米兰·昆德拉：流亡半生 重获捷克国籍

（德国之声中文网）1979年，米兰·昆德拉（Milan Kundera)出版了描写捷克斯洛伐克公民反抗政府的《笑忘录》后，这个社会主义共和国剥夺了其国籍并禁止该书发行。当时，米兰·昆德拉已经在法国流亡四年。两年后，他最终入了法国籍。

捷克驻法国大使彼得·德鲁拉克（Petr Drulak）向捷克日报《权利报》（Právo）表示，他上周四向米兰·昆德拉颁发了国籍证书。他说，昆德拉非常高兴，对捷克人的身份抱有强烈的感情。向昆德拉授予国籍的想法来自捷克总理巴比什（Andrej Babis）。一年前，他在法国见到昆德拉。目前，90岁高龄的昆德拉尚未对此发表评论。

昆德拉已经90岁了

昆德拉的作品写人、写他们思想、情感和抱负。但他最擅长的则是写爱情小说。他最著名的小说《生命中不能承受之轻》讲述的是一段三角恋爱，背景是布拉格之春。这部史诗般的小说让昆德拉1984年声名鹊起。

昆德拉最多只是以书面形式接受过采访。他会检查修改自己作品的译文。他深居简出，从未抱怨过自己的命运。在一次接受德国《时代》周刊采访时，他曾表示，"我没有返乡梦。我把布拉格带走了--它的气息、味道、语言、风景和文化。"捷克人不得不长久等待昆德拉的文学回归。直到上个世纪90年代，昆德拉的后期作品才有了捷克语版，他最著名的《生命中不能承受之轻》甚至是到了2006年。

社会主义的舞台

米兰·昆德拉不仅深受捷克文化的影响，在社会主义国家当作家的经历也给他打上深深的烙印。1948年，高中最后一年的他满怀激情地加入了共产党，两年后就因"敌对思想和个人主义倾向"被开除党籍。这一事件的后果是，昆德拉不得不中断刚刚开始的大学课程--他原本先是学音乐和文学，后来转到电影学院学习导演和编剧。

1953年，昆德拉发表处女作--《人：一座广阔花园》。在这部诗集里，他对共产主义意识形态、社会现实主义进行了思考。后来，他又重新加入共产党，之后又再被开除，如此反复多次。

共产党对其"个人主义倾向"的指责最晚在60年代成为焦点。他创作了一些讽刺短篇，70年代汇成短篇小说集《好笑的爱》。大部分的悲剧故事都在爱情与政治、严肃与幽默、轻松与惆怅的昆德拉独特的风格中交织展开。1968年的"布拉格之春"被残酷镇压后，昆德拉成为不受欢迎的人物。作为改革派共产主义的拥护者，昆德拉1969年被开除作协，1970年被开除党籍。他在电影学院的教职也被剥夺，创作的话剧被取消演出，作品被下架及禁止出版。

流亡法国

但昆德拉却不惧审查，继续写作。在《生活在别处》（1973年）和《告别圆舞曲》（1976年）中，他对自己屡次加入共产党的经历进行了清算。他知道自己不可能在捷克斯洛伐克再出版作品了。两本书都在法国出版。1975年，他在法国雷恩得到一个教书的职位，之后又在巴黎找到避难之所。

流亡期间，昆德拉继续文学创作，继续以捷克斯洛伐克为背景。由于已被驱逐出境，在出版《笑忘录》之后，捷克斯洛伐克的领导层1978年只能剥夺他的国籍。1984年，昆德拉的《生命中不能承受之轻》出版，畅销全球，昆德拉也因此举世闻名。该书后来被改编成电影，大获成功，主演是朱丽叶·比诺什（Juliette Binoche)和丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）。

昆德拉之后的作品《不朽》、《慢》、《身份》和《无知》虽然也受到重视，但不及早期作品成功。《慢》等作品以法语写成。一些文学评论家认为这些小说太哲学化和散文化，另一些则认为昆德拉是具有开创性的道德典范，是西欧文明的批判家，后现代主义者。

曾出卖反对派？

然而，社会主义没有放过他。2008年，昆德拉被指曾在50年代出卖了一名反对派，导致他多年被关在劳改营里。据称捷克秘密警察的记录里有相关口供。

但是，口供真的出自昆德拉吗？还是有人冒充昆德拉？昆德拉当时对此表示一无所知，而且文件上确实没有他的签名。

昆德拉现在不再对此表态，他也只是以匿名身份前往捷克。不过，在上述指责前他也是这么做的。如今，作为和解的象征，捷克总理巴比什近日向昆德拉重新授予捷克国籍。昆德拉迄今尚未表态。

2014年，在沉寂10年之后，昆德拉的小说《庆祝无意义》出版。该书以幽默而悲怆的昆德拉的笔调刻画了4位男士漫游巴黎并讲述自己的个人坎坷。这本期待已久的小说在欧洲非常畅销，但批评家却褒贬不一。有人认为这是一部杰作，另一些却认为它陈腐局促。这也许是他最后一部作品。2019年4月1日，昆德拉度过了90岁生日。