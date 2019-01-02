索罗斯：中国是大威胁 北京：颠倒是非黑白

（德国之声中文网）世界巨亨索罗斯在达沃斯的世界经济论坛上发表演说，直指习近平为「开放社会的最大敌手」。

他说：「中国不是世界上唯一的专制国家，但它无疑是最富有，最强大，和在机器学习和人工智能方面最发达的独裁政权。 」他接着说：「这使得习近平成为信奉开放社会理念的人们最危险的敌手。 」

他说，美国应该要严重打击华为与中兴。他警告，一旦中国企业主导了5G技术的发展，将会对世界各国形成「无法化解的威胁」。

对开放社会的莫大威胁

索罗斯在演讲中以他自己提倡开放社会的经验起头，介绍他将经验引进中国的失败及其带来的体悟。 而总和过去一年对中国与国际社会互动的观察，他意识到习近平领导下的中国对开放公民社会构成前所未有的危险。

其中，「社会信用体系」这个体系「对人们进行评估，以确定他们是否会对一党制国家构成威胁，并因此而区别对待。 」他认为这个体系「将以前所未有的方式将个人命运从属于一党制的国家利益。 」

「专制政权若垄断信息技术，那么就会让专制政权在本质上比开放社会更具优势。 」

同时，中国透过一带一路与融资借款输出影响力，并且想要透过新的网络平台与技术控制发展中国家，为数字经济将来的发展制定规则。

批评特朗普的让步

索罗斯也在演讲中批评特朗普对中国的态度软化，甚至回身攻击自己的盟友。他认为会抵销掉政策压制中国的力道。

他说，他过去曾经认为应当要将中国融入全球治理机构，但是习近平的作法改变了他的想法：「我现在认为，美国应该把重点放在中国，而不是与全世界发动贸易战；比起将中兴通讯和华为轻易放过，应该要更严厉打击。 」

「如果这些公司在5G市场占据主导地位，它们将给世界各国带来不可接受的安全风险。 」

索罗斯认为，特朗普不可预测又怪异的举动也逐渐转化为实际的政策，瞄准中国。 这显示出美国已经将中国视为主要敌人。

然而特朗普最近的态度软化，对中国做出让步，会减弱相关政策的打击力度。

「现实是，我们现在已经在冷战当中，而且很有可能激化成热战。 」

希望寄予中国人民

犹太裔的索罗斯回忆道，作为在匈牙利出生的犹太人，年轻时差点被纳粹送到集中营，所幸逃过一劫。 在对冲基金的事业有成后，他在1979年创立了开放社会基金会，从此致力于开启封闭式社会，提倡批判性思考的工作，并在多个共产党国家取得成效，包括苏联。 但是他却在中国遇到阻碍。

他回忆道，1986年10月他获得智库领导人陈一咨的支持，与一些有兴趣复制匈牙利经验的人共组了「中国基金会」。 陈一咨背后也得到了时任总理的赵紫阳以及政策秘书鲍彤的支持。 但是，随后因为中国内部的反对声音，陈一咨被调往他职，基金会也被政治警察控制。 基金会最后随着赵紫阳被废黜而关闭。

索罗斯在中国组建基金会的失败经验，为后续他的评价提供了一个铺陈。 他因此认识到中西方根深柢固的文化差异：「他们（中国人）熟悉儒家的传统观念，而在中国没有投票选举的传统。 他们的思维仍然是等级制而不是平等主义的，对高职位有天生的尊重。 但我想要的是每个人都有投票权。 」

他提到，儒家传统当中，有一些幕僚在不同意皇帝的作法时，尽管冒着可能被流放或斩首的风险，仍然会大声疾呼。

这也给他带来后续的新思考，即是，必须把「中国人民」与「习近平」区分开来，并将希望寄托在秉持儒家传统的菁英身上。 ：「社会信用体系如果开始运作，习近平将能够完全控制人民。 既然习近平对开放社会抱有敌意，那么中国的人民便成为希望所在。 」

上个月，索罗斯在匈牙利开办的「中欧大学」被逐出匈牙利首都布达佩斯，主因是该校在共产中欧提倡民主精神，因此被匈牙利的右派总理奥班（Viktor Orban）视为眼中钉。 索罗斯在世界经济论坛的演讲中对此事只字未提，但是说「致力于保存开放社会的人，应该要同心协力组成有效的联盟。 我们有一些不能交给政府来做的重要任务。 」

中国外交部发言人华春莹则在周五的例行新闻发布会上驳斥索罗斯的言论“颠倒黑白与是非”。她说，“当今世界，谁在开门修路，谁在关门筑墙，一目了然。”华春莹还强调，“在当今这个全球化不断深入发展的时代，只有秉持发展的眼光，开放的胸襟和包容的态度，才能为自身的发展，以及国与国之间关系的发展开辟更加广阔的空间。”

罗法/杨威廉(美联社、法新社)