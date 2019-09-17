紧张筹备大阅兵“大国风范”看庆典

（德国之声中文网）蓝蓝的天空白云飘、甜美的空气让人禁不住深吸几口--2015年8月，习惯和雾霾打交道的北京人在一年前的"APEC蓝"之后又享受到了"来之不易"的"阅兵蓝"--北京空气质量数日持续优良、pm2.5浓度创有观测记录以来连续5日最低值。之所以来之不易，是因为政府不仅在京实施了机动车限行措施，还强制企业限产、工地停工，同时周边六省市也加入了协同减排行动，如石化、建材、家具等行业企业都在限产之列。

今年国庆是中华人民共和国建国70周年纪念日，北京早已宣布将举办盛大的阅兵式。不过这一次，"阅兵蓝"会出现吗？政府会不会为了"阅兵蓝"而不惜代价地实施停工限产？

种种迹象显示，在中国经济愈发感到中美贸易战压力的背景下，北京将告别"一刀切"的限产停工措施，取而代之的将是"和缓"的举措。

阅兵蓝

个别中国媒体先前报道，黄河以北所有生产型企业或自9月1日起停产减排。但离国庆阅兵式只有两周，这样的措施并未出现。据路透社报道，总部位于北京的中国最大的水泥混凝土生产商中国建材集团没有收到任何要求限产的通知。山东省三家小型炼油厂也向路透社表示，预计国庆前不会减产。本月初遭受雾霾袭击的钢铁重镇唐山倒是实施了重污染企业限产措施。绿色和平组织能源问题高级分析师柳利（Lauri Myllyvirta）表示，"唐山的工厂没有提到国庆因素，但很明显这是一个重要原因。"工业界人士分析，随着10月1日临近，唐山等城市可能会有更多限产措施，检查会更严格，但全面停产的情况不太可能出现。

上周，一份瑞士空气监测机构的独立研究显示，北京今年有望脱离全球空气污染最严重的200座城市黑名单。中国官方称，截至2018年底，北京建成四大燃气电厂，淘汰了大量燃煤锅炉，燃煤总量与2005年峰值相比下降了87%，基本解决了燃煤污染问题。

中国环保局还预测，由于天气因素有利，9月份北京的空气污染将在可控范围内。

安保维稳一起抓

如果蓝天不是问题，那么当局最关切的恐怕就是安保和维稳了。9月7日至8日，北京举行了阅兵式的首场演练。7日傍晚，北京从长安街沿路开始清场，实施交通管制，部分商家提前闭门歇业。市区二环以内大片区域封路，一度造成交通堵塞，民众出行受阻。治安力量身穿统一的红色T恤衫在街头站岗执勤。9月14日晚，北京又举行了第二次阅兵式演练，各种武器和花车参加了彩排。市中心多处封路。美国网络新闻杂志《石英》9月14日报道说，位于天安门广场附近的北京东方君悦大酒店（Grand Hyatt Beijing）的住客得到通知，在9月14日和15日下午5点半到次日早上5点半的两个12个小时的时段内禁止出入酒店。阅兵式第三次彩排预计安排在9月21日-22日期间，该酒店客人和即将入住的客人已接到了涉及这两天两个12小时时段里禁止出入酒店的通知。近日，北京市政府网站还发布公告，通知从9月15日到10月1日，首都16个区县中的7个区禁止影响飞行安全的飞行活动。禁飞的物品包括无人机、气球、灯笼、鸽子等。

北京当局还加强了其它安保和维稳措施，包括各地机场火车站加强对进京列车航班的安检力度，寄往北京的快递包裹受到严格的检查。海外媒体报道说，大批在北京国家信访局外等候递材料的上访民众近日也被警察带上大巴，送到收容站。截访人员以答应解决问题为条件要求上访群众回家乡，但有些访民回去后却遭到拘禁。此外，一些在北京的批评人士受到警告，被要求在国庆期间不得接受外媒采访。维权律师刘晓原近日透露，自己又成了维稳对象，被要求不能进京。

彰显国威

尽管"劳民伤财"，安保及维稳开销巨大，但盛大的阅兵式俨然成为中国政府向世界、向自己的老百姓展现军事实力，同时对台北形成威慑的手段。而这一次的阅兵式气氛更有所不同--中国经济处于滑坡困境，与美贸易战何时休兵望不到尽头，香港民众示威未有平息之势，西方对北京影响力的扩张也全方位提高警戒。在这样紧绷的氛围下，大阅兵被作为"国防工业成就的集中展示 "彰显国威。比如一直未以真面目示人的洲际弹道导弹东风31A改进型、航母飞鲨中队的歼15舰载机预计此次都将亮相。东风-41导弹、新型隐形战机歼20或将展示。解放军战略导弹方队将首次以火箭军的身份参加检阅。2015年12月31日正式成立的解放军战略支援部队也不会缺席。北京方面表示，此次阅兵规模将超过建国50周年、60周年阅兵和纪念抗战胜利70周年阅兵。阅兵式后的群众游行将有10万多人参加。

2015年北京阅兵式上的中国领导人和嘉宾

当蓝天下新式武器闪耀登场之时，世界将聚焦北京，聚焦天安门广场。电视画面将播出中国领导人习近平提振民心的讲话和士兵威武行进、民众齐声欢呼的场面--在当前的"内忧外患"之时，党更需要调动国民的爱国主义激情和民族自豪感。北京强调，"此次阅兵不针对任何国家和地区，不针对任何事态"，但这场阅兵秀之后，北京在贸易战和香港、台湾问题上将有哪些新动作，会不会依然不失阅兵场的"大国风范"，无疑将是下一个焦点。