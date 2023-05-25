 紐約警官捲入中國「獵狐行動」案件開審 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2023

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时政风云

紐約警官捲入中國「獵狐行動」案件開審

一名前紐約市警官被指控為中國間諜，涉嫌恐嚇在美國的「中國逃犯」，試圖脅迫他們返回中國。美國週三在紐約針對涉及中國「獵狐行動」的此案，展開首次聯邦審判。

中國被指控透過「獵狐行動」，把監控、脅迫等行為擴及到海外（示意圖）。

中國被指控透過「獵狐行動」，把監控、脅迫等行為擴及到海外（示意圖）。

（德國之聲中文網）前美國紐約市警官麥克馬洪（Michael McMahon）被指控為中國間諜，涉嫌參與中國在海外展開的「獵狐行動」，試圖強行遣返在美國的所謂「中國逃犯」。美國週三（5月31日）在紐約布魯克林開審此案，麥克馬洪辯稱，自己並不知道所從事的私人監控工作，幕後推手就是中國政府。

美國聯邦檢察官說，麥克馬洪涉嫌向住在新澤西州的徐進（Xu Jin，音譯）施壓，要求他返回中國面對賄賂和挪用公款的指控。

中國官方稱，被脅迫遣返的對象是涉嫌貪腐而遭到通緝的中國公民，但華盛頓指責該行動針對的是中國異議人士。

除了麥克馬洪，一同受審的還有2名中國公民朱勇（Zhu Yong，音譯）和鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）。檢察官稱，朱勇在2016年雇用麥克馬洪從事監控工作，鄭聰穎則是同謀者，被指控在2018年在徐進的家門貼了一張恐嚇紙條，上面寫著：「如果你願意回到大陸，在監獄中度過10年，你的妻子和孩子就會沒事。」

美國助理檢察官伊里薩・陳（Irisa Chen）在開場陳述中表示：「受害者和他的家人忍受了多年的騷擾……這是中國政府強迫生活在國外的中國人，違背其意願返回中國的公開舉措的一部分。」

被告：不知是為北京辦事

麥克馬洪的律師稱，麥克馬洪以為自己是為一家中國建築公司工作、協助他們討債，期間還主動告知美國當地執法部門自己的活動。

「如果他秘密地為中國做事，他還會打電話給警察並告訴他們嗎？他並不知道，一點都不知道……自己是在為中國（政府）工作。」麥克馬洪的律師表示。

美國助理檢察官伊里薩・陳則指，麥克馬洪曾在網路搜索目標人物的名字，並為此會見過1名中國官員，這表明他明白自己是在為中國政府工作。

朱勇和鄭聰穎的律師也表示，他們的客戶也不知道自己是為中國政府工作。

  • Chinesische Fernsehserien (DW)

    那些被中国“追逃”的大佬

    五部委喊话

    周四（8月23日），中国国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，首次针对“职务犯罪案件境外在逃人员”发出敦促投案自首公告。其中称，“年底前投案从轻处罚”，鼓励在逃人员的亲友积极规劝，也鼓励在逃人员揭发他人犯罪行为、戴罪立功，同时鼓励他人“积极举报、提供线索”。

  • China Yang Xiuzh Fahndung Festnahme (picture-alliance/Imaginechina)

    那些被中国“追逃”的大佬

    杨秀珠

    “从宽处理”的一个代表人物是当年“百名红通”上的头号人物杨秀珠，涉案金额达2.5亿元人民币。曾任温州副市长的她在2003年出逃，辗转多国后于2014年在美国被捕。她在2016年11月16日回中国投案自首，2017年10月13日被判处有期徒刑8年，罚款80万元。判决结果出来后，不少声音质疑轻判。中国媒体报道称，观察到“归案方式不同，判处情况差异较大”。

  • Singapur liefert Li Huabo an China aus (picture alliance/landov/C. Yehua)

    那些被中国“追逃”的大佬

    李华波

    与杨秀珠的刑期形成鲜明对比的是曾经“百名红通”上二号人物、原江西省财政局官员李华波。他涉嫌贪污公款9400万元人民币，2011年逃离中国。他在2015年被从新加坡遣返回国，此后被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，属于获刑最重的“红通”人员。

  • Screenshot Central Commission for Discipline Inspection EINSCHRÄNKUNG (www.ccdi.gov.cn)

    那些被中国“追逃”的大佬

    海外追逃

    习近平上台以来，中国加大了海外追逃力度，展开“猎狐”、“天网”等行动，并于2015年4月公开发布“百名红通人员”名单。据中国官媒今年6月报道，百人名单中“已有52人归案，剩下48人尚未归案”。与此同时，中央追逃办发布公告，公开了50名外逃人员的相关线索（与“百名红通”中的人员有一些重合）。

