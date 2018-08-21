米兔中国：一个女研究生的性侵故事

（德国之声中文网）8月初一个周六的下午，任丽萍正要走出宿舍，被五名警卫挡住去路，心中不由升起一股怒火。当天早些时候，这名26岁的女大学生再次试图公开抗议自己对男友的强奸指控被置之不理，再次受到警方的制止。同以往一样，她被带到派出所呆了好几个小时，又被警察送回学校。

一年多前，在青岛中国石油大学读研究生的任丽萍提出指控，称在校园内遭到前男友强奸。此后，她一直在抗议校方和有关当局对她的案子处理不公。每次，她都被学校保安或警察挡回去，后者称没有犯罪行为的证据。有一次，任丽萍被关在一家酒店房间里长达6天。

在中国，提出性侵指控的女性受到的种种挑战，从她的经历中可见一斑。而在她身上也能看到新一代女性不甘沉默，不惧压力，誓把#MeToo（在中国也称为米兔）运动推向前的决心。这一运动在中国也积聚起越来越多的张力，最近数月来已有十多名社会名流受到性侵或性骚扰指控，包括媒体圈、公益界名人、甚至还有一名高层僧侣。

中国的Metoo运动受到当局的压制

同其他社会动态一样，#MeToo也对习近平治下的政权构成挑战。习上台以来，中国的公民社会团体和活动人士被视为对共产党统治的威胁，受到前所未有的打压。

任丽萍指控前男友梁盛煜去年夏天在校园内将其强奸。梁则否认指控，两人陷入了相互诋毁。

而不同于以往类似案件的是，任丽萍还指控警方办案不当、并对她采取强制措施。"她是MeToo运动的代表人物之一"，曾帮助任丽萍准备最初的法律申诉的北京律师刘晓原这样说。

任丽萍和梁盛煜2013年在石油大学读本科时相识。梁盛煜曾说，他被任丽萍的独立和坚定个性吸引。他们在交往两年后分手，但在去年夏天又恢复了联络。去年7月的一个晚上，两人相约在梁作完实验后一起走回宿舍。

据任丽萍的描述，梁盛煜提出希望重归于好被拒绝后，在校园一隅对其施暴。但据梁盛煜的讲述，在事发几周前，任丽萍因为听说他有了新女友就开始骚扰他，企图说服他与这个女孩分手。至于那个晚上到底发生了什么，梁盛煜说他与任丽萍没有任何身体接触，没有发生所谓的性侵或强奸。

据任丽萍说，她一开始并没有打算公开这件事，"我不知道别人会怎么看我"。当事情过去5天后她仍无法摆脱阴影时，任丽萍找到了校方，但行政管理人员劝说她不要声张。后来她又去附近派出所报了警，她回忆一名接待她的女警员说最好不要追究，还告诉她，并不是所有性经历都是令人愉悦的。

任丽萍向法院对警方提出了指控，各种施压反而加剧了她的反抗。今年6月，她在校园一处广场上大声呼喊自己被强奸后，她说保安将她带到一个酒店房间关了6天，当时正值上合组织峰会在青岛举行。

任丽萍的父母也被带到酒店跟女儿一起坐禁闭。她来自河南农村的母亲说，校方人员以就业和出国机会为诱饵劝任丽萍放弃指控。

负责石油大学校区治安的青岛警方表示，已经细致调查了案情，听取了任丽萍、梁盛煜、双方家人、老师和同学的证词，结论是并未发生犯罪行为。调查人员在与任丽萍多次谈话中发现，她对事件经过的描述有前后矛盾之处。

任丽萍说，当局仍在监视她的一举一动。不久前的一天，她打算去外地会见一位律师，在临近城市转车时，一名跟踪她的男子把她拉进一辆黑色汽车。但任丽萍决心要让警方、学校和梁盛煜承担责罚。

8月初那个抗议未遂的晚上，任丽萍在社交媒体上贴出了自己的一张照片，照片上的她头戴黑色遮阳帽、黑色墨镜，手持写有"#METOO#"字样的牌子。她引用了中国一句古老的成语："宁为玉碎，不为瓦全"。

叶宣/乐然（美联社）