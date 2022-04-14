紐約水牛城槍擊案10死 當局：槍手疑鎖定黑人

（德國之聲中文網）美國紐約州的水牛城（Buffalo）5月14日發生槍擊案，造成10死3傷。年僅18歲的嫌疑犯、白人槍手佩頓（Payton G.*）在犯案後向警方自首，已被拘留。水牛城警察局長15日表示，佩頓在犯案之前，曾經尋找黑人居民高度集中的地區。

當局表示，13名受害者當中有11名是黑人。聯邦調查局將根據聯邦法律朝「仇恨犯罪」和 「出於種族動機的暴力極端主義」行為進行調查。

水牛城市長布朗（Byron Brown）在新聞發布會上稱：「此人來到這裡的明確目的，就是要盡可能多地奪走黑人的生命。」水牛城警察局長格拉瑪利亞（Joseph Gramaglia）亦指出：「我們迄今發現的證據沒有錯，這絕對是一起種族主義仇恨犯罪，將作為仇恨犯罪被起訴。」

格拉瑪利亞補充道，槍手佩頓「至少在前一天」就來到該鎮，「看來他來這裡是為了考察這個地區，在他實施其邪惡、令人作嘔的行為之前，對這個地區做一點偵察工作。」

與此同時，聯邦當局仍在確認該嫌在網絡發布的180頁種族主義宣言的真實性，該宣言概述了他的種族主義、反移民和反猶太主義信仰。警方官員表示，佩頓的父母也正配合調查。

槍擊事件經過

根據初步調查，當局表示，涉案男子從紐約州的康克林（Conklin）開車數小時到水牛城，全副武裝進入「Tops Friendly」超市後開槍。該超市位於以黑人為主的社區，周邊主要為住宅區。

目擊者稱，佩頓身穿軍裝和防彈衣，手持步槍。一名保安曾向襲擊者開槍，但子彈擊中了佩頓的防彈衣，不只沒能阻止佩頓，反而令佩頓痛下殺手，殺死了該名保安。

調查人員表示，據信佩頓在犯案的同時，也透過Twitch實時直播槍擊過程。該社交媒體平台表示，該影片在不到2分鐘後就被刪除。

佩頓的襲擊方式，被認為與2019年紐西蘭基督城一場殺害數十名穆斯林的極右翼槍手，有著相似之處。初步調查顯示，嫌疑人花了時間研究那場襲擊，並曾經造訪支持白人至上主義和種族陰謀論的網站。

這是美國2022年迄今死傷最嚴重的大規模槍擊事件。消息傳出後，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）隨即表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取了有關「可怕槍擊事件」及其後果的簡報。

拜登透過聲明中表示，槍擊事件的動機仍在調查，但「我們不需要任何其他東西來陳述一個明確的道德真相：出於種族動機的仇恨犯罪對這個國家的結構來說是可憎的。」

他說：「任何國內恐怖主義行為，包括以令人反感的白人民族主義意識形態之名犯下的行為，都與我們在美國所代表的一切背道而馳。」

嫌犯曾因涉嫌威脅性言論被調查

根據紐約州警方，去年（2021年）6月，康克林有一名學生發表威脅性言論，警方隨後被聯繫到校處理。警方沒有透露該名學生身份，僅表示他是根據該州的精神健康法被拘留，並被送往醫院進行評估。

一名不願具名的執法官員告訴美聯社，該名學生正是佩頓，他當時曾威脅要在高中開槍。

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，調查也將聚焦於佩頓是如何在當局已知他揚言威脅的情況下設法逃脫。

佩頓目前被指控犯下一級謀殺罪，週六（5月14日）晚間他在法庭上拒絕認罪。預計他將在下一次出庭（5月19日）時，受到更多指控。

（路透社、美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。