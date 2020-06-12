紧急公关：星巴克将向员工派发反歧视标语T恤

（德国之声中文网）在因为禁止员工在工作时穿戴反种族歧视标语服饰而惹众怒之后，星巴克采取补救措施，于周五宣布修改员工着装规定，允许他们穿带有"黑人的生命很重要"（Black Lives Matter）标语的T恤衫上班，或者佩戴有类似标语的胸针。
与此同时，星巴克也在自己生产有相关标识的服装，将向其美国和加拿大的自营门店员工分发25万件T恤衫，上面印制的标语除了"黑人的生命很重要"之外，还有"改变的时间到了"（Time for Change）、"这不是一时兴起，而是一场运动"（It's not a moment, it's a movement）等。在这些T恤衫分发到手之前，员工们可以穿戴自己的相关服饰来支持这场反种族歧视运动。
本周早些时候，有关星巴克发通知禁止员工穿带有反种族歧视标语服装的新闻报道在社交媒体引发轩然大波。星巴克一开始的解释是，这违反公司的规定，即员工在工作时不能穿戴宣传政治、宗教等观点的服饰徽章。然而在美国黑人男子弗洛伊德（George Floyd）引发的全球反种族歧视运动浪潮之下，这样的解释显然不能平息网络上的愤怒。甚至还有不少人发起了"抵制星巴克"行动。
6月12日，星巴克高管布鲁尔（Roz Brewer）、威廉姆斯（Rossann Williams）和肖（Zing Shaw）在公司官网发布了一封致门店员工的公开信，表示其实公司早些时间已经在设计带有反种族歧视标语的T恤衫，但是在这些到货之前，"我们已经听到了大家的声音，你们希望表达自己（对这一运动）的支持"。
文章接着写道，在得到分发的标语T恤衫之前，员工可以穿自己的BLM标语服装或者佩戴相关徽章。"我们信任大家都在做正确的事，同时不会忘记星巴克是一个欢迎所有人的场所，在这里所有的人都得到尊重和善待。"
及时止损？
对于这一知名咖啡连锁公司的"紧急公关"处理方式，美国达特茅斯学院（Dartmouth College）专门研究企业沟通学的教授阿根狄（Paul Argenti）认为，星巴克是一家"常常公开发声、并且曾经遇到过种族歧视问题的公司"，而在这次的风波中却没有及早提高"敏感性"，令他感到有些意外。"不过他们现在能够改变路线是件好事，这也与该公司一贯处理种族问题的精神相一致。"
据美联社报道，星巴克基金会上周许诺，将向促进种族间平等和社会公正的组织机构捐款100万美元。而员工则可以提名获得资助的机构。
这已经不是星巴克第一次因为种族问题成为众矢之的。2018年，星巴克在美国费城的一家门店，店员因为两名黑人男子没有消费而拒绝让他们使用店内洗手间并且请他们离开，后来见两人不愿离开就报了警，导致两人被捕。这一事件发生后引发强烈争议，后来星巴克不得不关闭全美自营门店半天，为员工进行了反种族歧视培训。
背景阅读：全美星巴克停业半天 员工训练强调反偏见
纽约佩斯大学的市场营销学教授贾古李斯（Larry Chiagouris）认为，虽然这次的标语T恤事件体现出星巴克在压力之下做出的让步，可能该公司也会遭遇一时的困境，但是他不认为星巴克的品牌形象会因此而受到长久性的损害，因此该公司应该也不会需要重新采取像2018年那样的反歧视培训，或者再捐出100万美元这样的措施。
"大多数人还是会再给他们（星巴克）一次机会。他们会继续在那里工作，继续在那里购买咖啡。"
雨涵/任琛（美联社等）
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探讨种族歧视的好莱坞电影
斯派克·李的批判性声明：《誓血五人组》
美国导演斯派克·李（Spike Lee）长期以来致力于制作探讨美国种族主义的电影。图为他的新片《誓血五人组》（Da 5 Bloods）。斯派克·李在1980年代中期崭露头角。从他1989年推出的喜剧片《为所应为》（Do the Right Thing）以及其它作品，人们发现斯派克·李擅长以轻快诙谐的手法讲述不平等等沉重议题。《誓血五人组》叙述的是四名非裔美国越战退伍军人的故事。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
美国种族主义的一堂历史课：《塞尔玛游行》
非裔美国导演艾娃·迪韦奈（Ava DuVernay）2014年所执导的《塞尔玛游行》（Selma，台译《逐梦大道》）叙述了1965年公民权利运动的高潮。她重现了当年民权活动人士在阿拉巴马州塞尔玛市及蒙哥马利之间的游行活动。这部电影在好莱坞充满争议。一些人猜测它被奥斯卡忽视是因为演员为非裔美国人的权益发声。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
获奖充满争议的电影：《绿皮书》
彼得·法雷利（Peter Farrelly）执导的《绿皮书》（Green Book）赢得了许多奖项，包括2019年奥斯卡最佳影片奖。这部根据真人真事改编的电影叙述了一名白人司机和一名黑人钢琴家的故事。一些影评人认为，剧情落入“白人救世主”的窠臼中，并没有深入探讨非裔美国人所面临的种族主义苦难。
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2017年最佳影片《月光男孩》
美国非裔导演巴里·詹金斯（Barry Jenkins）的作品《月光男孩》（Moonlight）用三篇章方式叙述一名黑人同性恋男孩的成长。《月光男孩》在不用通俗剧情或伤感情绪的包装下，成功传达出主题，成为影视作品中的成功典范。
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充满原创性：《逃出绝命镇》
