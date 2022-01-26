 索馬利蘭訪台談合作 中國:破壞別國獨立和統一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2022

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时政风云

索馬利蘭訪台談合作 中國:破壞別國獨立和統一

台灣與索馬利蘭在2020年互設官方代表機構。近日索國代表訪台，台北以民主為名大動作宣示各項合作，但背後還是有濃濃美中對抗的煙硝味。

Taiwan Taipei | Somalishe Delegation: Treffen von Essa Kayd Mohamoud und trifft Tsai Ing-Wen

台灣總統蔡英文指出，臺灣和索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴。左為索馬里蘭外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）。

(德國之聲中文網) 索馬利蘭官員近日訪問台灣，中國外交部週三 (2月9日)重申「一中原則」，並強烈批評民進黨當局。

中國外交部發言人趙立堅說：「民進黨當局不但自己圖謀搞分裂，還煽風點火，破壞別國獨立和統一，損人不利己，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。」

據新華社此前報導，上世紀90年代，索馬利蘭宣布脫離索馬里獨立，但一直未得到國際社會承認。索馬里政府認為，索馬里蘭是其領土不可分割的一部分。

台灣外交部長吳釗燮在9日表示，「世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭」，會持續支持索國的「民主建構工程」，以及各領域的雙邊合作計畫。

台灣總統蔡英文9日接見索國代表團，強調雙邊合作是台灣外交的新突破，索馬里蘭是臺灣在東非地區推展「非洲計畫」的重要據點。她提到，台灣已經致贈15萬劑高端疫苗給索方，「是臺灣疫苗援外的首例」。

索方代表是外交部長瑞格薩，根據台灣官方發布的新聞，他表示索馬利蘭是主權國家，依國際法有權與其他國家建立外交關係。

他說:「任何試圖阻止這樣夥伴關係的脅迫性、威脅性措施，不僅冒犯國際秩序的原則及常規，更是無助於推展區域及世界所需要的和平、穩定及安全。」

Karte Somaliland EN

索馬里蘭在非洲與索馬里的相對位置，以及索馬里蘭和台灣的地理位置示意。

背後中美角力

《南華早報》此前報導，索馬利蘭積極與台灣靠攏，目的是「為獲得美國的外交承認」，並把自己定位為「抗衡中國在非洲之角影響力的力量」。報導提到，早在2021年下旬，美索就已經互訪，表示要互相合作對抗「共同的敵人」。

中國社科院西亞非洲研究所研究員賀文萍則告訴中國官媒《環球時報》，索馬利蘭想透過打「美國牌」來提高國際認知度和地位，在中美都任命「非洲之角特使」，中美繼續在非洲進行博弈。

賀文萍認為，這張恐怕難以奏效，因為「承認索馬利蘭就相當於支持非洲的分離勢力」。她強調美國這樣做「會得罪非洲一大片國家」，考量到戰略權重，美國沒有必要這樣做。

關鍵的柏培拉港

根據《自由時報》和東森新聞雲週四 (2月10日)報導，正在台灣訪問的索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）與台灣經濟部長王美花會面，討論經貿合作，其中的重點是中油針對索國礦區的投資，預計明年開始鑽探，油氣直接自索國外銷國際。

根據新聞內容，該礦區今年將進行震測資料解釋及井位訂定，預計於2023年鑽探一口探勘井，未來生產之油氣規劃經由柏培拉港（Berbera）連結國際能源市場。此外，中油也藉於索國開採油氣機會，協助索國培訓油氣探採專業人才。

談到柏培拉港，《環球時報》曾報導，美方有人士建議，透過這個港口，美國可以在中國設有後勤保障基地的吉布提港之外「實現多元化發展」，並以承認索馬利蘭作為一個獨立國家是遏制中國在非洲大陸崛起。

(綜合報導)

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