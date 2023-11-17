米歇尔·卡米洛：《再来一次》

米歇尔·卡米洛（Michel Camilo）1954年4月4日出生于多米尼加共和国首都圣多明哥，是该国音乐界代表人物之一、著名的爵士乐、古典音乐钢琴家和作曲家。

《One more once》，《再来一次》是他1994年发行的专辑名称，也是该专辑的第一首曲目。请听奥地利打击乐大师马丁·格鲁宾格（Martin Grubinger）及其乐队演奏的该曲。

马丁·格鲁宾格（Martin Grubinger）1983年生于萨尔斯堡，毕业于奥地利林茨布鲁克纳音乐学院，被誉为当代不可多得的天才打击乐演奏家，拥有出神入化的技术和卓绝的音乐表现力。

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