2017年上映的《逃出绝命镇》（Get Out）是种族主义主题中最标新立异的电影之一。大不同于许多善意却感伤的好莱坞电影，非裔美国导演乔丹·皮尔（Jordan Peele）以恐怖和喜剧元素来呈现种族主义，打造出一部极具原创性而且撼动人心的跨流派电影。
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充满张力的《为奴十二年》
2013年上映的《为奴十二年》（12 Years a Slave，台译《自由之心》）隔年荣获奥斯卡最佳影片，对美国的奴隶制起源进行了深度回顾。英国导演史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）在片中采用了许多知名演员，也摘下奥斯卡奖的桂冠。
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观众吸铁石：《黑豹》
终于有另一部奥斯卡获奖电影广义上也涉及了种族主义主题。2018年的漫威电影《黑豹》（Black Panther）首次刻画一名黑人超级英雄。漫威漫画原著作者斯坦·李（Stan Lee）和杰克·科比（Jack Kirby）在1960年代民权运动的高峰期创造了故事中的角色。
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手法细腻的《爱恋》
美国导演杰夫·尼科尔斯（Jeff Nichols）细腻的作品《爱恋》（Loving）让观众眼睛为之一亮。这部电影叙述了北美种族主义的一个历史篇章。故事中的一对情侣违背了禁止异族通婚的法律并不断抗争，最终在法庭上获得胜利。
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充满张力的罗曼史：《皇后与瘦子》
希腊裔美国导演梅利娜·马苏卡斯（Melina Matsoukas）2019年凭借《皇后与瘦子》（Queen & Slim）一片大放异彩。这部电影被认为是黑人版《雌雄大盗》。剧情背景是现代美国，一对年轻黑人情侣在第一次约会时出于自卫杀死了一名警察后逃亡。导演梅利娜·马苏卡斯此前因执导雷哈娜和碧昂斯等人的MV而知名。
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约翰·卡萨维兹的写实电影：《影子》
约翰·卡萨维兹（John Cassavetes）与梅利娜·马苏卡斯一样，都是希腊裔的美国导演。他初试啼声的作品《影子》（Shadows，1959）以极为细腻的手法叙述了非裔美籍三兄妹在纽约音乐圈的故事。当年少有美国导演能真实描绘出音乐圈的生活。
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回顾早期电影：《十二怒汉》
1957年的电影《十二怒汉》（12 Angry Men）是美国电影中第一部探讨种族主义议题的电影。这部由导演西德尼·吕美特（Sidney Lumet）执导的电影是部法律惊悚片，片中12名白人陪审团成员负责裁定来自波多黎各的被告少年是否有罪。
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波蒂埃旧作：《炎热的夜晚》
1960年代，种族主义的主题在主流电影中开始占有一席之地。在电影《炎热的夜晚》（In the Heat of the Night，台湾译《恶夜追缉令》）中，西德尼·波蒂埃（Sidney Poitier）饰演来自北方的黑人警察，他被卷入一起白人谋杀案中。波蒂埃在当地遭遇了恶劣的种族歧视并被误认为嫌疑犯。这部电影获得了5个奥斯卡奖项，波蒂埃也成为美国影坛中首位非裔超级明星。
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打破禁忌的《密西西比在燃烧》
1988年上映的《密西西比在燃烧》（Mississippi Burning）是英国导演艾伦·帕克（Alan Parker）执导的电影，叙述3名民权工作者失踪及FBI探员所展开的调查。一名影评人写道：“帕克的花俏手法几乎将《密西西比在燃烧》变成黑帮电影。但这部电影打破了禁忌：它将整个美国白人中产阶级置于错误面。”
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新生代导演：《街区男孩》
1991年，非裔美籍导演约翰·辛格顿（John Singleton）凭他的处女作电影《街区男孩》（Boyz n the Hood，又译《邻家少年杀人事件》）跃上报纸头版，执导这部电影时他年仅24岁。《街区男孩》因为真实描述美国主要城市贫困地区的黑人生活，被视为具开创性作品。辛格顿是首位被提名奥斯卡最佳导演奖的黑人及最年轻导演。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
美国以外的种族主义：《成事在人》
好莱坞的白人明星参演的经常是关于美国以外国家种族歧视的电影。在体育主题电影《成事在人》（Invictus）里头，导演伊斯特伍德（Clint Eastwood）讲述了南非种族隔离制度废除几年后，国家橄榄球队的感人故事。知名美国男演员摩根·费里曼（Morgan Freeman）饰演南非自由斗士曼德拉。
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纪录片《我不是你的黑鬼》
近几十年来，美国影坛中除了许多剧情片探讨种族主义的主题外，也有不少纪录片加入这个行列。海地导演哈乌·佩克（Raoul Peck）2016年推出的《我不是你的黑鬼》（I Am Not Your Negro）就相当成功。这部纪录片改编自非裔美国作家詹姆斯·鲍德温（James Baldwin）的作品。
作者: Jochen Kürten