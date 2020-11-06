紧随佐治亚宾州也变色 特朗普连任大概率无望

（德国之声中文网）据CNN报道，拜登在宾夕法尼亚州也反超特朗普。宾州总共有20张选举人票。对于特朗普而言，失宾州等于“失天下”。

今天早些时间CNN报道称，宾夕法尼亚州的官员表示，该州有望在本周五（11月6日）完成大部分尚未清点的选票计票工作。在尚待计算的数万张选票中多数票来自包括费城在内的民主党铁粉聚集的地区。

再此之前特朗普虽然在得票数上暂时领先，但是优势并不明显，双方差距仅为1.8万多张票。CNN报道称，宾州的计票结果可能会帮助拜登最终迈过胜选所需的270票门槛。

按照CNN的计票统计，目前民主党总统候选人拜登和现任总统特朗普之间的得票比为253比213。根据福克斯新闻网上刊登的美国大选计票统计，摇摆州佐治亚州色彩出现翻转。此前特朗普一路领先。目前随着大约99%的选票都被计票统计之后，拜登的得票数已经反超特朗普近1000票。

摇摆州佐治亚州（亦译为乔治亚州）已经清点统计出99%的选票。此前一路领先的特朗普与竞争对手拜登之间的差距不断缩小。 德国时间11月6日上午，乔治亚州的开票情况出现翻转。

福克斯新闻网上刊登的美国大选计票地图已经将佐治亚州标注为浅蓝色。这意味着拜登的得票数已经领先特朗普。如果拜登拿下佐治亚州，他就可以获得16张选举人票。这将令拜登赢得2020年美国总统大选只还有1票的距离。

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美国当地时间11月5日，美国佐治亚州法官驳回该州共和党人就萨凡纳市“非法计算大选后收到的选票”提起的诉讼。

同一天，密歇根州法官也驳回了特朗普竞选团队就“立即中止密歇根州计票工作”提起的诉讼。

目前计票工作尚未结束的还有亚利桑那、佐治亚、内华达、宾夕法尼亚、阿拉斯加和北卡罗莱纳6个州。

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