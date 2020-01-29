納坦尼雅胡访俄罗斯 与普京谈中东和平计划

(德国之声中文网) 以色列总理納坦尼雅胡周四出访俄罗斯，并在该国首都莫斯科与俄罗斯总统普京见面，谈论了美国总统特朗普此前提出的中东和平计划。 内坦雅胡在双方于莫斯科的会晤开始前，向普京表示：「我希望与你讨论美国提出的中东和平计划，并听听你的想法。 我希望有机会与俄罗斯结合力量，一同确保区域的安全与和平。 您是我在结束美国的出访后，第一个对谈的领导人。 」

然而，普京却未在双方对谈前的公开谈话中提到特朗普推出的中东和平计划。 俄罗斯外交部稍晚也说，他们才刚开始阅读长达181页的中东和平计划。 俄罗斯外交部发言人札卡洛娃 (Maria Zakharova) 向记者表示：「与以巴长期和平相关的决定，必须被双方人民认可，因为这攸关两国的未来。 」

此外，納坦尼雅胡也用此机会感谢普京特赦了原来因毒品罪嫌在俄罗斯坐牢的以色列女子伊萨查 (Naama Issachar)。 伊萨查原先因持有好几克的大麻，在莫斯科机场被逮补，并在去年被俄罗斯法庭判刑七年。 納坦尼雅胡本人过去一段时间不断试图游说俄罗斯释放伊萨查，昨天他对普京说：「我要代表以色列全国感谢您实时的决定释放伊萨查。 」

此前，一名以色列官员曾说，俄罗斯为了向美国释出善意，所以决定特赦伊萨查，并强调以色列并没有为了让伊萨查获释，提出任何交换条件。 然而，某些以色列媒体却报导，俄罗斯要求以色列将一座耶路萨冷旧城区附近的一间东正教的财产转移给俄罗斯，以此换取伊萨查的特赦。

美国前总统卡特：中东和平协议违反国际法

虽然特朗普提出的中东和平协议获得以色列与一些美国在中东的友邦的支持，但美国前总统卡特周四却出面表示，他认为中东和平协议违反了国际法，并呼吁联合国防止以色列吞并巴勒斯坦的土地。

他发布声明表示：「美国所提出的中东和平计划并没有替以巴双方带来和平。 如果联合国依据该计划执行任务，此举将完全毁灭解决这个长期冲突的唯一方法，也就是两国方案。 」

卡特指出，特朗普提出的计划已违反了国际法，因为它让以色列可以用武力夺取土地，并并吞巴勒斯坦的领土。 此外，中东和平计划称以色列是「犹太人的国度」，此说法似乎在鼓励以色列政府忽视其巴勒斯坦裔国民的权利。

卡特呼吁联合国遵守安理会的规定，拒绝让以色列单方面的透过执行中东和平协议的内容来抢占更多属于巴勒斯坦的土地。

杨威廉/文木 (法新社、路透社)