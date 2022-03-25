索羅門總理駁斥紐澳 ：與北京簽安全協議沒受脅迫

（德國之聲中文網）索羅門群島上週傳出即將與中國展開軍事安全合作後，包含澳大利亞與紐西蘭在內的鄰近國家都發出警告。索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）週二（3月29日）在對該國議會發表談話時表示，針對索羅門群島與中國的安全協議，各國所做出的反彈是「非常侮辱性的」。

索加瓦雷向議會證實，上週在社交媒體上流傳的文件，確實是索羅門群島與中國的安全協議草案，但他並未透露協議細節。他說：「我們沒有受到新朋友的任何壓力，也沒有任何意圖要求中國在索羅門群島建立軍事基地。」

上週媒體報導相關消息後，澳大利亞、紐西蘭和美國對索羅門群島與中國可能達成的安全協議表示擔憂，因為根據草案內容，該協議將涵蓋中國海軍艦艇。

纽西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）28日表示，這是一個「潛在的區域軍事化」。澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）則說，如果該協議讓中國在太平洋地區建立軍事基地，澳大利亞將對此發展感到擔憂。

索加瓦雷在演說中批評部分大國，說這些國家不在乎太平洋島嶼是否因氣候變化而沉入海裡，但又認為該地區是「西方大國的後院」。他也駁斥索羅門群島反對黨稱，與中國的安全協議將使索羅門群島政府成為專制政權的說法。

在媒體報道索加瓦雷希望將2023年舉行的全國選舉推遲一年之後，索羅門群島的總督武納吉（David Vunagi）28日告訴該國議會，只有通過修改憲法才能推遲選舉。他說，憲法修改必須得到議會的批准。

去年11月，索羅門群島發生暴亂，造成4人死亡，1000人失業。當時，澳大利亞根據兩國在2017年的一項安全條約，率領一個治安特派團到索羅門群島協助恢復秩序。新西蘭、斐濟與巴布亞新幾內亞也派出警察協助。

索羅門群島的反對派指責該國總理索加瓦雷，利用與中國簽訂的新警察條約以及即將簽署的安全協議，來鞏固其領導地位。

在去年的騷亂中，索羅門群島總理索加瓦雷稱當地唐人街被燒毀，為舉辦2023年太平洋運動會而建造的體育基礎設施也受到威脅。他說，中國為索羅門群島建造的七個體育場館必須得到保護。當時他表示，若其他國家沒有政治意願協助我們確保場館安全，索羅門群島需要找尋其他方案。

上週在社交媒體流傳的中索安全協議草案指出，安全條約將涵蓋中國的武裝警察和保護中國在當地項目的軍隊。索加瓦雷駁斥了外界關於「中國的存在對太平洋地區構成安全威脅」的說法。

他說，索羅門群島不會「選邊站」，該國與澳大利亞的安全條約將持續有效。索加瓦雷強調，他已就此事給澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）發了短訊，還向負責區域政治與經濟政策的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）解釋了索羅門群島的立場。

（路透社、法新社）

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