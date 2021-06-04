 管过界? 港警要求以色列公司下架网站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2021

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时政风云

管过界? 港警要求以色列公司下架网站

罗冠聪表示，港警使用「宇宙国安法」威胁以色列公司下架香港抗争运动网站。经过他反应之后，该公司才重新提供服务。

Hongkong Nathan Law

《香港约章2021》网站是由罗冠聪等8名在海外的港人发起，在海外宣传反对北京对香港的全面镇压和选举制度的改变。

DW.COM

8名海外港人发起《2021香港约章》，希望透过约章团结海外港人，延续香港民主运动。部分海外港人认为，香港能从台湾数十年的民运经验中，习得延续运动生命的方法。

(德国之声中文网)  受英国政治庇护的香港民运人士罗冠聪周四 (6月3日) 在社交媒体上说，总部设在以色列的线上网站建立服务Wix.com收到香港警务处的通知，说他们违反《香港国安法》，要求关闭《香港约章2021》网站。

罗冠聪在脸书上说有「外国供应商被港警用宇宙国安法威胁」，并贴出警方通知。港警在信中质疑香港约章内容有可能违反国安法，包括分裂国家及煽动分裂国家、颠覆及煽动颠覆、勾结外国或境外势力，要求供应商在 72 小时内将其下架。

罗在推特上发表的声明说:「一个倡导民主的网站，即使位于中国境外，也可能因为中国认为具有颠覆性而被封锁，这件事令人愤慨......这也显示出一种可能性，即其他批评中国的网站和网上言论将成为北京互联网审查的下一个目标。」

罗冠聪表示，该网站关闭了三天，经过他电话与电邮沟通，总部设在特拉维夫的Wix公司表示，该网站被错误地删除，现已恢复。

该公司则通过电子邮件回复表示，审查过程有错，网站被误删，除了致歉也表示会检视公司的审查流程，确保错误不再发生。香港警察部门则表示，不会对个别案件发表评论。

Hongkong | Pro-Democracy Proteste am Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China und des Inkrafttretens des neuen Sicherheitsgesetz

根据美联社报导，香港警方的要求凸显了人们对中国当局利用国安法压制异议的担忧。该法在去年实施前，在香港引发了一波又一波的大规模街头抗议。

不止Wix.com受压?

解放香港联盟 Hong Kong Liberation Coalition（HKLC）在脸书表示，其啟用不足兩星期的網站 hk liberation.com被 Wordpress 強行下架。HKLC表示正和Wordpress 交涉中，但「支援流亡手足及在美的遊說不受影響將會繼續」。

(美联社、罗冠聪脸书、HKLC脸书)

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