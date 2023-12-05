米歇尔可能缩短访华行程处理乌克兰入盟纷争

（德国之声中文网）匈牙利总理欧尔班周一（12月4日）要求下周举行的欧盟领导人峰会将乌克兰加入欧盟以及欧盟向乌克兰提供500亿欧元援助的议题从议事日程中删除。

欧盟领导人峰会将于14日至15日在布鲁塞尔召开，峰会由欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）主持。欧尔班周一致信米歇尔强调说，“战略讨论”首先需要讨论乌克兰在欧洲的未来。他还警告说，强行做出决定可能会破坏欧盟的团结。

他还提出，关于欧盟扩充成员国以及审查长期预算（其中包括向基辅提供500亿欧元援助的预算）的决定只能由所有27个成员国一致通过才能做出。

欧尔班在信中写道：“我谨敦促您不要请欧洲理事会12月就对这些问题做出决定，因为明显缺乏共识将不可避免地导致失败。”

他在信中进一步写道，欧盟领导人“为了保护我们最重要的财富——团结，必须避免这种适得其反的情况发生。”美联社指出，欧尔班没有明确表示匈牙利是否会否决任何与乌克兰开启入盟谈判的举措，但威胁意味不言而喻。

米歇尔的办公室拒绝发表评论。

俄罗斯2022年2月对乌克兰发起所谓“特别军事行动”后，乌克兰同月启动申请加入欧盟程序并向欧盟递交入盟申请。当年6月，欧洲理事会批准乌克兰成为入盟候选国。

乌克兰严重依赖于欧盟的援助，保证饱受战争之苦的乌克兰经济明年仍可继续运转。

上周，欧盟委员会曾建议，一旦乌克兰解决了腐败和限制少数民族使用和学习自己的语言等治理方面的问题，就对乌克兰开启入盟谈判。

但是欧尔班声称乌克兰距离加入欧盟还有“光年”的距离。他还说乌克兰加入欧盟不符合匈牙利的利益。

欧尔班被广泛看作是俄罗斯总统普京在欧洲最亲密的盟友之一。他领导的民族主义政府一直反对欧盟因俄罗斯2022年入侵乌克兰而对其实施制裁。匈牙利还暂停了对基辅的财政援助。

欧尔班还认为，处在战争之中的国家不应该参加入盟谈判。他还指出，乌克兰的加入将彻底改变欧盟27个成员国之间分配资金的方式。

欧尔班还在信中指责欧盟委员会在所有先决条件尚未满足的情况下就提议启动谈判。他说，这“标志着欧盟东扩政策作为客观和择优工具的终结”。

Politico网站引述欧盟一位官员的说法，欧洲理事会主席米歇尔将缩短他在北京的行程，以处理围绕乌克兰问题而产生的一系列争执。

这位官员表示，本周四（12月7日）米歇尔在北京参加完欧中峰会会议之后将提前返回布鲁塞尔，部分原因是他在北京没有安全的电话通话线路，无法在避免中国监听的情况下与欧盟领导人通话。

米歇尔上周曾在布达佩斯与欧尔班举行会晤，希望可以在欧盟领导人峰会举行前缓和紧张气氛。米歇尔在访问匈牙利的时候强调了欧盟团结的重要性，不过没有直接迹象表明欧尔班的相关立场发生改变。

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