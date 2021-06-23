紧急送入医院的德国经济部长自报“平安” 

阿尔特迈尔部长周一在柏林出席一议会委员会晚宴时感觉不适，被送入医院。周二早晨，他推文公告，身无大碍，去医院乃预防性做法。
（德国之声中文网）本周一，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（（Peter Altmaier，基民盟籍）在参加了议会经济委员会晚宴后，被救护车送入柏林一家医院。
周二一大早，阿尔特迈尔在推特上发文写道：“感谢大家的众多美好祝愿，这让我非常感动。我身体恢复得很好。一天忙下来，入院是一种预防措施。到目前为止的检查结果未证实同事们的担忧。谢谢！”此前，有报道说，晚宴期间，他说话困难。
获此消息，同事们咸感宽慰。国防部长克伦普·卡伦鲍尔（ Annegret Kramp-Karrenbauer，基民盟籍 ）说：“无论一天下来还会发生什么事情，这绝对是今天最好的消息。”
阿尔特迈尔是中右翼基督教民主党成员， 2018 年 3 月起任默克尔政府的经济与能源部长。他被认为是默克尔的亲密盟友，曾在前几届联邦政府担任总理府部长和环境部长。
送医事件发生在德国选民投票选举下届联邦议院前三周。由于默克尔决定不再寻求连任，此次大选结果亦将决定该国下任总理出自何党。随着暑期结束，竞选活动渐入高潮，主要政客日程安排异常忙碌。 阿尔特迈尔有意竞选连任联邦议员，并再度入阁。
阿尔特迈尔还向周一突然去世的德国驻华大使扬·黑克尔（Jan Hecker，中文名贺岩）的家人表示哀悼。
阿尔特迈尔在推特上写道：“对每个认识他的人来说，他的离世都是悲剧和重大损失。从 2005 年起，我有幸和他一起工作。他的责任感、人性、专业能力及深厚学养均属一流。我们心系他的家人。”
（德新社，路透社）
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周三德中经济磋商开始前夕，德国经济部长阿尔特迈尔接受了德国之声的专访。他表示，过去几十年的经济合作，令德中两国都受益匪浅，但必须消除歧视现象，合作才能拥有稳固的基础。
在周六出版的《法兰克福汇报》中，德国联邦经济部长阿特迈尔表示，他依然相信“以贸易促转变”的对华政策，反对因为人权问题而制裁、孤立中国。他在专访中同时也指出，只有真正贯彻法治原则，中国经济才能取得长期成功。
联邦经济部长阿尔特迈尔在上海会见了中国电信巨头华为创建人任正非。美国总统特朗普将华为公司视为对整个世界的威胁。阿尔特迈尔则表示，会晤任正非，"再正常不过。"