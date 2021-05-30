简历“掺水”？总理候选人可不能这么干

绿党总理候选人贝尔博克被指简历“水分大”，出现几处不准确的表述。在距离德国大选仅有百天之际，这会影响她的“总理之路”吗？
（德国之声中文网）现年40岁的贝尔博克（Annalena Baerbock）是下任德国总理的热门人选。不过近期，这位绿党政客负面新闻缠身，先是爆出没有及时报告副业收入，如今又被指简历"掺水"。
从上周末开始，贝尔博克就开始在网上修改其简历。先是《法兰克福汇报》记者在推特上指出了这位绿党总理候选人简历中的一些问题，绿党方面随后做了修改。
一个是关于贝尔博克与德国马歇尔基金会以及联合国难民署的关系，在起初的版本中，她是这些组织的"成员"；后被修改为"（资助）会员资格、定期支持"，具体涉及的是德国马歇尔基金的一个资助项目，以及联合国难民署在德国的合作伙伴。此外，出现在她简历中的海因里希-伯尔基金会欧洲/跨大西洋咨询委员会，如今也加上"已退出（该委员会）"的标注。
在学历方面，也有一些新内容。此前，简历中写着，贝尔博克2000年至2004年在汉堡大学攻读政治学，但没有给出具体学位信息。新的补充说明显示，她在汉堡大学完成了基础阶段课程，并取得前期结业证(Vordiplom)，但没有获得硕士学位。
贝尔博克拥有伦敦政治经济学院的法学硕士学位。她也曾研修国际法博士学位但没有完成，这部分内容在去年的简历中已经注明。
德国《世界报》6月7日又继续爆料，指出贝尔博克关于担任欧盟议会议员施罗德特（Elisabeth Schroedter）办公室主任的经历也有水分。此前的简历称，贝尔博克于2005年至2008年在布鲁塞尔为这位绿党议员工作。但是《世界报》发现，相关网站显示，贝尔博克是先负责柏林和波茨坦办公室的事务，到2007年8月才开始主持布鲁塞尔和斯特拉斯堡办公室的工作。
在修改后的最新版本简历中，贝尔博克"在2005年至2008年期间担任施罗德特的办公室主任"，没有再提任职地点。
《世界报》还在另一篇文章中援引德国最知名的一位猎头说，"如果在我们招聘过程中出现这样的情况，这个人立刻就会出局"。
显然，这一切对于绿党来说不是好消息。在一周多前的5月底，贝尔博克在明镜周刊委托Civey机构进行的民调中还明显领先另外两位竞争者拉舍特和舒尔茨。在6月6日Insa研究所为图片报进行的"周日趋势"（Sonntagstrend）民调中，社民党竞选人舒尔茨（支持率19%）已经领先贝尔博克（支持率18%），在上次的"周日趋势"调查中，贝尔博克还领先舒尔茨一个百分点。
目前距离联邦大选还有三个半月。"简历"事件是否会对大选结果产生影响，犹未可知。不过，在上周日的萨克森-安哈尔特州的选举中，基民盟大胜，拿到了超过37%的选票，对比上次增加了7.3%；而绿党则未能如愿以偿实现大幅提升，获得了5.9%的选票，比上次增加了0.7%。当然，对于绿党来说，东部的萨安州并非其票仓，在该州的影响力一直有限。
现年40岁的贝尔博克是两个孩子的妈妈，她从2018年起担任绿党副主席，在今年4月成为绿党的总理候选人。
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