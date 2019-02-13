算法告诉你《权力的游戏》大结局

（德国之声中文网）那些还不想知道"权力的游戏"最终结局的粉丝们，现在应该停止阅读了。因为慕尼黑科技大学信息学专业的大学生们自信地认为，他们已经猜出故事的结局："龙女"丹妮莉丝·坦格利安（Daenerys Targaryen）将"笑到最后"。

慕尼黑科技大学的这些大学生们发明了一种计算法，可以预测电视剧中的哪些角色难逃死亡命运。在第8季，也就是最后一季开播前不久，他们认为一定会是以下的结局：

"龙女"能在该剧中活到最后的几率有99%。辅佐她的"小恶魔"提利昂·兰尼斯特(Tyrion Lannister)活下来的几率紧随其后，也高达97%。另外，雪诺（Jon Snow）能坚持下来的几率也比较高，在这季死掉的几率仅为12%。不过，他的妹妹珊莎·史塔克（Sansa Stark）看起来就没有那么乐观了，活下来的几率是73%。

预言第六季中的死亡

大学生们在编程课上创建了一个应用程序，可以对互联网上"权力的游戏"的信息和数据进行搜索和处理。据慕尼黑工业大学公布的消息称，通过这种方式可以计算出某个人物的死亡概率。

早在两年前，大学生们就对该电视剧第6季中的人物死亡做出了预测，并对如何计算这一概率进行了解释。此外，一个角色的亲属中有多少人死亡对计算概率也起着一定的作用。性别也是风险因素之一。在《权力的游戏》宇宙中，男性面临的危险超过女性。

在2016年第六季开播之前，人们曾正确地预测了雪诺的复活。不过当时也有人预测"龙女"将死难当头。然而两年之后，慕尼黑信息学专业的大学生们预测"龙女"才最有望登上铁王座。

不过，算法归算法，最后结局如何，还是要看了之后才知道。HBO将在本周日（4月14日）开始播出最后一季。

身临其境“冰与火的世界” 克罗地亚 厚重的石墙和保存完好的古城：克罗地亚的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）是巴尔干地区最美的城市之一，而且也是《权力的游戏》最重要的拍摄地之一。这座城市是君临城（King's Landing）的主要取景地。是七大王国的首都，也是阴谋与秘密上演的主要舞台。对于慕名而来的剧迷，这座城市还在几个重要的拍摄场景提供专题游览活动。

身临其境“冰与火的世界” 北爱尔兰 爱尔兰岛在《权力的游戏》中也是非常重要的取景地。它代表北境王国和铁群岛。在第六季中，素有“绿王国”之称的爱尔兰岛多次出现——至于在什么情节中，这还是个秘密！不过，现在可以确定的一个拍摄地点就是北爱尔兰的“黑暗树篱”（Dark Hedges）。这条山毛榉林荫大道备受摄影爱好者的青睐。在剧中，它则是从君临城通向北境王国的通道。

身临其境“冰与火的世界” 冰岛 继续向北走，《权力的游戏》之版图推移到绝境长城以北，这里是“自由民”和“异鬼”肆意妄为的地方。而现实世界中原本就气候严寒的冰岛则成为当仁不让的拍摄地。广漠的荒原，冰雪覆盖的山峰，还有火山地貌，构成了冰岛多样化的景观。剧中艾莉亚·史塔克被狗带迷路的场景就是在图上的辛格维利尔国家公园（Thingvellir）拍摄的。

身临其境“冰与火的世界” 摩洛哥 《权力的游戏》剧组可谓是不畏严寒，也不惧酷暑。所以拍摄地北达冰岛，南至摩洛哥。艾本哈杜（Aït-Ben-Haddou）是剧中两座城市的主要取景地：丹妮莉丝在出嫁之前所生活的自由贸易城邦潘托斯，还有她解救奴隶的地方渊凯。《角斗士》和《木乃伊》等电影也曾在那里拍摄取景。

身临其境“冰与火的世界” 马耳他 丹妮莉丝和卓戈的婚礼场景却不是在摩洛哥，而是在马耳他拍摄的。就是图上这个天然的岩石“蓝窗”，这也是马耳他第二大岛戈佐岛的最著名景点。不过，这个充满了原始浪漫色彩的地方也不是第一次登上银幕，在《权力的游戏》之前，《诸神之战》和《基督山伯爵》等片也曾在这里拍摄。

身临其境“冰与火的世界” 西班牙 从第五季开始，西班牙成为《权力的游戏》重要情节上演的地点。塞维利亚王宫（如图）摇身一变，成为剧中多恩王国的流水花园，而塞维利亚斗牛广场则成为奴隶湾城邦弥林的角斗场。两个地点都是塞维利亚的著名景点。新的第六季也有不少场景在西班牙拍摄：比如阿尔梅利亚、佩尼伊斯科拉和赫罗纳。

身临其境“冰与火的世界” 苏格兰 当那城堡（Doune Castle），也就是剧中的临冬城，是《权力的游戏》在苏格兰的唯一取景地。该剧样片有一部分是在这里拍摄的。这座中世纪城堡始建于13世纪，也是七十年代老电影《巨蟒与圣杯》的取景地。不过，权力的游戏还在继续上演，剧组对于拍摄地点的追寻之旅业不会终止于此。第七季已经在筹划阶段中了。



李京慧/王凡 (德新社、路透社、法新社)