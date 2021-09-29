紧张关系下的美中两国举行军事高层对话

美中两国军方举行了第16次美中防务政策协调对话会。美联社分析认为，这看起来像是美中两国在关系持续恶化的背景下取得的一个小小进展。
（德国之声中文网）本周二和周三，美国国防部负责中国事务的助理部长迈克尔·蔡斯（Michael Chase）与中国人民解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将通过视讯共同主持了第16次美中防务政策协调对话会。
中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校周四在国防部例行记者会上表示，"双方就两国两军关系和共同关心的问题深入交换意见"。
他表示，"由于美方不断对华挑衅遏压，致使中美两军关系面临着不少困难和挑战，但两军之间始终保持着沟通"。
吴谦在记者会上表示，中国发展两军关系的原则是"中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯"。他说："我们欢迎沟通、乐见合作、直面分歧、反对胁迫。"
美国国防部发言人麦纳斯（Martin Meiners）在一份声明中指出，此次会议是拜登-哈里斯政府持续努力，通过与中国保持开放的沟通渠道，负责任地管理美国与中国竞争的重要一部分。
他还表示，双方在会谈中就影响两国防务关系的一系列问题，进行了"坦诚、深度和开放的讨论"。
麦纳斯指出，"双方重申了保持沟通渠道通畅的共识。美方还明确表示，美国致力于与印太地区的盟友和伙伴一起维护共同的原则"。
中国和美国之间正面临着几十年来最严重的紧张关系，双方在贸易、技术、人权和中国在南中国海的军事活动等问题上存在着矛盾和分歧。
两国军方关系存在着深深的不信任。美国指责中国大幅度提升军力时严重缺乏透明度。
中国对于华盛顿方面以海上航行自由之名向中国实际控制的岛屿附近派遣军舰通行以及美国支持台湾的做法深感不满。
美国总统拜登上任之后延续了上届政府的对华强硬路线，但是他一直寻求与北京实现更好的沟通和交流。今年8月，路透社曾独家报道称，当月，美国国防部负责中国事务的助理部长蔡斯与解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将利用美中国防电话链接举行了安全的视频会议。中国国防部新闻发言人吴谦周四在新闻例会上证实了8月双方曾举行过视频通话。
本月早些时间，美国《华盛顿邮报》报道称，美国前总统特朗普任内最后3个月，由于担心特朗普可能在大选失利时和选后引发与中国的战争，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两次致电中国共产党中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成，向对方保证两国不会突然开战。一次发生在2020年10月30日，美国总统大选前四天；另一次则是在2021年1月8日，就在特朗普支持者闯入美国国会大厦引发骚乱后的两天。
本周二，米利在出席美国参议院军事委员会听证会时表示，军方间的沟通对于防止拥有核武器的大国之间的战争至关重要。
中国方面没有对美国媒体报道出的有关米利同李作成通电两次的新闻做出回应。
中国国防部新闻发言人吴谦周四还在例行记者会上表示，美国、英国、澳大利亚以租借、出口、联合研发等任何形式开展核潜艇合作，都将严重加剧地区军备竞赛。他说："中方敦促三国摒弃冷战思维和零和博弈观念，撤销开展核潜艇合作的错误决定，多做有利于地区和平稳定和发展的事，而不是相反。"
（美联社）
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