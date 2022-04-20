 累計40萬確診36死 上海極低死亡率惹質疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2022

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累計40萬確診36死 上海極低死亡率惹質疑

上海週五（4月22日）宣布展開「社會面清零」的九大攻堅行動，與此同時再通報新增11死。過去近一個月，上海累計至少40萬人確診新冠肺炎，死亡病例總計36宗，極低死亡率引發質疑。

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上海封城后，在那里的德国人亲身感受到不自由的滋味。一名机械公司经理说，“我们都想走”，“认识人当中，没有人愿意再回来”。

一場疫情，兩種路線。上海抗疫封城，手段強硬卻步調凌亂。中國獨立學者吳強接受德國之聲訪問時指出，習近平的「動態清零」總方針被賦予了階級鬥爭的內涵。上海與中央關於「動態清零」及「與病毒共存」的拉扯背後，體現的其實是一場鬥爭。

上海的新增新冠病例，連續第二天維持於二萬宗以下。持續多週的全城封控仍未見盡頭，但有經濟能力的一群，耐性漸漸被消磨殆盡，移民成為他們的下一步。

（德國之聲中文網）上海市衛健委週五（4月22日）通報，上海週四（4月21日）共新增1萬7629宗新冠本土確診病例，其中1萬5698宗為無症狀感染。同日，上海再新增11宗本土確診死亡病例，這也是上海政府自18日起一連五天公布新冠死亡病例後，至今的單日最高死亡數字。

根據官方通報，新增的11名染疫死亡者，平均年齡84.2歲，最大為兩名94歲老者。11人皆合併有嚴重的基礎疾病，病情危重，入院後病情進展迅速，經搶救無效死亡。通告強調，「死亡的直接原因均爲基礎疾病所致。」《央視》則報導，其中1例曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種。

德國之聲根據上海市衛健委的官方通報統計，上海自3月28日封城至至4月21日，總計有43萬5957宗新冠本土確診病例，36宗新冠本土死亡病例。依此換算，這座人口高達2500萬的大城市，本波疫情封城以來的死亡率約為0.008%，遠低於其他國家地區。

上海自3月底宣布「分區分批封控」，儘管部分被列為「防範區」的小區近日逐漸鬆綁封控，但大部分地區與居民依然處於被迫「足不出戶」的封城狀態。

除了極低的死亡率，上海本波疫情以來，一直到4月18日才首次通報有確診死亡病例，且至今一連五天，每日皆有通報死亡病例。在此之前，上海儘管疫情嚴峻卻完全無官方通報死亡病例。

由於當局相關數據與確診死亡定義的透明度不足，外界質疑這可能與真實情形不符。香港大學流行病學家考林（ Ben Cowling ）認為，官方統計可能無法反映中國新冠死亡人數的實際規模。他向美國新媒體Vice表示，「沒有任何干預措施可以將嚴重程度降低到如此程度。  」

他舉例在新加坡，過去28天內，13萬7000人染疫，其中約547 人死亡死亡。自3月以來，上海通報病例增長近3倍，但死亡與重症通報都非常低。在談到上海的疫情時，考林稱他認為「目前的病例比報告的還要嚴重。」

「確診死亡」的模糊地帶

上海確診死亡的實際情形受到質疑，美聯社21日發佈一篇調查報導指，上海一名拼音為「Lu Muying」的99歲老奶奶，今年3月底檢測呈陽性後被送往集中隔離設施，不久後在4月1日死於隔離中心。

在中國「動態清零」政策下，任何檢測陽性者都必須送至隔離。

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

習近平堅持中國「動態清零」。

老奶奶的親戚們告訴美聯社，醫生告知她的死因是新冠病毒導致心臟疾病及高血壓惡化。但她的死亡，卻沒有被計入確診死亡病例。一名親戚還表示，奇怪的是在她去世的前一天晚上，醫生專門給家人打電話，告知老奶奶篩檢現在呈陰性。

親戚還稱，和老奶奶一樣，另一名也是從上海東海養老院轉入集中隔離的患者，是他們的鄰居。他在3月25日被轉移到隔離設施後的隔天即死亡，也沒有被計入確診死亡病例。

4月初，《華爾街日報》發布多篇報導指，近期在上海的東海養老院有至少100名老人篩檢呈陽性。與此同時，根據住院家人的說法，近幾週至少有20名院內老人死亡。家屬質疑死亡與新冠有關，但院方並未公開評論或確認任何死亡。

除了《華爾街日報》，另有兩家中國媒體「第六音」（Sixth Tone）、財新網亦跟進報導東海養老院情況，但有關消息在中國網絡皆被迅速被審查屏蔽。

中國特色統計？

中國當局統計新冠病例的方式比世界上其他地區還要來得更狹窄、不透明，且標準有時並不一致。包括美國在內的大多數國家地區，任何因新冠病毒因素或促成因素的死亡，均被視為與新冠相關的死亡。

加州大學洛杉磯分校的流行病學專家張作風向美聯社表示，但在中國，衛生當局只計算那些直接死於新冠病毒的人；香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁則稱，「如果死亡可以歸因於潛在疾病，他們（中國）總是會這樣報告，不會將其視為與新冠相關的死亡，這是他們多年來的模式。」

兩人同時強調，這是中國自新冠疫情爆發以來的一慣做法，本身並不能證明上海故意少報本波死亡人數。但美聯社報導指出，上海當局確實悄悄地改變了其他標準，並因此違反了中國自己的規定，混淆了真實死亡人數。

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新冠讓上海付出的代價

包含一名中國公共衛生官員在內，共有三名知情人士告訴美聯社，此次疫情爆發期間，上海衛生當局僅將肺部掃描顯示有肺炎證據的患者，視為「有症狀」的確診病例。所有其他患者即使檢測呈陽性，並有其他典型的新冠症狀，如打噴嚏、咳嗽或頭痛，也被視為「無症狀」。

這樣的「無症狀」病例分類方式，與中國過去的國家指導方針有所衝突。這也與今年1月上海防疫專家組成員吳凡的說法有巨大落差，吳凡當時稱，即使是最輕微的症狀，如疲勞或喉嚨痛，也會被「嚴格」歸類為有症狀的病例。

針對新冠統計的數據問題，美聯社試圖詢問中國國家衛健委，其在回傳的一份傳中表示：「沒有依據懷疑中國的流行病數據和統計數據的準確性。」上海市政府則沒有回覆置評請求。

展開「社會面清零」九大攻堅行動

上海市衛健委22日上午通報再稱，上海疫情正在好轉。上海市政府同日亦宣佈在中國國家主席習近平與副總理孫春蘭的「動態清零」指示下，即日「開展九大攻堅行動，力争早日實現社會面清零」。

根據《人民日報》官方微博貼文，對於上海封控還會持續多久，官方回應指：「一旦實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，就可以根據『三區』劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。目前看，上海的疫情防控已經出現積極向好的趨勢，相信只要我們堅持動態清零總方針不動搖，大家同心協力、一起努力，正常的生活就會早日到來。」但並未給出具體解封日程與進度表。

對於官方稱疫情有緩解跡象，中國網民有人指「如果數據是真的，那就是穩中向好」，但亦有許多聲音質疑通報數字的真實性。

（美聯社、華爾街日報、Vice等）

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