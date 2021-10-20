米利：中国试射高超音速武器测试"非常令人担忧"

（德国之声中文网）美国参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）将军在接受彭博电视"大卫鲁宾斯坦秀"采访时说，"我们看到的是一个非常重要的高超音速武器系统的测试事件。这非常令人担忧。我不知道这是否是一个斯普特尼克时刻，但我认为非常接近。它吸引了我们的全部注意。"

在冷战时期，俄罗斯于1957年10月4日发射第一颗进入行星轨道的人造卫星斯普特尼克1号，震撼了整个西方。

英国《金融时报》10月16日援引消息人士的话报道说，中国于8月秘密试射了可搭载核武器的高超音速导弹。这枚导弹先是进入轨道以后进行"环绕地球"飞行，随后再重返大气层进行"高超音速滑翔"，最终落在距离目标约32公里处。对此次试验一无​​所知的中国核武器政策专家、麻省理工学院教授泰勒·弗雷布尔（Taylor Fravel）对《金融时报》表示，高超音速滑翔飞行器可以帮助中国让美国导弹防御系统无用武之地。弗雷布尔说，如果中国完全开发和部署这种武器，将会"破坏稳定"，但他也指出，测试并不一定意味着北京会部署这种能力。

中国否认，拜登关切

中国外交部发言人赵立坚10月18日在例行记者会上被问及此次测试时否认中国进行了高超音速导弹试验，称这是"一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术"。但白宫发言人莎琪10月20日对媒体表示，美国不对具体的报道发表评论，但白宫已通过"外交渠道"对中国的高超音速导弹技术提出关切。当天，在被记者问及是否对中国的高超音速导弹感到关切时，美国总统拜登回答说，"是的。"

10月21日，《金融时报》再次报道，中国军方今夏天进行了两次高超音速武器试验，第一次是在7月27日，第二次是在8月13日。

专家：美国高超音速技术比中国落后

"高超音速导弹"通常的定义为飞行速度超过五倍音速的导弹，时速达每小时6200公里。与弹道导弹一样，高超音速武器也可以携带核弹头。它在射向目标的过程中行动灵活，不遵循传统弹道导弹的固定抛物线轨迹，机动性高，使得敌方难以追踪及拦截。

据《时代周刊》报道，最近几个月，美国和俄罗斯都进行了高超音速武器的测试。不过，雷神技术公司首席执行官格雷戈里·海耶斯（Gregory Hayes）表示，中国"实际上已经部署了高超音速武器，美国在发展高超音速技术方面"至少比中国落后几年"。

中国未来构成美国最大的地缘战略挑战

美国参谋长联席会议主席米利在彭博电视的采访中说，报道的高超音速试验是中国军队扩张的一部分，对美国有着广泛影响："他们正在迅速扩张--在太空、网络以及传统的陆、海、空领域。他们已经从1979年一支非常、非常庞大的，以农民为基础的步兵军队变成了一支涵盖所有领域、非常有能力的军队，并具有全球野心的军队。"米利还表示，在我看来，未来10年、20年、25年，美国最大的地缘战略挑战将是中国。

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