紧张关系下的美中两国举行军事高层对话

（德国之声中文网）本周二和周三，美国国防部负责中国事务的助理部长迈克尔·蔡斯（Michael Chase）与中国人民解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将通过视讯共同主持了第16次美中防务政策协调对话会。

中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校周四在国防部例行记者会上表示，"双方就两国两军关系和共同关心的问题深入交换意见"。

他表示，"由于美方不断对华挑衅遏压，致使中美两军关系面临着不少困难和挑战，但两军之间始终保持着沟通"。

吴谦在记者会上表示，中国发展两军关系的原则是"中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯"。他说："我们欢迎沟通、乐见合作、直面分歧、反对胁迫。"

美国国防部发言人麦纳斯（Martin Meiners）在一份声明中指出，此次会议是拜登-哈里斯政府持续努力，通过与中国保持开放的沟通渠道，负责任地管理美国与中国竞争的重要一部分。

他还表示，双方在会谈中就影响两国防务关系的一系列问题，进行了"坦诚、深度和开放的讨论"。

麦纳斯指出，"双方重申了保持沟通渠道通畅的共识。美方还明确表示，美国致力于与印太地区的盟友和伙伴一起维护共同的原则"。

中国和美国之间正面临着几十年来最严重的紧张关系，双方在贸易、技术、人权和中国在南中国海的军事活动等问题上存在着矛盾和分歧。

两国军方关系存在着深深的不信任。美国指责中国大幅度提升军力时严重缺乏透明度。

中国对于华盛顿方面以海上航行自由之名向中国实际控制的岛屿附近派遣军舰通行以及美国支持台湾的做法深感不满。

美国总统拜登上任之后延续了上届政府的对华强硬路线，但是他一直寻求与北京实现更好的沟通和交流。今年8月，路透社曾独家报道称，当月，美国国防部负责中国事务的助理部长蔡斯与解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将利用美中国防电话链接举行了安全的视频会议。中国国防部新闻发言人吴谦周四在新闻例会上证实了8月双方曾举行过视频通话。

本月早些时间，美国《华盛顿邮报》报道称，美国前总统特朗普任内最后3个月，由于担心特朗普可能在大选失利时和选后引发与中国的战争，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两次致电中国共产党中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成，向对方保证两国不会突然开战。一次发生在2020年10月30日，美国总统大选前四天；另一次则是在2021年1月8日，就在特朗普支持者闯入美国国会大厦引发骚乱后的两天。

本周二，米利在出席美国参议院军事委员会听证会时表示，军方间的沟通对于防止拥有核武器的大国之间的战争至关重要。

中国方面没有对美国媒体报道出的有关米利同李作成通电两次的新闻做出回应。

中国国防部新闻发言人吴谦周四还在例行记者会上表示，美国、英国、澳大利亚以租借、出口、联合研发等任何形式开展核潜艇合作，都将严重加剧地区军备竞赛。他说："中方敦促三国摒弃冷战思维和零和博弈观念，撤销开展核潜艇合作的错误决定，多做有利于地区和平稳定和发展的事，而不是相反。"

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美联社）

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