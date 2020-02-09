精神出轨和肉体出轨，哪个更糟糕？

(德国之声中文网) 菲利普的妻子要是得知，她的丈夫竟然和劳拉如此亲近，她一定会妒火中烧。面对劳拉，菲利普可以尽情地放飞思绪。她愿意倾听，她善解人意，她与他一同欢笑，他与她分享各自的情感困扰。他们之间没有肉体接触，尽管这么做有些困难。

可以说，菲利普和劳拉正在进行一场精神出轨。尽管两人没有上床，但是菲利普依然背叛了妻子。已故美国心理学家格拉斯(Shirley Glass)在其著作《出轨心理学》中写道："最糟糕的背叛往往不需要任何肢体接触。"

婚姻咨询师蒂尔(Christian Thiel)也指出，因出轨问题而来向他寻求帮助的人中，有一半是因为自己或者伴侣发生了精神出轨。"一般而言，感情出轨行为都局限于具有情色意味的相互撩拨，通常会通过手机短讯的形式进行。但是，它也有一个特点：你会觉得被对方强烈吸引，此时此刻你甚至会觉得，对方绝对比你自己的伴侣更重要。"

如何界定精神出轨？

菲利普意识到，他与劳拉的关系几乎无法再用"朋友而已"来形容，可是此时的他已经深陷精神出轨之中难以自拔。不久前，他与劳拉的关系还不过是普通朋友。肉体出轨可以用"上床"这样的标志性事件来界定，但是精神出轨的界定却难得多。

对于菲利普而言，他做了几件不该做的事情。比如最初，他在下班后与劳拉一起去喝一杯，回家却对妻子说，他是与"几名同事"一同外出。婚姻咨询师蒂尔(Christian Thiel)强调，任何形式的隐瞒，都昭示着出轨。对于菲利普的妻子而言，劳拉似乎只是众多女同事中的一个。但她可不知道，菲利普与劳拉之间有多亲近。要是让妻子知道，一定会引爆大麻烦，菲利普可不想颠覆自己的小家。可是，他也不想就此终结与劳拉的亲密对话。

蒂尔指出，出轨的核心问题永远是"第三者比我的伴侣更懂我"这种感觉。他指出，出轨总是以恋情或者婚姻出现问题为前提；双方感情亮起红灯时，如果不致力于解决问题，而是将自己伴侣与他人做比较，那么就会向错误的方向迈出第一步。

蒂尔认为，像菲利普这样的人，迟早会找到他的"劳拉"；两个感到不被各自的伴侣理解和珍惜的人，就会相互倾诉在家无法倾诉的东西。

然而，这种做法也无异于玩火。不论是否上床，出轨的后果都会很严重，不仅仅是对伴侣双方，也包括第三者。

哪种出轨更严重？

伴侣关系问题诊疗师沃尔夫(Gertrud Wolf)也同意这一观点。她介绍说，不久前，一对夫妻来寻求她的帮助：丈夫出轨。"我一开始以为，他一定是和别人发生了性关系，因为矛盾看上去很大。但是，尽管他并没有肉体出轨，但是其破坏力却同样巨大。"

她指出，精神出轨也能激起遭背叛者同样的恐惧和受伤情绪。不过，要是这对夫妻决定寻求诊疗师的帮助，同时婚外情也能宣告终结的话，精神出轨的伤痕相对肉体出轨能更快愈合。她说："肉体出轨的问题在于，遭背叛者的脑中始终会有具体的画面，无法清除。毕竟，精神出轨并不是'完整'的出轨。"

美国心理学家格拉斯在其著作中还指出，有一种错误的观念认为，如果出轨一方对遭背叛一方坦诚婚外情，就会让情况变得更遭，"但事实上，坦诚是重建亲密、重建信任的唯一途径，"，婚恋关系甚至还可能在经历危机后得以巩固。格拉斯认为，即便在健康的婚恋关系中，出轨也有可能发生。而与此同时，绝大多数人却又是一夫一妻制的拥趸。这一矛盾又应当如何解释呢？

沃尔夫说："我也经常闯红灯，但是我不会因此就要求废除交通规则。一夫一妻制固然不错，但是它也必须有所改变。伴侣关系必须具有再生能力、必须能够接受谈判。一旦发生了出轨，每一对伴侣必须自己来决定走向。"

所以说，菲利普和劳拉的婚外情也不算那么遭，前提是菲利普能够和妻子、劳拉在关键问题上达成共识。