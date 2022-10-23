 約翰遜無意回鍋 蘇納克接任英國首相？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2022

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时政风云

約翰遜無意回鍋 蘇納克接任英國首相？

前英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布將不會再次競選保守黨領袖，表示自己已經獲得了參選所需的百名議員支持，所以無需再證明什麼。這也代表前英國財長蘇納克幾乎篤定成為下一任英國首相。

前英國首相約翰遜23日表示，在過去幾天裡，許多人建議他再次競爭保守黨領導人的位置。

前英國首相約翰遜23日表示，在過去幾天裡，許多人建議他再次競爭保守黨領導人的位置。

（德國之聲中文網）前英國首相約翰遜週日（10月23日）宣布，他不會參加保守黨魁選舉。這也代表他不會再次回鍋擔任英國首相。

約翰遜說：「但過去幾天，我得出的結論是，這不是正確的做法。除非保守黨在議會中能團結，否則領導人上任無法有效治理。」也因如此，他說不會允許與自己相關的提名作業繼續進行，並承諾支持任何脫穎而出的候選人。約翰遜表示，他相信自己還能提供很多東西，但現在並非合適的時機。

約翰遜23日表示，在過去幾天裡，許多人建議他再次競爭保守黨領導人的位置。但他說，自己現在處於有利位置，能避免英國再次舉行大選。他強調，自己已取得競爭資格所需的102位保守黨議員的支持，其中包含一個提議者與覆議者。

目前角逐英國首相職位的熱門人選只剩下英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。與另一位參選人，下議院領袖莫爾道特（Penny Mordaunt）相比，蘇納克有超過100個保守黨議員公開支持，這是成為保守黨領導人資格的最低門檻。 

為蘇納克當選鋪路？

約翰遜23日的發言為蘇納克的選情增溫。身為目前唯二宣布競選保守黨領導人的政治人物，蘇納克在約翰遜宣布退出後在推特上寫道：「約翰遜實現了脫歐和推廣疫苗，他帶領我們國家經歷了我們所面臨的一些最艱難的挑戰，並應對普京在烏克蘭發動的野蠻戰爭。我們將為此永遠感謝他。雖然他已經決定不競選總理，但我真心希望他繼續為國內外的公共領域做出貢獻。」

在約翰遜23日宣布不參加保守黨領導人的選舉前，公開支持他參選的是前英國財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）。在蘇納克今年7月辭職後，他曾短暫出任約翰遜的財政大臣，但在他被任命後約48小時候，他又呼籲約翰遜辭職。23日，他在推特發文表示，他將轉向支持蘇納克。

他寫道：「在政治上，一天是很長的時間。有鑒於今天的新聞，很明顯，我們應該轉而支持蘇納克成為我們的下任總理。」他說，蘇納克將得到他「充分的支持和忠誠」。

目前角逐英國首相職位的熱門人選只剩下英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

目前角逐英國首相職位的熱門人選只剩下英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

百議員支持的高門檻

100名議員支持的高門檻是保守黨近期推出的一項新規則，改變了現有的領導層選舉標準，以避免該黨繼續分裂。目前該黨已在幾個月內推翻了兩位黨內的總理

不過，由於保守黨有357名議員，所以理論上來說，另一位候選人莫爾當特可能會獲得足夠的支持，與蘇納克一起競爭領導權。截至周日晚間，莫爾當特有24名支持者。若在英國時間週一（10月24日）下午兩點前，有超過一人符合參選條件，保守黨將舉行投票來選出獲勝者。

約翰遜說，他與蘇納克和莫爾道特都舉行了會談，因為他希望保守黨能為了國家利益達成共識，但他說最終三人沒能想出一個辦法。

由於英國首相大多是由議員任命，所以各黨派可能在任期內尋求更換領導人。目前英國民調顯示，若在這個時間點舉行選舉，保守黨在經歷幾個月的動盪後，無論由誰來領導該黨，可能都會在選舉出表現得很差。

路透社分析，若保守黨能在未來這段時間維持一個穩定的政府，那英國在2025年1月前都不用舉行選舉。

（路透社、法新社、美聯社）

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