  • Shi Jianxiang (picture alliance/dpa/ChinaFotoPress)

    那些被中国“追逃”的大佬

    施建祥

    上述50名外逃人员中，第31号是原快鹿投资集团董事长施建祥。他被指涉嫌集资诈骗罪，在2016年3月逃至美国。施建祥曾在演艺文化圈颇有影响力，担任了《叶问3》的总制片人。事发后，网上流传施建祥与甄子丹、黄圣依、崔永元等人的旧照片，称此人“朋友圈”不一般。

  • Billionär Guo Wengui (Reuters/B. McDermid)

    那些被中国“追逃”的大佬

    郭文贵

    “外逃者”中最有名的，则非郭文贵莫属。在过去一段时间里，这位生活在美国的中国富豪高调通过媒体和自媒体“爆料”，对一系列中共高官做出指控。中国警方通过国际刑警组织向他发出了“红通”。不过，郭文贵的直播至今仍在继续，围绕着他也还有许多谜团未解。

  • Screenshot Interpol Red Notice (interpol.int)

    那些被中国“追逃”的大佬

    “红通”

    郭文贵事件也引发了人们对国际刑警组织“红通”的讨论。“红通”英文是“Red Notice”，直译为“红色通告”，是国际刑警组织八种通知中的一种，是一个“查找和临时逮捕待决引渡者”的请求，并非逮捕令、国际通缉令。不过在中国，这个通告被称为“红色通缉令”。一些批评声音认为，“红通”已经被中国政府用来打击异己。

  • Interpol-Fahndung Cheng Muyang (Interpol)

    那些被中国“追逃”的大佬

    程慕阳

    在郭文贵之前，“红通”上面最有名的大概要数程慕阳。他是原河北省委书记程维高之子，被称为“最大外逃官二代”。2003年，程维高下马，被开除党籍。据中国媒体报道，程幕阳在加拿大分别申请入籍和难民身份，但都遭到拒绝。一些加拿大华语媒体近日报道，程幕阳就避难被拒提出上诉，正面临重审。


老父親被當做「誘餌」

本案受害者徐進在被中國指控貪汙之前，曾任職於武漢市市政開發處。2010年來到美國，中國政府隨後對他發出了國際逮捕通告。

徐進的嫂子劉燕（Liu Yan，音譯）本週出庭作證時稱，2016年時曾兩度有陌生人來到她的家中，告訴她徐進應該回中國。她憶述當時：「我感到非常害怕。」

2017年初，徐進仍住在中國的老父親，在不知道劉燕住址的情況下，突然出現在她的家中，並告訴她自己來是有一個「任務」，要勸說徐進回國。

檢察官伊里薩・陳在開場陳述中稱，徐的父親被用作「誘餌」。作證的劉燕則稱：「不敢相信中國政府的執法部門，會利用一位老人來達到他們的目的。」

中國：合法打貪

本案是涉及中國「獵狐行動」、第一個在美國受審的案件，於2020年宣布起訴，審判估計將持續2到3週。

中國在2014年7月宣布「獵狐行動」計畫，欲追捕和遣返其認為是逃犯的海外中國公民。通緝名單上的目標對象，包括出國留學的穆斯林少數民族，以及海外的中國異議人士。

北京否認了有關威脅強迫遣返的所有指控，並指美國正在詆毀中國合法的打擊犯罪行為；美國政府近年已對涉及「獵狐行動」的有關監視和騷擾行為，起訴了多名「中國代理人」

本案是涉及中國「獵狐行動」、第一個在美國受審的案件。圖為美國司法部的圖章。

本案是涉及中國「獵狐行動」、第一個在美國受審的案件。圖為美國司法部的圖章。

北京方面為「獵狐行動」辯護，稱這是反腐運動的一部分，並表示其執法機構在國外時遵循國際法。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇說，受審的人並非中國執法人員，並稱這些指控「只不過是謠言和誹謗」。他透過聲明表示：「遣返腐敗逃犯和追回非法所得，是國際社會廣泛認可的一項正義事業。」

總部設在西班牙的人權團體保護衛士（Safeguard Defenders）去年1月發布了一份報告，引用政府數據估計，自2014年以來，全球有近萬名中國公民被強行遣返

根據該報告，中國通過「獵狐行動」和「天網行動」兩個項目，逼迫這些被鎖定的目標人士違背自己的意願返國，採用的方法包括綁架、騷擾和恐嚇等非司法手段。

本案3人都對有關指控表示不認罪。若充當非法中國代理人和跨州跟蹤等4項罪名成立，被告最高將面臨10年監禁。

（法新社、路透社、美聯社）

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