙表示：「我擔心的是，就連上海也需要用全城封鎖的方式來控制疫情的話，要期待中國抗疫戰略未來會發生變化，也不是太樂觀。

（法新社、路透社、彭博）

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