 精英部队“新纳粹”丑闻 德国防部长:绝不姑息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2019

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精英部队“新纳粹”丑闻 德国防部长:绝不姑息

德国联邦国防军的“招牌”——特种部队KSK一名士官因涉嫌倾向右翼极端主义而将被除名。另有两名军官受控在一次私人活动上向该士官行“纳粹礼”。

Tag der Bundeswehr 2018 (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

（德国之声中文网）德国特种部队司令部（KSK）一起新的右翼极端主义案件展开调查后，国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）宣布将采取强硬措施。

这位基民盟主席周日（12月1日）在访问科索沃时表示，联邦国防军不容忍任何右翼极端主义，特别是KSK，因为它是联邦国防军的"招牌"，承担着特别的责任，任何极端主义倾向都会受到处理。

目前，KSK部队一名士官因涉嫌右翼极端主义行为而受到调查。《图片报》报道称，德国军事保卫局（MAD）怀疑此人为右翼极端分子。对他的秘密调查已进行数月。德国国防部向德新社证实了这一消息。

联邦国防军已多次受到有右翼极端主义现象指责。德国军事保卫局新近宣布，未来还将加大对尚未逾越右翼极端主义界限的军人的观察。国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，将特别调查其背后是否有组织网络。

德国防部发言人对《图片报》表示，对涉案军人已经采取人事措施，必须尽快将他从KSK除名。报道称，下周就将予以落实。该报称， 这名士兵曾多次参与阿富汗行动。

报道称，德国军事保卫局还怀疑两名军官涉嫌有右翼极端主义行为。该报称，这两人在涉案士官的一次私人庆祝活动上向后者行了"希特勒问候礼"。其中一人数周前已被停职。另一人正在德国军事保护局的观察之下。

苗子/凝炼（德新社）

 

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