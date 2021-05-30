简历“掺水”？总理候选人可不能这么干

（德国之声中文网）现年40岁的贝尔博克（Annalena Baerbock）是下任德国总理的热门人选。不过近期，这位绿党政客负面新闻缠身，先是爆出没有及时报告副业收入，如今又被指简历"掺水"。

从上周末开始，贝尔博克就开始在网上修改其简历。先是《法兰克福汇报》记者在推特上指出了这位绿党总理候选人简历中的一些问题，绿党方面随后做了修改。

一个是关于贝尔博克与德国马歇尔基金会以及联合国难民署的关系，在起初的版本中，她是这些组织的"成员"；后被修改为"（资助）会员资格、定期支持"，具体涉及的是德国马歇尔基金的一个资助项目，以及联合国难民署在德国的合作伙伴。此外，出现在她简历中的海因里希-伯尔基金会欧洲/跨大西洋咨询委员会，如今也加上"已退出（该委员会）"的标注。

在学历方面，也有一些新内容。此前，简历中写着，贝尔博克2000年至2004年在汉堡大学攻读政治学，但没有给出具体学位信息。新的补充说明显示，她在汉堡大学完成了基础阶段课程，并取得前期结业证(Vordiplom)，但没有获得硕士学位。

贝尔博克拥有伦敦政治经济学院的法学硕士学位。她也曾研修国际法博士学位但没有完成，这部分内容在去年的简历中已经注明。

德国《世界报》6月7日又继续爆料，指出贝尔博克关于担任欧盟议会议员施罗德特（Elisabeth Schroedter）办公室主任的经历也有水分。此前的简历称，贝尔博克于2005年至2008年在布鲁塞尔为这位绿党议员工作。但是《世界报》发现，相关网站显示，贝尔博克是先负责柏林和波茨坦办公室的事务，到2007年8月才开始主持布鲁塞尔和斯特拉斯堡办公室的工作。

在修改后的最新版本简历中，贝尔博克"在2005年至2008年期间担任施罗德特的办公室主任"，没有再提任职地点。

《世界报》还在另一篇文章中援引德国最知名的一位猎头说，"如果在我们招聘过程中出现这样的情况，这个人立刻就会出局"。

显然，这一切对于绿党来说不是好消息。在一周多前的5月底，贝尔博克在明镜周刊委托Civey机构进行的民调中还明显领先另外两位竞争者拉舍特和舒尔茨。在6月6日Insa研究所为图片报进行的"周日趋势"（Sonntagstrend）民调中，社民党竞选人舒尔茨（支持率19%）已经领先贝尔博克（支持率18%），在上次的"周日趋势"调查中，贝尔博克还领先舒尔茨一个百分点。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 阿明·拉舍特 （基督教民主联盟） 拉舍特是执政党基民盟的全国主席，同时也是德国人口第一大州北威州的州长。拉舍特主张社会融合，并以愿意接受妥协方案而著称，但这位六十岁乐天派老人的施政能力也常常因此被保守派阵营所低估。不过，近来在应对疫情方面，他倾向不干预的自由派本能让他多次陷入食言的尴尬境地。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 安娜琳娜·贝尔博克 （绿党） 现年40岁的贝尔博克2018年起担任绿党副主席。法学家出身的她毕业于伦敦经济学院国际法专业。贝尔博克的支持者认为她是位注重细节的实干家，但在反对者看来，缺乏从政经验是贝尔博克的硬伤。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 奥拉夫·朔尔茨 （德国社会民主党） 鉴于近年各项选举中连连败北，社民党决定推举一位务实派、而不是激进派的候选人。朔尔茨是本届大联合政府的副总理兼财政部长，此前曾常年担任汉堡市长。多数人眼中，朔尔茨是一位不苟言笑的技术官僚。社民党内部也有很多人并不看好朔尔茨，认为他不是一个能激发全党斗志、赢得选民青睐的候选人。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 克里斯蒂安·林德纳 （德国自由民主党） 擅长同媒体打交道的林德纳虽然只有42岁，但却拥有26年的党龄。他16岁就已加入自民党，并在2013年成为党主席。林德纳出生于北威州一个教师家庭，大学学的是政治学专业，除了处理党务之外，他还是位预备役军官。他希望今年的联邦大选中，自民党能够参与执政，而他的首选执政伙伴就是保守派的基民盟和基社盟。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 亚妮·威斯勒 和 迪特玛·巴尔奇 （左翼党） 左翼党的竞选搭档是63岁的巴尔奇和39岁的威斯勒，两人有很强的互补性。巴尔奇出身德国东部，从2015年开始一直担任左翼党议会党团主席。而属于极左阵营的威斯勒则来自德国西部，于今年二月开始出任左翼党的副主席。她是党内激进派的代言人，比如她主张立即停止联邦军境外使命以及武器出口。

2021联邦大选：谁将取代默克尔 艾丽丝·威德尔和蒂诺·楚帕拉 （德国选项党） 选项党副主席楚帕拉现年46岁，2015年入党。2015年，受选项党的反移民立场所吸引而加入该党。楚帕拉原本是萨克森州的一位油漆工和市内装潢师，2017年成为选项党联邦议员。他支持党内的极右阵营，但反对使用过激言论。威德尔现年42岁，经济学家，是选项党联邦议院党团两位主席之一。



目前距离联邦大选还有三个半月。"简历"事件是否会对大选结果产生影响，犹未可知。不过，在上周日的萨克森-安哈尔特州的选举中，基民盟大胜，拿到了超过37%的选票，对比上次增加了7.3%；而绿党则未能如愿以偿实现大幅提升，获得了5.9%的选票，比上次增加了0.7%。当然，对于绿党来说，东部的萨安州并非其票仓，在该州的影响力一直有限。

现年40岁的贝尔博克是两个孩子的妈妈，她从2018年起担任绿党副主席，在今年4月成为绿党的总理候选人。

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