 索羅門總理駁斥紐澳 ：與北京簽安全協議沒受脅迫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2022

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索羅門總理駁斥紐澳 ：與北京簽安全協議沒受脅迫

在澳大利亞與紐西蘭政府連日針對索羅門群島與中國可能展開的軍事安全合作發出警告後，索羅門群島總理週二在向國會演說時稱這些反彈是「非常侮辱的」。他重申，索羅門群島未受到任何壓力，也沒有意圖讓中國建立軍事基地。

Li Keqiang und Manasseh Sogavare Solomon Island China

索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）週二（3月29日）在對該國議會發表談話時表示，針對索羅門群島與中國的安全協議，各國所做出的反彈是「非常侮辱性的」。

（德國之聲中文網）索羅門群島上週傳出即將與中國展開軍事安全合作後，包含澳大利亞與紐西蘭在內的鄰近國家都發出警告。索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）週二（3月29日）在對該國議會發表談話時表示，針對索羅門群島與中國的安全協議，各國所做出的反彈是「非常侮辱性的」。

索加瓦雷向議會證實，上週在社交媒體上流傳的文件，確實是索羅門群島與中國的安全協議草案，但他並未透露協議細節。他說：「我們沒有受到新朋友的任何壓力，也沒有任何意圖要求中國在索羅門群島建立軍事基地。」

上週媒體報導相關消息後，澳大利亞、紐西蘭和美國對索羅門群島與中國可能達成的安全協議表示擔憂，因為根據草案內容，該協議將涵蓋中國海軍艦艇。

纽西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）28日表示，這是一個「潛在的區域軍事化」。澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）則說，如果該協議讓中國在太平洋地區建立軍事基地，澳大利亞將對此發展感到擔憂。

索加瓦雷在演說中批評部分大國，說這些國家不在乎太平洋島嶼是否因氣候變化而沉入海裡，但又認為該地區是「西方大國的後院」。他也駁斥索羅門群島反對黨稱，與中國的安全協議將使索羅門群島政府成為專制政權的說法。

Salomonen | Hauptstadt Honiara

去年11月，索羅門群島發生暴亂，造成4人死亡，1000人失業。當時，澳大利亞根據兩國在2017年的一項安全條約，率領一個治安特派團到索羅門群島協助恢復秩序。

在媒體報道索加瓦雷希望將2023年舉行的全國選舉推遲一年之後，索羅門群島的總督武納吉（David Vunagi）28日告訴該國議會，只有通過修改憲法才能推遲選舉。他說，憲法修改必須得到議會的批准。

去年11月，索羅門群島發生暴亂，造成4人死亡，1000人失業。當時，澳大利亞根據兩國在2017年的一項安全條約，率領一個治安特派團到索羅門群島協助恢復秩序。新西蘭、斐濟與巴布亞新幾內亞也派出警察協助。

索羅門群島的反對派指責該國總理索加瓦雷，利用與中國簽訂的新警察條約以及即將簽署的安全協議，來鞏固其領導地位。

DW.COM

通訊社報導指出，所羅門群島近日與中國簽署警務協議，並準備向內閣提交一項包含軍事合作的廣泛安全協議。此舉引發澳大利亞的憂慮，該國國防部長警告稱太平洋島國要現實地看待與中國的互動。

经历了多日骚乱之后，反对派发起的针对所罗门群岛总理索加瓦雷的不信任案投票未获通过。索加瓦雷谴责该国最大省份马莱塔是“台湾代理人”。该省省长苏伊达尼此前曾表示，如果不信任案无法通过，将寻求通过公投寻求独立。

数日来，所罗门群岛爆发的暴乱中，首都霍尼亚拉中国城内的商铺遭到抗议者抢劫和焚毁。这场暴乱背后的起因究竟是什么呢？中国大陆和台湾为何会被卷入其中？

在去年的騷亂中，索羅門群島總理索加瓦雷稱當地唐人街被燒毀，為舉辦2023年太平洋運動會而建造的體育基礎設施也受到威脅。他說，中國為索羅門群島建造的七個體育場館必須得到保護。當時他表示，若其他國家沒有政治意願協助我們確保場館安全，索羅門群島需要找尋其他方案。

上週在社交媒體流傳的中索安全協議草案指出，安全條約將涵蓋中國的武裝警察和保護中國在當地項目的軍隊。索加瓦雷駁斥了外界關於「中國的存在對太平洋地區構成安全威脅」的說法。

他說，索羅門群島不會「選邊站」，該國與澳大利亞的安全條約將持續有效。索加瓦雷強調，他已就此事給澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）發了短訊，還向負責區域政治與經濟政策的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）解釋了索羅門群島的立場。

（路透社、法新社）

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