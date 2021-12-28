 紐約地鐵槍擊案：嫌疑犯遭捕 動機仍不明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2022

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紐約地鐵槍擊案：嫌疑犯遭捕 動機仍不明

美國紐約地鐵槍擊案，警方已在週三（4月13日）逮捕嫌疑犯。這起震驚美國的槍擊案造成至少23人受傷，其中10人中彈。

Subway Shooting in New York

紐約警方稱遭逮捕62歲的詹姆斯（Frank R. James）涉嫌犯下此地鐵襲擊。

（德國之聲中文網）美國紐約地鐵槍擊案，警方已在週三（4月13日）逮捕嫌疑犯。這起震驚美國的槍擊案發生於12日早晨交通尖峰時段，在紐約市布魯克林日落公園社區的第36街車站，有多人在月台被槍擊。根據《紐約時報》，警方表示事件造成至少23人受傷，其中10人中彈，5人重傷但無生命威脅。

根據美國公共廣播電台（NPR）報導，紐約警方稱遭逮捕的62歲詹姆斯（Frank R. James）涉嫌犯下此地鐵襲擊。

美國聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）說，詹姆斯在布魯克林的聯邦法院被指控違反了一項禁止對大眾運輸系統進行恐怖和其他暴力襲擊的法律。如果罪名成立，最嚴重可能面臨終身監禁。

根據紐約警方說法，案發後他們收到線索情報稱詹姆斯在曼哈頓東村第六街和第一大道的一家麥當勞裏。據美聯社報導，後來發現打電話提供線索的人，正是詹姆斯本人。

USA New York City Schießerei

事件造成至少23人受傷，其中10人中彈。

警方並沒有該速食店找到他，但在附近巡邏時發現詹姆斯在聖馬克廣場和第一大道的拐角處。警方在那將他拘留。目前仍不確定作案動機，仍在調查。

當局說，詹姆斯於2011年從俄亥俄州一個聯邦許可的槍支經銷商，購買了槍擊案中使用的9毫米格洛克手槍。當局補充說，如果詹姆斯有任何重罪記錄，就無法購買這把槍。根據警方，詹姆斯在1992年至1998年期間曾在紐約被捕9次，罪名包括擁有盜竊工具、盜竊服務和性犯罪行為。他還曾在新澤西州被捕過三次。

警方此前曾表示，他們認為是詹姆斯在布魯克林第36街地鐵站的N線地鐵車廂內開火。

事發經過與警方追捕

紐約市警局局長蘇維爾（Keechant Sewell）在意外發生後向媒體表示：「目前我們沒有把這一事件作為恐怖主義行為進行調查。」

根據目擊者的描述，案發現場場面混亂，當時月台充滿了煙霧，有通勤者因受傷而躺在地板上，其他人則匆忙逃離現場。紐約市當局說，受傷的人中有10人因中彈受傷，其他人的受傷原因仍不清楚。

案件發生後紐約市警方鎖定一名嫌疑人，他租用了一輛與槍擊事件有關的U-Haul小型貨車，目前犯案動機並不清楚。警方表示，他們發現了與此人有關的社交媒體帖子，其中提到了無家可歸者，以及紐約市市長亞當斯（Eric Adams）。

USA | New York City | Schießerei in U-Bahn

紐約市警方表示，鎖定的嫌疑人租用了一輛與槍擊事件有關的U-Haul小型貨車。

紐約市警局局長蘇維爾說，據悉，該嫌疑男子在地鐵即將抵達36街車站的那一刻戴上了防毒面具。她說：「然後他打開了放在包裡的罐子，接著車廂裡就充滿了煙霧。之後，他開始射擊。」

當局表示，他們在現場沒有發現活性爆炸裝置，儘管有官員早些時候曾表示，從現場找到了幾個「未引爆的裝置」。而戴防毒面具的男子被懷疑逃離了現場。

美國總統拜登對這一事件作出回應，除了向「毫不猶豫地幫助乘客」的急救人員和平民表示敬意，並說他的團隊正與紐約當地官員保持密切聯繫。他說：「在我們找到嫌犯之前，我們不會放鬆警惕。」

暴力襲擊事件數量上升

在美國，擁有槍支是合法的，槍枝暴力和槍擊事件一直是美國多座大城市的頭痛問題。。根據槍枝暴力檔案（the Gun Violence Archive）的網站，在美國每年約有4萬人死於槍支，包括自殺。

根據《紐約時報》報導，自新冠疫情相關的限制取消以來，紐約市便發生一連串的暴力襲擊事件。與去年相比，2022年前幾個月紐約市的槍擊案數量有上升的趨勢，儘管殺人案的數量有所下降。

此外，入室盜竊、搶劫和大盜竊等犯罪的數量也有所上升。紐約市官員們和該市市長亞當斯發誓要打擊不斷上升的犯罪行為。

 

（路透社、美聯社、紐約時報等）

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