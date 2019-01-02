 索罗斯：习近平是开放社会的最危险敌手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2019

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时政风云

索罗斯：习近平是开放社会的最危险敌手

「金融巨鳄」索罗斯1月24日在达沃斯世界经济论坛上发表演说。他综观过去一年中国与世界的互动，以及中国在数字经济的野心，直指习近平对开放社会构成「无法化解的威胁」。

Weltwirtschaftsforum Davos | George Soros (Getty Images/AFP/F. Coffrini)

今年高龄88岁的索罗斯直指中国构成威胁

（德国之声中文网）世界巨亨索罗斯在达沃斯的世界经济论坛上发表演说，直指习近平为「开放社会的最大敌手」。

他说：「中国不是世界上唯一的专制国家，但它无疑是最富有，最强大，和在机器学习和人工智能方面最发达的独裁政权。 」他接着说：「这使得习近平成为信奉开放社会理念的人们最危险的敌手。 」

他说，美国应该要严重打击华为与中兴。 他警告，一旦中国企业主导了5G技术的发展，将会对世界各国形成「无法化解的威胁」。

对开放社会的莫大威胁

索罗斯在演讲中以他自己提倡开放社会的经验起头，介绍他将经验引进中国的失败及其带来的体悟。 而总和过去一年对中国与国际社会互动的观察，他意识到习近平领导下的中国对开放公民社会构成前所未有的危险。

其中，「社会信用体系」这个体系「对人们进行评估，以确定他们是否会对一党制国家构成威胁，并因此而区别对待。 」他认为这个体系「将以前所未有的方式将个人命运从属于一党制的国家利益。 」

「专制政权若垄断信息技术，那么就会让专制政权在本质上比开放社会更具优势。 」

同时，中国透过一带一路与融资借款输出影响力，并且想要透过新的网络平台与技术控制发展中国家，为数字经济将来的发展制定规则。

China Nationaler Volkskongress 2018 in Peking | Präsident Xi Jinping (Reuters/J. Lee)

去年三月，中国人大三千多名代表几乎一致同意，取消了对国家主席的连任限制，意味着习近平得以永久执政

批评特朗普的让步

索罗斯也在演讲中批评特朗普对中国的态度软化，甚至回身攻击自己的盟友。他认为会抵销掉政策压制中国的力道。

他说，他过去曾经认为应当要将中国融入全球治理机构，但是习近平的作法改变了他的想法：「我现在认为，美国应该把重点放在中国，而不是与全世界发动贸易战；比起将中兴通讯和华为轻易放过，应该要更严厉打击。 」

「如果这些公司在5G市场占据主导地位，它们将给世界各国带来不可接受的安全风险。 」

索罗斯认为，特朗普不可预测又怪异的举动也逐渐转化为实际的政策，瞄准中国。 这显示出美国已经将中国视为主要敌人。

然而特朗普最近的态度软化，对中国做出让步，会减弱相关政策的打击力度。

「现实是，我们现在已经在冷战当中，而且很有可能激化成热战。 」

China Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/J. Watson)

12月1日，特朗普与习近平达成共识，暂时休战90天。给对方空间喘息，但是不代表和解

希望寄予中国人民

犹太裔的索罗斯回忆道，作为在匈牙利出生的犹太人，年轻时差点被纳粹送到集中营，所幸逃过一劫。 在对冲基金的事业有成后，他在1979年创立了开放社会基金会，从此致力于开启封闭式社会，提倡批判性思考的工作，并在多个共产党国家取得成效，包括苏联。 但是他却在中国遇到阻碍。

他回忆道，1986年10月他获得智库领导人陈一咨的支持，与一些有兴趣复制匈牙利经验的人共组了「中国基金会」。 陈一咨背后也得到了时任总理的赵紫阳以及政策秘书鲍彤的支持。 但是，随后因为中国内部的反对声音，陈一咨被调往他职，基金会也被政治警察控制。 基金会最后随着赵紫阳被废黜而关闭。

索罗斯在中国组建基金会的失败经验，为后续他的评价提供了一个铺陈。 他因此认识到中西方根深柢固的文化差异：「他们（中国人）熟悉儒家的传统观念，而在中国没有投票选举的传统。 他们的思维仍然是等级制而不是平等主义的，对高职位有天生的尊重。 但我想要的是每个人都有投票权。 」

他提到，儒家传统当中，有一些幕僚在不同意皇帝的作法时，尽管冒着可能被流放或斩首的风险，仍然会大声疾呼。

这也给他带来后续的新思考，即是，必须把「中国人民」与「习近平」区分开来，并将希望寄托在秉持儒家传统的菁英身上。 ：「社会信用体系如果开始运作，习近平将能够完全控制人民。 既然习近平对开放社会抱有敌意，那么中国的人民便成为希望所在。 」

Hongkong verweigert Journalist Victor Mallet Visum nach Gesprächsrunde über Unabhängigkeit | Kritik (picture-alliance/ZUMAPRESS/Liau Chung-ren)

中国仍有一些异议人士为被剥夺权利的人发声，但是成功的不多，大多数的老百姓也仍然选择沉默

上个月，索罗斯在匈牙利开办的「中欧大学」被逐出匈牙利首都布达佩斯，主因是该校在共产中欧提倡民主精神，因此被匈牙利的右派总理奥班（Viktor Orban）视为眼中钉。 索罗斯在世界经济论坛的演讲中对此事只字未提，但是说「致力于保存开放社会的人，应该要同心协力组成有效的联盟。 我们有一些不能交给政府来做的重要任务。 」

罗法/杨威廉(美联社、法新社)

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