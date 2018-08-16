签证盖章摃上中国　瑙鲁惹岛国众怒

（德国之声中文网）一年一度的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum, PIF）本週在瑙鲁举行。中国代表团持外交人员护照入境时，瑙鲁当局拒绝在证件上盖上入境签证，并称只会处理中方人员的个人护照。

瑙鲁是台湾的17个邦交国之一，与中方没有外交关係。这次瑙鲁主办太平洋岛国论坛，台湾也为其基础建设提供不少资助。太平洋岛国论坛是区内的年度外交峰会，总共有18个成员国，大部分都与中国建交并接受对方资助。中国并不是一分子，而是以「对话伙伴」（dialogue partner）的名义赴会。

瑙鲁总统瓦卡Baron Waqa（中）

瑙鲁的举动却惹恼了其他成员国，萨摩亚总理马利埃莱额奥伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）甚至去信给瑙鲁总统瓦卡（Baron Waqa），威胁要退出论坛，并警告其他元首也可能跟随退出。信中写道﹕「你以瑙鲁总统身份作出这种单方面的行为，是个危险的先例，我相信其他出席论坛的领袖都不会接受。你政府所做的决定，令人质疑组织（PIF）的诚信、公信力和根本。」

瑙鲁总统瓦卡最终改变心意并折衷，在中国代表团成员的签证信函上盖章，而非处理他们的护照。

兵家必争之地

随着中国国力与日俱增，太平洋岛国成为其外交扩张的版图之一。澳洲智库洛伊研究所（ Lowy Institute）估算，中国在2006至2016年之间，向太平洋国家提供17.8亿美元援助和特惠贷款。

这个趋势引起澳洲和纽西兰警觉，两国都正在扩展对这些邻国的援助，以维持在区内的影响力和领导角色。其中纽西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）为了显示对邻国的重视，专程一天来回瑙鲁出席峰会。她是史上第二位在任时生孩子的国家元首，决定即日来回瑙鲁以便回家照顾新生女儿，因而引起国内争议。

澳洲及西方盟国也努力加强与太平洋岛国的关係，包括軍事合作，以及计划在区内增设大使馆。本週，巴布亚新几内亚、斐济、汤加将加入澳洲北岸的军事演习，美、法、日也会参加。

李芊/夏立民（法新社）