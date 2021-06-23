 紧急送入医院的德国经济部长自报“平安”  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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时政风云

紧急送入医院的德国经济部长自报“平安” 

阿尔特迈尔部长周一在柏林出席一议会委员会晚宴时感觉不适，被送入医院。周二早晨，他推文公告，身无大碍，去医院乃预防性做法。

 德国经济部长阿尔特迈尔

 德国经济部长阿尔特迈尔

（德国之声中文网）本周一，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（（Peter Altmaier，基民盟籍）在参加了议会经济委员会晚宴后，被救护车送入柏林一家医院。   

周二一大早，阿尔特迈尔在推特上发文写道：“感谢大家的众多美好祝愿，这让我非常感动。我身体恢复得很好。一天忙下来，入院是一种预防措施。到目前为止的检查结果未证实同事们的担忧。谢谢！”此前，有报道说，晚宴期间，他说话困难。 

   

获此消息，同事们咸感宽慰。国防部长克伦普·卡伦鲍尔（ Annegret Kramp-Karrenbauer，基民盟籍 ）说：“无论一天下来还会发生什么事情，这绝对是今天最好的消息。” 

默克尔亲密盟友，今年再竞选  

阿尔特迈尔是中右翼基督教民主党成员， 2018 年 3 月起任默克尔政府的经济与能源部长。他被认为是默克尔的亲密盟友，曾在前几届联邦政府担任总理府部长和环境部长。  

送医事件发生在德国选民投票选举下届联邦议院前三周。由于默克尔决定不再寻求连任，此次大选结果亦将决定该国下任总理出自何党。随着暑期结束，竞选活动渐入高潮，主要政客日程安排异常忙碌。 阿尔特迈尔有意竞选连任联邦议员，并再度入阁。   

缅怀已故驻华大使   

阿尔特迈尔还向周一突然去世的德国驻华大使扬·黑克尔（Jan Hecker，中文名贺岩）的家人表示哀悼。  

阿尔特迈尔在推特上写道：“对每个认识他的人来说，他的离世都是悲剧和重大损失。从 2005 年起，我有幸和他一起工作。他的责任感、人性、专业能力及深厚学养均属一流。我们心系他的家人。” 

  

Deutschland | Angela Merkel und Jan Hecker

扬·黑克尔（Jan Hecker，中文名贺岩）曾是默克尔的外交顾问，担任驻华大使不到两周后去世

（德新社，路透社）  

 

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