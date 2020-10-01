（德国之声中文网）"少吃肉，少吃奶制品，因为这有利于健康和气候。"-- 近年来，越来越多的人青睐肉类和奶类替代品。美国的星巴克最近几个月便无法提供足够燕麦奶以满足客户需求。

于此同时，部分替代品供应商的业务并不乐观。美国肉类替代品制造商 Beyond Meat 本月报告，第三季度销售额之低出乎意料，该公司股价应声暴跌 18%。瑞典燕麦牛奶替代品制造商 Oatly 今年 5 月成功上市，股价迅速上涨至 22 美元。而今天，投资人可以每股 12 美元的价格参股Oatly。植物替代品热潮是否在消退？

本月，加拿大食品公司 Maple Leaf Foods 总裁兼首席执行官 H.麦凯恩在一次与市场分析师举行的电话会议上指出，"过去６个月，植物蛋白产品的增长下降速度之快出人意料。"

需求减少

Beyond Meat 创始人布朗（Ethan Brown ）相信，对其产品需求的变化有多种原因。他指出，一方面，消费者不太愿意尝试新产品；另一方面，人们对健康食品的兴趣降低。

另有专家认为，购买者并不相信肉类替代产品健康。市场研究公司 IRI 专家杜波伊斯（Chris DuBois） 对《食品商业新闻》表示， "肉类替代产品使用多种油类，配料复杂。而若看一眼麦当劳肉类汉堡包的成分表，就会发现它简单明了，远比植物性肉类替代品容易阅读。"

许多人选择基于植物的替代品，为的是减少与动物产品相关的高温室气体排放。杜波伊斯等一些专家便怀疑植物性替代品的碳足迹是否真要低一些。他指出， "论及可持续性，植物性肉类显得很风光，但我没看到过包装上有记录这些产品的碳足迹。"

受瘟疫打击

Beyond Meat创始人布朗感叹道，由于染疫人数不断增加，去商店购物的人数也越来越少，展示新产品的活动亦被取消。

虽然如此，分析师们对未来几年仍持乐观态度，预期市场会强劲增长。波士顿咨询公司的一项研究预测，至 2035 年，全球十分之一的肉类、鱼类、海鲜、鸡蛋和牛奶都可能由替代蛋白质制成。根据彭博资讯 8 月份的一份报告，2020 年，植物性食品替代品的全球零售额或近 300 亿欧元，到2030年将达1620亿美元，占全球蛋白质产品市场的近 8%。偶尔想用植物性蛋白质代替动物性产品的杂食买家会是相关增长的主要推手。

专家预测

随着需求和产量增加，成本将下降。目前，植物性替代食品通常比动物性产品贵得多。较低的成本则将意味着对需求的助推。

眼下依旧高企的价格水平是由于大多数植物性食品企业相对年轻并应用新技术。它一方面推高成本，另一方面，则导致尚无法生产可与成熟的肉类和乳制品行业规模相当的食品。此外，大流行瘟疫当道，此时扩大生产尤其艰困。许多企业受供应链中断的影响，使获得原材料或建立新的生产设施变得困难。

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今年8 月，印度食品和营养咨询集团 Thinking Forks 创始人班纳吉（Rinka Banerjee 在）向美国哥伦比亚广播公司 CNBC透露说，"我们正在研究整个全球植物蛋白供应链，并研究如何实现规模经济。可能需要 15 到 20 年的时间才能取得任何成功。"

远景上更价廉物美的替代品

不过，该行业相信，在远景上，植物性食品，例如，由豌豆蛋白制成的食品，将比动物产品便宜。食品、饮料业研究公司 CJB and Associates 总裁巴罗佐 (Carlos Barroso) 便指出， "牛需要喂食。饲料的转化率是八比一，就是说，8到10磅饲料才能转换成一磅牛肉。而用豌豆，转化率则差不多是一对一，虽也会有微量损失，但几乎是一对一了。"

在组合材料领域也有长足进展。 就在上周，瑞士食品和饮料巨头雀巢斥资 400 万美元，用于资助 Sundial Foods。这是一家美国植物性肉类企业，生产带有人造"皮肤"和"骨头"的纯素鸡翅。 这种以鹰嘴豆为原料的产品仅由８种成分合成，其蛋白质含量与肉类相当。

有专家指出，Beyond Meat 和 Oatly 数据下滑不仅是因为大流行瘟疫，以及生产设施的扩张速度不够快，也还因为竞争对手数量增加：若更多企业分享蛋糕，而蛋糕本身未明显增大，各家所得份额自然就会缩小。

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