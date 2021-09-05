索罗斯看空中国 称贝莱德正在酿成“投资悲剧”

（德国之声中文网）不久前刚刚发文批评习近平独裁统治的金融大鳄乔治·索罗斯（George Soros），近日再度发文炮轰全球最大资产管理公司、美国基金巨头贝莱德（BlackRock，又称黑岩集团），称贝莱德向中国倾注巨资是一个"悲剧性错误"。

在全球运营的贝莱德可谓是富可敌国，掌握着华尔街命脉。据路透社报道，在2021年4月，贝莱德所管理的资产已经达到9万亿美元。近年来，贝莱德愈加关注中国，并成为中国首家获批开业的外资独资公募基金管理公司。

今年8月中旬，贝莱德建议投资者将其对中国资产的配置增加到原来的三倍，在投资组合中提高中国资产的份额。8月30日，贝莱德推出针对中国消费者的"贝莱德中国新视野混合型证券投资基金"。

"误读中国" 或者迷失于可观利润？

贝莱德的这一系列举动受到了索罗斯的抨击。"现在向中国倾注数十亿美元是一笔糟糕的投资，而且威胁美国国家安全"，索罗斯在这篇9月6日发表在《华尔街日报》的评论文章中写道。他表示，贝莱德"误读了习近平治下的中国"。

"该公司（贝莱德）似乎对习先生政权所言信以为真--会将国有企业和私企区别对待，但这与现实相去甚远，该政权将所有公司都视为一党专政的工具"，索罗斯在评论中说。

他还表示，造成贝莱德"误读"的另一种可能的解释是，这家资产管理公司认为，进入中国金融市场可以获得可观的利润。

"贝莱德的投资经理们应该知道，中国房地产市场正在酝酿一场巨大的危机"，索罗斯称，中国存在的问题积重难返，例如，人口出生率远低于官方数字、近期试图缩小贫富差距的"共同富裕"运动也向外国投资者发出不祥信号。

"这时向中国倾注巨资是一个悲剧性的错误，会给贝莱德的客户带来损失，也会损害美国和其他民主国家的国家安全利益" ，索罗斯说。

他写道，如今已经不比以往，"今天，美国和中国正在进行两种体制的生死较量：压制性和民主性"。而贝莱德这样的资产管理公司正在威胁美国等民主国家的安全利益，因为投向中国的资金"将帮助和支持习近平政权"。

在评论文章的结尾，索罗斯建议美国国会通过立法，授权证券交易委员会限制资金流向中国。

索罗斯其人

国际金融家、慈善家索罗斯是国际捐赠机构"开放社会基金会"主席。公开信息显示，截至2021年3月，他的净资产为80. 6亿美元，而他向开放社会基金会捐赠了超过320亿美元，被《福布斯》称为"最慷慨的捐赠者"。

在投资领域，索罗斯及其量子基金在上世纪90年代以做空闻名，曾成功做空英镑、马币、泰铢等货币。在投资方面，他有自己的哲学理念，例如 "反身性"（Reflexivity）等。

在另一篇8月30日刊登于《金融时报》的专栏文章中，索罗斯也称，看涨中国、投资中国的人应该觉醒了，中国领导人"对私企的打压表明他不理解市场经济"，中国政府正在捶打资本，"习近平不懂市场如何运作"。

在这篇文章中，索罗斯同样批评了贝莱德的对华投资立场，称其通过ETF基金正在使"属于美国投资者的数千亿美元流向那些治理未达标、权责不分、不对国际机构负责的中国公司"。

贝莱德：我们支持中美经济互联和全球增长

对于索罗斯的批评，贝莱德9月7日做出回应。据美国福克斯新闻报道，贝莱德的一名发言人表示"美国和中国有着庞大而复杂的经济关系。……我们的投资活动为世界上最大的两个经济体的经济互联做出了贡献"。

这位发言人也表示，中国正在采取措施"解决其日益严重的退休危机"，贝莱德认为可以帮助中国来应对这一挑战，"我们相信，全球一体化的金融市场为所有国家的民众、公司和政府提供更好、更有效的资本获取途径，支持整个世界的经济增长"。

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