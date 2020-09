索马里兰在台设代表处 双边关系发展受关注

(德国之声中文网) 索马里兰周三 (9月9日) 正式在台湾揭牌成立代表处,这也是继台湾於8月17日在索马里兰成立代表处後,双方关系进一步发展的象徵。根据中央社报导,索马里兰驻台代表处预定编制五人,除了代表本人与两名随行来台的索马里兰籍职员外,还预计招募两名台湾职员。

台湾外交部长吴钊燮近日接受德国之声访问时表示,虽然索马里兰不是被国际社会承认的一个主权国家,但是自从1991年宣布独立以来,索马里兰已多次举办民主选举,并经历了和平的权力转移,所以索马里兰是一个真正的民主,也是一个拥有言论自由与媒体自由的国家。

吴钊燮説:「台湾与索马里兰因为民主与自由等共享价值而建立紧密的关系。同时,索马里兰也了解,与台湾建立关系对双方都有益处。索马里兰的战略位置与资源将为台湾带来一定程度的益处,台湾则能与索马里兰分享医疗与农业等领域的专业知识。」

吴钊燮向德国之声强调,台湾与索马里兰将持续探索双方能共同获益的领域,并藉此强化双边关系。他说,身为台湾的外交部长,他有责任在有利於台湾的前提下,与越来越多的国家建立关系,这也包含找寻与新的国家建立关系的机会。吴钊燮表示:「我们不能将所有外交重心放在与中国的外交角力,我们必须继续深化与其他国家的关系。」

两个「未获国际认可」政府的连结

许多专家指出,台湾与索马里兰有不少相似之处,但最明显的一点就是两个政府在国际上都未能获得大多数国家的认可。国际危机组织的资深分析师莫哈穆德 (Omar Mahmood) 在接受德国之声访问时表示,每当索马里兰有机会与其他国家或政体接触时,索马里兰都希望能藉此机会展现自己的独立性与主权。

他说:「虽然索马里兰今年6月与索马利亚政府重啟搁置五年的双边谈判,但是索马里兰在与台湾交涉的这件事情上,很明显的释放出他们仍认定自己是一个主权政体的讯息。索马里兰现任总统清楚表明他希望能与台湾建立某种外交上的关系,所以当中国外交代表团在8月6日以基础建设为筹码,企图阻挠索马利兰与台湾接触时,索马里兰总统明确表态不接受中国的各种提议。他也清楚向中国表明,索马里兰不会因为中国因素而断绝与台湾的关系。」

莫哈穆德告诉德国之声,索马里兰希望藉由这样的立场来吸引更多国家与其接触或交涉。此外,由於中国秉持「一个索马里政策」,所以如果中国大动作与索马利兰交涉,这会让中国与索马里的邦交关系陷入一个很尴尬的状态。他说:「我认为未来中国在尝试接触索马里兰时,会遭遇到类似的挑战。」

台索的共享价值为发展基石

华府智库战略与国际研究中心 (The Center for Strategic and International Studies) 的高级顾问葛来仪 (Bonnie Glazer) 告诉德国之声,台湾近年来常被有些美国官员誉为是「世界上的一股正面力量」,而台湾应该要多着重在宣扬自己这方面的长处,运用与索马里兰的共同价值来深化双方的关系。

葛来仪説:「索马里兰政府应该也明白每个国家能透过与中国建交所获得的好处也是有限的,所以透过共享价值与其他国家建立关系是很重要的。我相信索马里兰政府也知道与中国关系太近时,也会对他们带来一定程度的风险。」

此外,葛来仪也指出,与部分台湾邦交国相比,索马里兰是个民主政体,所以台湾在与索马里兰合作时,也不太需要担忧贪污的问题。葛来仪向德国之声表示:「台湾过去也经历了非常成功的转型,所以我认为台湾的转型模式,非常适合像索马里兰这样的小型政体。」

双方合作的可能性

莫哈穆德认为,在新冠疫情仍肆虐全球的情况下,台湾能够在公共卫生领域为索马里兰带来不少益处。而在贸易与投资的部分,莫哈穆德也説两国有机会探索合作可能性。他告诉德国之声:「索马里兰过去几年不断试图透过商业关系来拓展其国际关系,所以或许索马里兰能与台湾公司探讨合作的可能性。此外,我认为在人道救援的部分,台湾跟索马里兰也有合作的机会。」

莫哈穆德指出,虽然有传闻索马里兰可能考虑与台湾建立正式邦交关系,不过索马里兰必须考量中国的反应,或是此举是否会进一步让中国与索马里的关系变得更紧密。不过由於台湾与索马里兰在国际上都面临相似的挑战,所以某种程度上,他们算是「天然的盟友」。

莫哈穆德向德国之声表示:「我认为现在的索马里兰政府应该相当可靠,且当他们必须积极拓展国际关系的时候,他们必须是一个可靠的夥伴。如果他们不可靠的话,这对他们未来的国际发展也会造成影响。」

