议员和难民的故事

这是一个两个难民互相帮助的故事——议员杜伯斯（Alf Dubs）于1939年从被纳粹占领的布拉格逃出。自己也是难民他多年来一直在英国帮助无人陪伴的儿童难民。如今，他第一次见到了13岁时逃离索马里的穆斯特