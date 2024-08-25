索林根市持刀袭击案：一嫌犯自首、伊斯兰国宣称犯案

德国索林根市持刀袭击案发生一日后，一名26岁嫌疑人向警方自首，联邦检察官正调查该名男子是否为恐怖组织成员。此前，极端组织“伊斯兰国”宣称对袭击事件负责。

（德国之声中文网）德国索林根市持刀袭击事件发生一天后，嫌疑人显然已被抓获。一名26岁男子周六（8月24日）晚间向调查机关自首。该名男子称自己对周五晚间发生在索林根的袭击事件负责。有关部门表示：“目前正对其犯罪参与情况进行深入调查。” 据德新社报道，这名男子自首时还穿着染血的衣服。

调查机关目前已公布有关这名嫌疑人的初步细节：该嫌疑人为一名26岁的叙利亚人，于2022年12月底来到德国，并在比勒费尔德提出庇护申请，在安全部门此前的记录中并未被列为伊斯兰极端分子。

北威州内政部长罗伊尔（Herbert Reul）周六在德广联《每日话题》）（Tagesthemen）节目中表示，抓获的嫌疑人是“我们高度怀疑的一个人”。罗伊尔补充道，称他是袭击者“现在已经不仅仅是猜测”，“我们不仅有指向此人的线索，而且还发现了证据。”

但罗伊尔并未透露有关证据的细节。他表示，对调查取得的成功感到感激和欣慰：“我们在这24小时内可能成功抓住了袭击者——也许、可能、希望——这也许是国家运作良好的最佳证明。”

索林根警方此前还出动包括一支特别行动部队在内的大批警力，搜索了一家难民中心。罗伊尔表示，该次行动是进一步了解情况后的结果。目前还没有关于搜查结果的信息。

8月24日，索林根市民在Neumarkt广场上参加祈祷仪式，悼念持刀袭击事件遇难者 图像来源: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

“伊斯兰国”声称对该案负责

周六，极端组织“伊斯兰国”（IS）声称对袭击事件负责，但未提供证据。该极端组织在其新闻网站上表示，袭击者的目标是基督徒，他在周五晚上发动袭击是为了“为巴勒斯坦和其他地方的穆斯林复仇”。杜塞尔多夫警方称，他们收到了该恐怖组织的声明信，但其真实性有待核实。

北威州内政部长罗伊尔对“伊斯兰国”的声明持谨慎态度。“现在说百分之百确定还为时过早，但确实有一些迹象指向这一点。” 罗伊尔表示： “当然，这也可能是一则假消息，因此必须仔细核实。”

联邦检察官办公室正在调查这起谋杀案，并怀疑自首的26岁男子是伊斯兰国恐怖组织的成员。

8月23日晚间，在索林根市举行的建城650周年庆典上发生持刀袭击事件 图像来源: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

另一名被捕嫌疑人

另外，警方周六逮捕了一名15岁少年，怀疑他知道袭击计划并且未向当局通报，但他并非袭击者。两名女性目击者告诉警方，他们在袭击案发生前听到这名少年和另一个人谈论与事件有关的意图。目前，该少年仅因未通报计划中的犯罪行为而受到指控。

本周五，在索林根市建城650周年庆典活动上发生持刀袭击事件，造成三人死亡、八人受伤。案发现场位于市中心的弗朗霍夫集市广场（Fronhof）上的庆典舞台正前方。三名死者分别是 67 岁和 56 岁的两名男子以及一名 56岁妇女。警方表示，袭击者似乎故意瞄准受害者的脖子。

民众在案发地点附近放上鲜花蜡烛悼念死者，地上还放了一张写着“为社么？”的纸板 图像来源: Sascha Schuermann/Getty Images

由于发生袭击事件，原本为期三日的建城庆典被迫取消。

更严格的刀械管制法？

这起犯罪震惊德国社会并引起广泛关注。联邦总理肖尔茨称这是一场“可怕的犯罪“，“我们决不能接受这样的事情发生在我们的社会中，也永远不能对此妥协。我们必须严格执行法律来应对此事。”

德国司法部长布施曼（Marco Buschmann）宣布将就刀械管制法进行讨论。这位自民党政治家在接受《星期日图片报》采访时表示：“我们现在将在联邦政府内讨论如何进一步推进打击此类刀械犯罪的工作。” 此前，自民党曾拒绝了社民党籍内政部长费泽尔（Nancy Faeser）提出的更严格禁令的建议。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。