粮食与战争：乌克兰谷物进口损害波兰农民利益

（德国之声中文网）波兰农民瓦什丘克（Andrzej Waszczuk）说："我们仍然在电视上看到一些愚蠢的吹嘘。"他指的是执政党法律与公正党（PiS）领导人卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）。卡钦斯基承诺，小麦收购价将确定为每吨 1,300 兹罗提（大约280 欧元或300 美元），并将暂停从乌克兰进口小麦，而且进行干预性收购。

"但细节决定成败，没有人谈论细节。我们不会上当。我们在等待我们能感受到的具体解决方案。"瓦什丘克说，"只要市场上没有确切的、明显的改善迹象，我们就会提出抗议。"

波兰的农民们担心，一旦 9 月解禁，指定运往中东和非洲的乌克兰粮食可能会流入本国市场，从而压低波兰最贫困地区的粮食价格。

全国农业商会理事会主席斯穆列维奇（Wiktor Szmulewicz）说："乌克兰粮食流入波兰给我们的农民带来了巨大挑战，他们不得不与国外进口的农产品竞争。"

斯穆列维奇补充说，与按照与欧盟不同的标准和成本生产的农产品竞争，给波兰农民造成了不公平的市场环境。

赫鲁别绍夫附近一个收购点的不愿透露姓名的老板说，去年他不得不向农民支付高达每吨 1600 兹罗提的价格，然而收购后不久，谷物价格就开始迅速下跌，跌幅高达一半。

2023年春季波兰农民用拖拉机封堵公路以示抗议进口乌克兰农产品

抗议活动由此开始。另一位波兰农民格里恩（Wieslaw Gryn）成立了 "受骗村庄协会"（Deceived Village Association）作为回应，并表示抗议活动将在秋收后重新开始。

拉卡村一家农民合作社的总经理比尼亚斯（Jan Bieniasz）说，2022 年从乌克兰运出的谷物中约有 80% 是经由波兰运出的，其中许多 "流入了当地市场，导致价格下跌"。他补充说，边境的乌克兰谷物比波兰谷物便宜 20%。

波兰人民党（PSL）称约有三分之一的乌克兰谷物流入波兰国内市场，但这一说法存在争议。

一些人声称，这些说法都是俄罗斯为战争散布的谣言，目的是离间波兰人和乌克兰人的关系。

例如，农民联盟 AgroUnia 称，"在乌克兰粮食生产中投入巨额资金的乌克兰寡头和国际投资基金将从目前的局势中获益"。

新闻网站"虚拟波兰" （Wirtualna Polska）调查了哪些波兰公司在 2022 年购买了更便宜的乌克兰粮食，然后以更高的价格在波兰市场上出售。他们的调查结果显示，几个最大的买家据称与波兰执政党法律与公正党的政界要人有联系。

波兰政府曾承诺公布购买乌克兰廉价谷物的公司名单，但至今仍未兑现。

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

波兰政府的困境

波兰议会选举将于今年晚些时候举行，波兰极右翼联盟利用人们对波兰在乌克兰战争中的作用所付出的代价做文章，让波兰执政党面临两难境地。目前极右翼联盟在民调中的支持率为 12% 至 13%。

波兰表示，9 月15日欧盟范围内的禁令解除后，不会恢复从乌克兰进口粮食。

另外四个欧盟国家--罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克和匈牙利--也要求欧盟将乌克兰谷物产品的国内销售禁令延长至今年年底，但表示愿意让乌克兰谷物继续通过其领土过境。

欧盟对乌克兰的支持

乌克兰希望欧盟继续开放谷物通道，使其能够通过波兰和其他欧盟东部成员国陆路出口谷物，尤其是黑海路线被关闭以后。

法国、德国和西班牙支持乌克兰的立场，认为贸易限制有损于欧盟内部市场的完整性，也有损于欧盟支持乌克兰的努力。德国农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）说，唯一从波兰的行动中受益的国家是俄罗斯，因为俄罗斯希望将乌克兰挤出全球谷物市场。

目前延长禁令可能会削弱乌克兰的出口并促进俄罗斯的谷物出口，尤其是在俄罗斯向一些非洲国家提供免费谷物的时候。

乌克兰必须出口粮食

乌克兰今年的谷物收成预计将比去年下降 10%左右，大约为 6000 万吨。然而，俄罗斯上个月退出黑海谷物协议，随后又对乌克兰谷物仓库发动导弹袭击，包括切尔诺莫尔斯克港，导致大约有 6 万吨谷物被毁。

基辅经济讨论俱乐部执行主任彭津（Oleg Pendzin）认为，这些事件不会对乌克兰国内的谷物价格产生重大影响。他说，其中一个原因是，由于大量人口逃离乌克兰，该国人口减少，从而降低了国内市场对谷物的需求。

彭津说，乌克兰有 4000 万人口，这意味着该国需要大约 1800 万吨谷物才能实现粮食自给自足。他告诉乌克兰广播电台，到目前为止，约有 800 万人离开乌克兰，这意味着国内谷物消费量已减少至 1300-1400 万吨。据了解，乌克兰的剩余谷物约为 4500 万吨，超过了波兰的年总产量。这意味着乌克兰必须出口大部分谷物。问题是，如果黑海线路被封锁，中欧和东欧国家又想禁止其经由本国出口，那么从哪里以及如何将乌克兰谷物运到消费者手中呢？

乌克兰粮食出口新路线

在最近举行的北约-乌克兰峰会上，与会者讨论了乌克兰粮食出口的新路线。

目前，基辅的大部分谷物通过陆路出口，而这一过程中的关键站点是波罗的海港口，尤其是波兰的港口。

欧盟农业专员沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）表示，欧盟已准备好通过"团结走廊"出口乌克兰几乎全部的农业产品，即通过公路、铁路和河流路线穿越欧盟国家的领土。

乌克兰谷物的新海运路线也有可能穿过罗马尼亚和保加利亚的领海。据彭博社报道，罗马尼亚已经提高了康斯坦察港的吞吐能力，以便通过黑海运输乌克兰谷物。

但这种可行性有多大仍不清楚。上周三（8月2日），俄罗斯无人机袭击了多瑙河上的港口城市伊兹梅尔，该港口是乌克兰与罗马尼亚边境的一部分。据乌克兰基础设施部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）称，约有 4.4 万吨指定运往非洲、中国和以色列的谷物在袭击中受损。

与此同时，乌克兰外交部表示，基辅和萨格勒布已就通过克罗地亚港口出口乌克兰谷物达成协议。

乌克兰谷物的波罗的海新航线可能通过立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的港口运输2500 万吨谷物。然而，要启动这条航线，需要在波兰一侧引入适当的行政设施。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。