 索羅門總理訪北京 欲在美中之間「保持中立」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2023

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索羅門總理訪北京 欲在美中之間「保持中立」

索羅門群島總理索加瓦雷9日造訪中國，行前曾特別強調不會在美中之間選邊站。10日，他與中國總理李強會晤，兩國簽署了新的警務合作協議，以及體育科技援助項目。針對索加瓦雷此行，專家怎麼看？

10日上午，索羅門群島總理索加瓦雷在北京會晤中國總理李強。

10日上午，索羅門群島總理索加瓦雷在北京會晤中國總理李強。

（德國之聲中文網）時隔大約4年，索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）週日（7月9日）再度造訪中國；這是索羅門與中國達成安全協議以來，索加瓦雷首度訪中。出訪前，索加瓦雷強調要在美中競爭之間「保持中立」，以自身國家發展所需為優先。

上週五（7日），索加瓦雷在索羅門群島獨立45週年演說中表示：「我們希望維持中立，因為選邊站、與非我國利益的團體結盟，這並不符合我們人民和國家的利益。我們的國家利益是尋求發展。」他補充道，該國在首都霍尼亞拉以外的地方，迫切需要基礎建設。

中國外交部發言人汪文斌6日表示，索加瓦雷應中國總理李強之邀，於9日至15日訪華。汪文斌稱，兩國建交以來「促進了地區和平、穩定與發展」。

據索羅門政府8日的新聞稿，索加瓦雷此行將強化與中國的雙邊關係，在共同關切的議題上交換意見、加強理解。他在北京的行程包含會見中國企業人士，以及替索羅門駐北京大使館揭幕；他還會造訪江蘇和廣東省。

週一（10日）上午，索加瓦雷在北京人民大會堂會晤李強。據法新社報導，李強說兩國過去4年的關係深具成果，並稱索羅門選擇與中國建交是正確的選擇、符合時勢所趨。索加瓦雷則說，索羅門能從中國的發展經驗學到很多。

兩國簽署了新的警務合作協議，效期持續至2025年。此外，雙方也針對11月在索羅門舉辦的太平洋運動會（Pacific Games），簽訂了體育科技援助項目。

路透社指出，中國已替該國興建體育館，並在維安方面提供意見，且本週還有80名索羅門運動員將赴中，由中國協助訓練。

索羅門群島總理索加瓦雷10日在北京人民大會堂參加歡迎儀式。

索羅門群島總理索加瓦雷10日在北京人民大會堂參加歡迎儀式。

索羅門群島與中國的關係

澳大利亞國立大學（ANU）太平洋事務專家史密斯（Graeme Smith）告訴路透社，索加瓦雷此行，時機關乎太平洋運動會。他還表示，索加瓦雷在中國會被讚為「敢於挺身承受美國和澳大利亞壓力」的小國領袖。

澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）學者基恩（Meg Keen）指出，索羅門群島是太平洋地區跟中國關係最密切的國家之一。「隨著太平洋運動會和選舉到來，索加瓦雷將尋求資源，爭取國內政治優勢。」但基恩亦稱，這不是「零和遊戲」，索加瓦雷會利用地緣政治角力，也同時接受美國和日本援助。

索加瓦雷上週告訴法新社，他已要求檢視與澳大利亞長期的防務協定，但他並未明言將尋求何種改變。他表示索羅門並不是要降低與澳大利亞的關係層級：「澳大利亞仍是索羅門群島的重要援助國與發展合作夥伴，我們希望繼續加強這種關係。」

去年5月，時任中國外長王毅與澳大利亞外長黃英賢雙雙出訪太平洋島國。圖為黃英賢在斐濟演說時承諾提供更多資金協助區域應對氣候變遷，並強調不會有附加條件。

去年5月，時任中國外長王毅與澳大利亞外長黃英賢雙雙出訪太平洋島國。圖為黃英賢在斐濟演說時承諾提供更多資金協助區域應對氣候變遷，並強調不會有附加條件。

中國官媒《環球時報》10日則以「南太平洋的友華總理」形容索加瓦雷，讚許他沒有完全跟美國、澳大利亞同一陣線。另一篇報導批評歐美把中國和索羅門的「正常交往」炒作成「中國威脅」，並引述中國聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳的觀點，稱索加瓦雷此行將深化兩國務實合作，「與西方對太平洋島國的『口惠實不至』形成鮮明對比」。

自索加瓦雷2019年4月成為索羅門總理之後，加入了中國的「一帶一路」倡議，在基礎建設方面與中國合作。

中國電信巨頭華為已著手在索羅門群島建造手機網路，此計劃有6600萬美元的資金來自中國進出口銀行（EXIM）的貸款，引發索羅門國會對債務負擔的擔憂。此外，霍尼亞拉港的再開發案今年3月由中國國企「中國土木工程集團」（CCECC）得標；同屬太平洋島國的薩摩亞對此持懷疑態度，擔心該港「可能變成其他用途」，呼籲區域內各國密切關注此事。

美中在太平洋的角力

美聯社6日指出，索加瓦雷此行顯示美中在南太平洋的影響力之爭正在加速。

索加瓦雷近年與中國的互動讓歐美擔憂。2019年，索羅門正式跟台灣斷交、改與中國建交；去年4月，在美國派遣代表團出訪索羅門之前，中國宣布已與索羅門簽署安全合作框架協議

美國批評中國與索羅門的安全協議不透明，並質疑中國的動機與目標；此前，社交媒體上曾流傳協議草案內容，顯示索羅門群島可能允許中國部署海軍設施。對此，索羅門政府多次否認，稱無意讓中國設立軍事基地。

因應中國在太平洋島國的影響力擴張，美國今年5月與巴布亞新幾內亞簽訂了防衛合作協議（Defense Cooperation Agreement）及隨船觀察員協議（Ship Riders Pact），允許美軍進出該國海空，且美國海岸警衛隊可在其專屬經濟區內巡邏。

美國國務卿布林肯今年5月與巴布亞新幾內亞防長達基（Win Bakri Daki）簽訂防務協議。

美國國務卿布林肯今年5月與巴布亞新幾內亞防長達基（Win Bakri Daki）簽訂防務協議。

據美聯社分析，中國欲與其他太平洋島國建立更密切關係的努力，整體上並未達到預期效果。

去年5月，時任中國外長的王毅曾出訪太平洋，外界曾傳言中國將與10個太平洋島國簽署區域安全與經濟發展協議，但最終破局；當時密克羅尼西亞等國表示不贊同該協議，認為可能「帶來新冷戰」。

紐西蘭梅西大學（Massey University）國際安全專家鮑爾斯（Anna Powles）當時曾告訴DW，中國跟索羅門簽訂協議之後似乎「自信過頭」，並未認知到太平洋島國需要時間建立共識。鮑爾斯認為，中國可能再次將重心放在個別的雙邊協議，但也不會徹底放棄在太平洋推動多邊協議。

去年5月，時任中國外長的王毅出訪太平洋島國，但外界認為此行取得的成果不大。圖為王毅與太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna）在斐濟合影。

去年5月，時任中國外長的王毅出訪太平洋島國，但外界認為此行取得的成果不大。圖為王毅與太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna）在斐濟合影。

（綜合報導）

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