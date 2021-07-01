索罗斯：习近平已经将自己变成了独裁者

（德国之声中文网）匈牙利裔美国投资家、社会运动家索罗斯认为，中美冲突的核心是因两个国家所代表的治理体制截然相反。美国代表一个民主开放的社会，政府的角色是保护个人的自由。而习近平认为毛泽东发明了一种优越的组织形式并加以继承，那就是一个极权主义的封闭社会，个人在这个社会中从属于一党制国家。在这种观点看来，后者更有纪律性，更强大，因此必定会在竞争中获胜。在为《华尔街日报》撰写的文章中，索罗斯继续写道：“中美关系正在迅速恶化，并可能导致战争。习先生已经清楚表明他意图在下一个十年里占有台湾，同时他也在相应提高中国的军事实力。”

对邓小平的个人怨恨

索罗斯认为，习近平没有理解邓小平是如何通过大胆的改革让中国取得了前所未有的增长，不仅如此，他还出于对邓小平的个人怨恨以及强烈的民族主义而致力于消除邓小平对中国发展的影响。索罗斯写道：“邓小平意识到，西方要发达得多，中国可以向其学习很多东西。邓小平不是截然反对西方主导的全球体系，而是希望中国能在其中崛起。他的做法创造了奇迹。2001年，中国被接纳为世界贸易组织的成员，享有发展中国家地位所带来的特权。中国开始了一个前所未有的增长期。它甚至比发达国家更好地应对了2007-08年的全球金融危机。习先生没有理解邓小平如何取得成功。他认为这是必然的，并加以利用，但他对邓怀有强烈的个人怨恨。他认为邓小平应对他的父亲习仲勋未获荣誉以及在1962年被移出政治局负责。其结果是习近平在农村非常艰苦的环境下成长，没有接受过合适的教育，没有出过国，也没有学过一门外语。”

摧毁下金蛋的鹅防止精英反对他

在索罗斯看来，习近平心怀强烈的民族主义，希望中国成为世界上的主导力量，并坚信中国共产党需要成为一个列宁主义政党，利用其政治和军事力量来达到自己的意愿。为了完成他认为的人生使命，习近平想继续成为无可争议的统治者，打破邓小平制定的任期限制。“由于许多政治阶层和商业精英可能会反对习近平先生，他必须防止他们联合起来反对他。因此，他的首要任务是将那些富有到可以独立行使权力的人绳之以法。”

索罗斯写道，这一过程在过去一年中一直在展开，并在最近几周达到了高潮。包括阿里巴巴的蚂蚁金服集团2020年11月突然取消新股发行，马云一度消失，滴滴出行2021年6月在纽约上市后被采取的纪律措施，三家由美国资助的教培公司被整肃，企业家孙大午被判18年监禁等等：“这场运动有可能摧毁下金蛋的鹅。习近平先生决心将财富的创造者置于一党制国家的控制之下。他在大型私有公司中重新引入了在邓小平的改革时代已基本失效的双重管理结构。私营和国有公司现在不仅由其管理层管理，而且还由级别高于公司总裁的党代表管理。这就产生了一种反常的效果，即不去创新，而是等待上级部门的指示。”

独裁者和应声虫

索罗斯指出，中国当局一直都有足够的灵活性来应对任何危机，但现在正在失去其灵活性。他认为，为了在 2022 年后继续掌权，习近平已经将自己变成了独裁者。 “他不是让党告诉他采取什么政策，而是规定他希望党遵循的政策。国家媒体播放着一个令人惊诧的场面，习近平带领政治局常委在他身后如履薄冰地重复对党和他个人的忠诚誓言。这一定是一种屈辱的经历，即使是以前接受过他的人，也很容易对习先生产生反感。”索罗斯写道，习近平已经把他们变成了自己的应声虫，“他会发现很难根据不断变化的现实调整他的政策，因为他靠恐吓来统治。他的下属不敢告诉他现实已经改变，因为害怕激起他的愤怒。 这种状态危及中国一党制国家的未来。”

作为开放社会基金会创始人，索罗斯在文中还表示，他认为习近平是世界上最危险的开放社会的敌人，中国人民作为一个整体是其受害者，国内政治反对派和宗教及少数民族遭受他的迫害更多。同时，索罗斯也表示，令他特别不安的是，那么多中国人都认为社会信用监督体系不仅可以容忍，而且很有吸引力。“如果他（习近平）能够完善社会信用体系，保证生活水平的稳步提高，那么他的政权将变得更加安全。但他在这两方面都必然会遇到困难。”

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