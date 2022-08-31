管道“维修” 欧洲再遭俄“断气”

(德国之声中文网) 俄气集团称，从8月31日开始检修的"北溪1号"究竟何时恢复运营，取决于何时能完成泄漏处维修，在此之前，无法确保涡轮机能够安全运行。

这家俄罗斯国有企业特别强调，该公司与西门子的专家共同在维堡的波尔托瓦亚(Portovaya)增压站发现了多处润滑油泄漏，因此为确保安全，不得不关闭所有尚在运行的增压涡轮机。

俄气集团表示，已经就报修事宜致函西门子能源部门总裁布鲁赫(Christian Bruch)。

西门子方面则称，作为增压站涡轮机的制造商，"我们目前只能说：发现这样的故障，从技术上而言并不构成停运的理由。"该公司在一份声明中表示，润滑油泄漏通常并不会影响涡轮机的正常运行，而且西门子能源部门目前并没有受委托进行维修作业。"此外，我公司还曾多次指出，在波尔托瓦亚增压站有着足够多的涡轮机能够确保管道继续运行。"

按照俄气集团的原本计划，波尔托瓦亚增压站在完成为期三天的检修工作后，"北溪1号"应当在当地时间9月3日凌晨重新开始向欧洲方向输送天然气，计划运能为最大运能的20%，即每天3300万立方米。

不过，俄气集团同时也宣布增加通过乌克兰的对欧输气量。不过，这并不足以弥补"北溪1号"停运造成的运力下降。

德国提前完成储备阶段目标

欧盟委员会则指责俄气集团再次使用"虚假的借口"，这只能证明该公司"并非可靠的供应商"。欧委会一名发言人还指责俄方"宁可把天然气烧掉也不愿意履行合约"。

德国经济部则强调，尽管能源市场形势紧张，但德国国内的天然气供应依然有保障。经济部一名发言人说，俄方近期一再证明自己的不可靠，因此德国正在坚定不移地贯彻摆脱对俄能源依赖之方针。"因此，和几个月前相比，德国的准备要充分得多。"

根据德国经济部的数据，境内天然气的储备量已经达到了最大容量的84.3%，基本上可以提前完成"10月前将储气量提升到85%"之目标。经济部称，在液化气码头等其他天然气输送途径方面，德国也取得了不错的进展。德国的下阶段目标是在11月初将天然气储备量提升到95%，这意味着仅靠储备就能满足冬季两个月的用气需求。

德国联邦管网管理局(Bundesnetzagentur)局长穆勒(Klaus Müller)也对外界表示，鉴于俄方的行为，液化天然气码头、储气设施、节能手段更显重要性。穆勒在推特上强调，德国的应变能力现在已经得到了提升，但是面对能源危机，需要每一个人的努力。

目前，德国天然气的主要来源已经变成了挪威、荷兰、比利时等欧洲邻国。

西方酝酿价格封顶

俄罗斯停运"北溪1号"，有可能与西方国家正在商讨的油气价格上限机制有关。西方七国集团正在酝酿一套方案，就购买俄罗斯石油时的价格进行封顶，从而压低俄罗斯的外汇收入。欧盟委员会主席冯德莱恩还建议对俄罗斯的天然气也设置价格上限。G7还希望其他国家也能参与到这项旨在打击俄罗斯经济的价格封顶措施中来。不过，若没有印度、中国等其他俄罗斯能源大客户的参与，西方国家的这项措施之实际效果将存疑。

西方国家酝酿这一措施的背景是：俄乌战争爆发以来，尽管俄罗斯石油出口量受制裁影响有所下滑，但是俄罗斯的石油收入却在6月环比上升了7亿美元。同时，欧洲各国的电力价格也因天然气危机而暴涨，欧盟方面希望通过对俄罗斯天然气实行价格封顶而缓解自身的能源危机。

就在俄气集团宣布无限期延长检修、停运"北溪1号"前几个小时，俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)威胁说，俄罗斯将停止向那些引入价格上限的国家出售石油。他强调，价格封顶"会严重破坏全球石油市场的稳定"。前总统梅德韦杰夫也说，一旦实行价格封顶，俄罗斯就将彻底停止向欧洲输送天然气。

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