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位于东非，扼守"非洲之角"要冲，是各国货轮出入苏伊士运河的必经海路。
索马里目前处于内战状态，战前首都为摩加迪沙。
世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。非洲人生产粮食，但不是自产自销 。疫情和战争会改变这种生产模式吗？
台灣與索馬利蘭在2020年互設官方代表機構。近日索國代表訪台，台北以民主為名大動作宣示各項合作，但背後還是有濃濃美中對抗的煙硝味。
一名来自索马里的难民在德国小镇维尔茨堡持刀行凶，造成三人死亡，多人受伤。同以往一样，外国人犯罪立即引起了有关社会融入问题的讨论。
巴伐利亚州的维尔茨堡街头持刀杀人案发后，德国警方对24岁的嫌犯发出了逮捕令。调查人员正在评估，心里疾病或伊斯兰动机在多大程度上促成了犯罪。调查人员仍然认为此次袭击是个人行为。
当地时间6月26日下午，位于巴伐利亚州的维尔茨堡街头发生持刀杀人事件。警方随后表示，已经逮捕一名嫌疑人。
这是一个两个难民互相帮助的故事——议员杜伯斯（Alf Dubs）于1939年从被纳粹占领的布拉格逃出。自己也是难民他多年来一直在英国帮助无人陪伴的儿童难民。如今，他第一次见到了13岁时逃离索马里的穆斯特
非洲的索馬利蘭在台灣設置代表處，期盼開展更多合作。但在外交壓力下，兩個政權都小心的拿捏互相承認的尺度。
自从台湾7月宣布与索马里兰互设代表处後，国际社会便关注这两个不受多数国家认可的政体，会如何发展他们的双边关系。专家认为，共享价值为双方发展关系的基石。
近年来邦交国数量不断减少的台湾本周得以扩大外交成果，新增一个外交伙伴--索马里兰。问题是，上世纪90年代宣布独立的该地区一直未得到大多数国家的承认。
在北京方面的挤压之下，台湾的正式邦交国仅剩15个，在非洲更是只剩史瓦蒂尼。相比之下，位于东非的事实独立政体索马里兰境况更惨：没有获得任何国家的承认。现在，台湾外交部表示，双方将互设“代表处”。
东非受到蝗虫灾害侵袭，蝗虫成群而来，达到数十亿只。联合国称，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里面临的蝗灾“史无前例”。
在索马里首都摩加迪沙发生的炸弹爆炸导致大量伤亡。虽然截至目前还没有人承认实施了此次袭击，但索马里“青年党”这个伊斯兰武装看来与此难脱干系。
索马里青年党的武装分子袭击了索马里港口城市基斯马尤的一家酒店。袭击造成数十人丧生，其中包括刚从加拿大返回家乡的知名社会活动家、记者那拉耶。
根据"透明国际"最新公布的“全球清廉指数”，世界上最廉政的国家是新西兰、最腐败的是索马里。中国的排名和得分经过艰难爬升，达到了5年来的最高水平。
索马里首都摩加迪沙周六发生的卡车炸弹袭击至少造成200多人丧生，300多人受伤。索马里总统宣布全国进行为期三天的哀悼。
索马里首都摩加迪沙发生汽车炸弹袭击事件，至少有10人丧生。袭击的目标显然是该国陆军司令。
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