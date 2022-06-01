約翰尼德普贏得誹謗案 獲賠1035萬美元賠償

（德國之聲中文網）美國影星約翰尼德普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗案經過六週的審議，陪審團週三（6月1日）裁定，約翰尼德普贏得這起官司。

陪審團認定安柏赫德對誹謗她的前夫約翰尼德普負有責任，法官命令她向約翰尼德普支付1035萬美元的賠償金，陪審團曾建議必須賠償1500萬美元。

陪審團還在她對德普提出的反訴部分，作出了有利於安柏赫德的裁決，特別是約翰尼德普通過他的律師誹謗她，並判約翰尼德普必須給她200萬美元。

安柏赫德說，她對這判決結果到心碎。「我對於這判決對其他女性的意義，感到更為失望，這是個挫折，時代的倒退，一個勇於發聲的婦女可能會被公開羞辱，」她在推特上發表聲明中說：「它使針對婦女的暴力行為被認真對待的想法倒退了。」

過去幾天人在英國的約翰尼德普並未親自出庭聆聽判決，但他在社交媒體Instagram上發佈的一份聲明對判決表示歡迎，該聲明很快收到了數百萬個讚數。

約翰尼德普說：「六年前，我的生活、我孩子的生活、我最親近的人的生活，一直支持和相信我的人們的生活，都被永遠改變了。但陪審團把我的人生還給了我，」他說，「從一開始，提起這個案子的目的就是要揭示真相，無論結果如何。」該聲明最後兩次強調「真理永不消失」。

互告官司

安柏赫德在《華盛頓郵報》寫了文章，描述自己是「家暴的公眾人物代表」，約翰尼德普不滿前妻影射遭家暴，而一狀告上法院，求償5000萬美元。在約翰尼德普的律師稱她的說法是謊言後，安柏赫德也反過來對約翰尼德普提告，求償1億美元。

陪審團裁定約翰尼德普因文章中的一段話和標題而受到誹謗，也就是文中的「我大聲反對性暴力-並面對我們文化感到憤怒。這種情況必須改變」。

在為期六周的審判中，這對好萊塢明星互相指責對方在他們兩年的婚姻期間或結婚前有暴力行為。

安柏赫德作證說約翰尼德普對她進行了十多次的施暴或性侵。約翰尼德普則否認打她，並說在他們的關係中是她變得暴力。

由七人組成的民事陪審團在三天內審議了約12小時。數百萬人在社交媒體上關注著這場審判，電視上也全程了直播。

在審判的最後幾天，大部分時間都集中在兩個人的證詞，約翰尼德普作證時說：「我失去了一切」，安柏赫德指責他試圖抹殺她的工作能力。

「現在我今天站在這裡，我不能有自己的事業，」安柏赫德在審判結束時說了這段證詞，這是她第二次在證人席上崩潰。

（美聯社、路透社）

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