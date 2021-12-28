 紐約地鐵站發生槍擊案 至少17人受傷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2022

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时政风云

紐約地鐵站發生槍擊案 至少17人受傷

美國紐約市布魯克林區的一個地鐵站週二（4月12日）發生一起槍擊案，至少有17人受傷。案發後，嫌犯隨即逃離了現場，目前仍在逃。

USA | New York City | Schießerei in U-Bahn

目前紐約市警方已鎖定一名嫌疑人，他租用了一輛與槍擊事件有關的U-Haul小型貨車，目前犯案動機並不清楚。

（德國之聲中文網）美國紐約市布魯克林區12日有多人在一個地鐵站月台被槍擊，警方稱至少有17人受傷。事件發生在12日早上的高峰時段，地點是布魯克林日落公園社區的第36街車站，乘坐地鐵到曼哈頓只需15分鐘。

紐約市警局局長蘇維爾（Keechant Sewell）在意外發生後向媒體表示：「目前我們沒有把這一事件作為恐怖主義行為進行調查。」

根據目擊者的描述，案發現場場面混亂，當時月台充滿了煙霧，有通勤者因受傷而躺在地板上，其他人則匆忙逃離現場。紐約市當局說，受傷的人中有10人因中彈受傷，其他受傷者的原因仍不清楚。

警方追捕嫌犯

USA New York City Schießerei

紐約市警局局長蘇維爾說，當局正在尋找槍手嫌疑人。據悉，該男子在地鐵即將抵達36街車站的那一刻戴上了防毒面具。

目前紐約市警方已鎖定一名嫌疑人，他租用了一輛與槍擊事件有關的U-Haul小型貨車，目前犯案動機並不清楚。警方表示，他們發現了與此人有關的社交媒體帖子，其中提到了無家可歸者，以及紐約市市長亞當斯（Eric Adams）。

紐約市警局局長蘇維爾說，當局正在尋找槍手嫌疑人。據悉，該男子在地鐵即將抵達36街車站的那一刻戴上了防毒面具。她說：「然後他打開了放在包裡的罐子，接著車廂裡就充滿了煙霧。之後，他開始射擊。」

當局表示，他們在現場沒有發現活性爆炸裝置，儘管有官員早些時候曾表示，從現場找到了幾個「未引爆的裝置」。戴防毒面具的男子被懷疑逃離了現場，目前正被警方通緝。紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul）警告紐約人要保持警惕。她說：「這個人仍然在逃。這個人很危險。」

美國總統拜登對這一事件作出回應，除了向「毫不猶豫地幫助乘客」的急救人員和平民表示敬意，並說他的團隊正與紐約當地官員保持密切聯繫。他說：「在我們找到嫌犯之前，我們不會放鬆警惕。」

暴力襲擊事件數量上升

DW.COM

一名持枪者在丹佛地区杀害了至少4人，并打伤1名警官。在与警方连续交火之后，持枪嫌犯被击毙。

美国密歇根州一高中发生校园枪击案，一名15 岁男生使用半自动枪扫射师生，随后被警方逮捕。 三名学生中弹身亡。

美国科罗拉多州境内一次生日聚会上发生枪击事件，导致至少6人丧生。警方称枪手亦自杀身亡。

在美國，擁有槍支是合法的，槍枝暴力和槍擊事件一直是美國多座大城市的頭痛問題。。根據槍枝暴力檔案（the Gun Violence Archive）的網站，在美國每年約有4萬人死於槍支，包括自殺。

根據《紐約時報》報導，自新冠疫情相關的限制取消以來，紐約市便發生一連串的暴力襲擊事件。與去年相比，2022年前幾個月紐約市的槍擊案數量有上升的趨勢，儘管殺人案的數量有所下降。

此外，入室盜竊、搶劫和大盜竊等犯罪的數量也有所上升。紐約市官員們和該市市長亞當斯發誓要打擊不斷上升的犯罪行為。

（路透社、美聯社）

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