 管控互联网企业 中国立法禁止网络不正当竞争 | 经济纵横 | DW | 17.08.2021

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经济纵横

管控互联网企业 中国立法禁止网络不正当竞争

中国监管当局发布《禁止网络不正当竞争行为规定》草案，征求社会意见。这一法规将是北京管控互联网企业的又一步骤。 

China Seniorenmodels Glamma Beijing

（德国之声中文网）中国市场监管总局周二（8月17日）发布《禁止网络不正当竞争行为规定》征求意见稿，面向社会公开征求意见。新华社报道称，新的规定旨在维护公平竞争的市场秩序，保护经营者和消费者的合法权益，促进数字经济规范持续健康发展。 

规定主要内容部分涉及“网络竞争行为一般规范”、“禁止利用技术手段实施妨碍干扰等不正当竞争行为”以及“禁止利用技术手段实施其他网络不正当竞争行为”三大方面。 

据德新社总结，根据新规定，企业今后不得使用用户数据或算法来控制数据流动或影响用户决定。此外，新法将禁止企业传播误导性信息，以将竞争对手置于不利地位。被禁止的还有以虚假评分或排名为目的进行市场营销。 

互联网企业的好日子到头了？

这一举措引发股市震荡。周二，阿里巴巴、腾讯、哔哩哔哩和美团等互联网企业股票一度大跌。咨询公司 AgencyChina 的分析师诺里斯（Michael Norris）对德新社表示，新的法规可能限制电子商务交易平台和视频网站迄今的运作空间。 

新华社报道称，“二选一”、数据“杀熟”、虚假交易等网络不正当竞争行为将面临更严格、更细致的监管，例如经营者不得以返现、红包等方式诱导用户给出指定评价。 

Peking Hauptquartier ByteDance | Muttergesellschaft der Video-Sharing-App TikTok

报道称国资已入股字节跳动旗下实体

规定还专门提到了对与“算法”相关的不正当竞争行为的规范。如经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。 

近期中国政府对本国高科技大企业的管控力度不断增大。先是阿里巴巴、美团受到反垄断调查，接着滴滴、满帮、BOSS直聘遭遇网络安全审查。此前获益于巨大市场自由度的中国的互联网企业面临监管收紧的局面。 

此外，中国官方也开始以股东身份直接走入互联网企业。据路透社报道，中国政府已入股抖音母公司字节跳动和新浪微博所拥有的中国实体。 

路透社查阅的公开数据显示，网投中文(北京)科技有限公司持有北京字节跳动科技1%的股份，以及微博国内主要子公司--北京微梦创科网络技术有限公司1%的股份。网投中文由中国互联网投资基金(简称“中网投”)、中央人民广播电台子公司和北京市文化投资发展集团共同拥有。中网投由国家互联网信息办公室和财政部设立。 

（德新社、路透社、新华社）     

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